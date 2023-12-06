Звезда новогоднего стола: оригинальный рецепт культового салата «Мимоза»

Мимоза – один из самых знаменитых среди украинцев салатов. Он может прекрасно украсить ваш праздничный стол на Рождество или Новый год.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вариаций Мимозы есть множество. Мы же предлагаем приготовить всем известный салат со сливочным маслом.

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Салат «Мимоза» – пошаговый рецепт

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 100 граммов масла;

– 6 яиц;

– 2 луковицы;

– 150 граммов сыра;

– 230 граммов сардины;

– 220 граммов майонеза 72%;

– 50 граммов укропа;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Вымойте куриные яйца и опустите их в небольшую кастрюлю. Налейте воды, доведите до кипения и варите 10 минут. Залейте яйца холодной проточной водой, дайте им остыть и почистите от скорлупы. Натрите белки в миску, а в другой тарелке разомните вилкой желтки. Накройте бумажными полотенцами и отставьте. Почистите лук от кожуры. Затем нарежьте его ножом или натрите на терке. Положите в глубокую чашу, посыпьте щепоткой соли и залейте кипятком на 5 – 10 минут. После этого лук получит мягкий вкус. Пропаренный лук откиньте на сито. Натрите творог на средней терке в отдельную тарелку. Помойте, обсушите и измельчите зелень. Достаньте из банки рыбу и удалите кости. Разомните в отдельной тарелке вилкой или измельчите в блендере. Подготовьте широкое неглубокое блюдо для салата. Распределите на дне белки, поверх которых выложите слой тертого сыра. За ним – слой размятой рыбы, смазанной майонезом. Поверх майонеза уложите слой измельченного лука. Следующий слой – половина размятых желтков, которые смажьте майонезом и посыпьте измельченной зеленью. Поверх зелени натрите на мелкой терке замороженное сливочное масло. Завершающий слой – желтки, протертые ложкой через сито. Распределите желтки так, чтобы цвет слоя был равномерным.

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