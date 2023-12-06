Описание приготовления:

Готовое блюдо принято подавать нарезая на порции и выкладывая в тарелку, чтобы не нарушить запеченные слои. Очередность слоев можно поменять. А мясо можно предварительно обжарить.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Телятина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Телятина 400 Грамм

Картофель 3 Штуки

Грибы 200 Грамм

Лук 1 Штука

Сыр 100 Грамм (твердый)

Сливки 150 Миллилитров (20-22% жирности)

Мука 1 Ст. ложка

Сливочное масло 1 Ст. ложка

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

142 ккал

Калорийность

10 г

Белки

7 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Телятина по-Орловски»

Для приготовления телятины по-Орловски подготовьте необходимые ингредиенты. Телятину выбирайте без костей. Грибы можно взять любые. Я беру лесные отварные грибы, но их можно заменить на шампиньоны.

Телятину нарежьте на кусочки и отбейте. Посыпьте солью и специями.

Картофель очистите, ополосните и нарежьте кружочками.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите нарезанный картофель. Посыпьте солью.

Следом разложите кусочки мяса и нарезанный лук.

Для соуса растопите в сковороде сливочное масло и добавьте муку. Обжарьте в течение минуты.

Влейте сливки и доведите до кипения. Добавьте соль и специи. Венчиком мешайте, чтобы разошлись все комочки муки и соус стал однородный.

В форму выложите грибы и залейте все получившимся соусом. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 1,5 часа.

Затем посыпьте все тертым сыром и оставьте в духовке еще на 10-15 минут.

Сыр расплавился. Можно блюдо вынимать из духовки.

Подавайте к столу в горячем виде.

Приятного аппетита!