Описание приготовления:
Красочные креветки и соевый соус — это идеальный дуэт для аппетитной закуски из морепродуктов. Добавьте к ним сливочное масло и чеснок — тарелка с креветками опустеет в считанные минуты. Готовится легко и просто — создавайте вкусное блюдо вместе со своими родными!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Креветки 400 Грамм (в панцире)
- Масло сливочное 40 Грамм
- Соевый соус 50 Миллилитров
- Соль 2 Щепотки
- Перец черный 2 Щепотки
- Чеснок 2 Зубчика
Количество порций 2
Калорийность
141 ккал
Калорийность
1 г
Белки
22 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Жареные креветки в соевом соусе в панцире»
Подготовьте указанные ингредиенты. Креветки можно использовать как крупные, так и мелкие. За полчаса до начала приготовления разморозьте морепродукты и откиньте их на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Сливочное масло растопите на сковороде или в сотейнике.
Выложите креветки и обжарьте их в течение 3-4 минут, время от времени перемешивая.
Очистите чесночные зубчики и промойте, измельчите. Влейте в емкость соевый соус, добавьте измельченный чеснок, соль и молотый черный перец. Аккуратно перемешайте и томите около 2-3 минут.
Когда креветки впитают в себя вкусы и ароматы добавленных продуктов — они полностью готовы!
Выложите их на тарелки и подайте к столу с лимоном, лаймом, поливая их соком. Приятного вам аппетита!