Завтрак за 15 минут. Хрустящий Хачапури из лаваша на сковороде: быстрый рецепт

Первые упоминания о хачапури относятся к средним векам. В то время хачапури готовили в горных селениях, используя самые простые ингредиенты: муку, воду, соль и, конечно, сыр.

Хачапури быстро стали популярным блюдом, которое подавали на завтрак, обед и ужин. Они были сытными и вкусными, а также удобными для транспортировки. Это делало их идеальным выбором для пастухов и путешественников.

С течением времени рецепт хачапури менялся и совершенствовался. В разных регионах Грузии появились свои уникальные виды хачапури.

Испечем ленивый хачапури в домашних условиях.

Ингредиенты:

Лаваш — 6 кругов и 1 большой лист;

Моцарелла — 150 г;

Сулугуни — 150 г;

Сливочное масло — 80 г;

Итальянские травы — 1,5 ч. л.;

Зеленый лук — 100 г;

Растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление ленивого хачапури:

Смазываем сковороду растительным маслом, на дно выкладываем большой лист лаваша. Растапливаем сливочное масло и смазываем верхушку лаваша.

Натираем на крупной терке моцареллу и сулугуни, шинкуем мелко зеленый лук. Высыпаем ⅙ часть сыра и лука на поверхность лаваша, посыпаем итальянскими травами.

Накрываем начинку круглым лавашом, смазываем его сливочным маслом.

Аналогично укладываем каждый слой из лаваша. После того как все слои уложены на сковороду, подгибаем наверх края большого лаваша.

Выпекаем хачапури под крышкой на сковороде 7-10 минут на среднем огне. Затем переворачиваем хачапури на другую сторону при помощи плоской тарелки.

На медленном огне под крышкой выпекаем хачапури еще 3 минуты.

Получается хрустящий сырный домашний хачапури. Это блюдо заменит классический рецепт для вашей семьи.