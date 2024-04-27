Описание приготовления:

Красочные креветки и соевый соус — это идеальный дуэт для аппетитной закуски из морепродуктов. Добавьте к ним сливочное масло и чеснок — тарелка с креветками опустеет в считанные минуты. Готовится легко и просто — создавайте вкусное блюдо вместе со своими родными!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Креветки 400 Грамм (в панцире)

Масло сливочное 40 Грамм

Соевый соус 50 Миллилитров

Соль 2 Щепотки

Перец черный 2 Щепотки

Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 2

Калорийность

141 ккал

Калорийность

1 г

Белки

22 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареные креветки в соевом соусе в панцире»

Подготовьте указанные ингредиенты. Креветки можно использовать как крупные, так и мелкие. За полчаса до начала приготовления разморозьте морепродукты и откиньте их на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Сливочное масло растопите на сковороде или в сотейнике.

Выложите креветки и обжарьте их в течение 3-4 минут, время от времени перемешивая.

Очистите чесночные зубчики и промойте, измельчите. Влейте в емкость соевый соус, добавьте измельченный чеснок, соль и молотый черный перец. Аккуратно перемешайте и томите около 2-3 минут.

Когда креветки впитают в себя вкусы и ароматы добавленных продуктов — они полностью готовы!

Выложите их на тарелки и подайте к столу с лимоном, лаймом, поливая их соком. Приятного вам аппетита!