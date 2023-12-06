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Телятина по-Орловски

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Телятина по-Орловски

Описание приготовления:

Готовое блюдо принято подавать нарезая на порции и выкладывая в тарелку, чтобы не нарушить запеченные слои. Очередность слоев можно поменять. А мясо можно предварительно обжарить.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Телятина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Телятина 400 Грамм
  • Картофель 3 Штуки
  • Грибы 200 Грамм
  • Лук 1 Штука
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Сливки 150 Миллилитров (20-22% жирности)
  • Мука 1 Ст. ложка
  • Сливочное масло 1 Ст. ложка
  • Растительное масло 20 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

142 ккал

Калорийность

10 г

Белки

7 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Телятина по-Орловски»

Телятина по-Орловски

Для приготовления телятины по-Орловски подготовьте необходимые ингредиенты. Телятину выбирайте без костей. Грибы можно взять любые. Я беру лесные отварные грибы, но их можно заменить на шампиньоны.

Телятина по-Орловски

Телятину нарежьте на кусочки и отбейте. Посыпьте солью и специями.

Телятина по-Орловски

Картофель очистите, ополосните и нарежьте кружочками.

Телятина по-Орловски

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите нарезанный картофель. Посыпьте солью.

Телятина по-Орловски

Следом разложите кусочки мяса и нарезанный лук.

Телятина по-Орловски

Для соуса растопите в сковороде сливочное масло и добавьте муку. Обжарьте в течение минуты.

Телятина по-Орловски

Влейте сливки и доведите до кипения. Добавьте соль и специи. Венчиком мешайте, чтобы разошлись все комочки муки и соус стал однородный.

Телятина по-Орловски

В форму выложите грибы и залейте все получившимся соусом. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 1,5 часа.

Телятина по-Орловски

Затем посыпьте все тертым сыром и оставьте в духовке еще на 10-15 минут.

Телятина по-Орловски

Сыр расплавился. Можно блюдо вынимать из духовки.

Телятина по-Орловски

Подавайте к столу в горячем виде.

Телятина по-Орловски

Приятного аппетита!

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