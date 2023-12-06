Описание приготовления:
Готовое блюдо принято подавать нарезая на порции и выкладывая в тарелку, чтобы не нарушить запеченные слои. Очередность слоев можно поменять. А мясо можно предварительно обжарить.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Телятина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Телятина 400 Грамм
- Картофель 3 Штуки
- Грибы 200 Грамм
- Лук 1 Штука
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Сливки 150 Миллилитров (20-22% жирности)
- Мука 1 Ст. ложка
- Сливочное масло 1 Ст. ложка
- Растительное масло 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
142 ккал
Калорийность
10 г
Белки
7 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Телятина по-Орловски»
Для приготовления телятины по-Орловски подготовьте необходимые ингредиенты. Телятину выбирайте без костей. Грибы можно взять любые. Я беру лесные отварные грибы, но их можно заменить на шампиньоны.
Телятину нарежьте на кусочки и отбейте. Посыпьте солью и специями.
Картофель очистите, ополосните и нарежьте кружочками.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите нарезанный картофель. Посыпьте солью.
Следом разложите кусочки мяса и нарезанный лук.
Для соуса растопите в сковороде сливочное масло и добавьте муку. Обжарьте в течение минуты.
Влейте сливки и доведите до кипения. Добавьте соль и специи. Венчиком мешайте, чтобы разошлись все комочки муки и соус стал однородный.
В форму выложите грибы и залейте все получившимся соусом. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на 1,5 часа.
Затем посыпьте все тертым сыром и оставьте в духовке еще на 10-15 минут.
Сыр расплавился. Можно блюдо вынимать из духовки.
Подавайте к столу в горячем виде.
Приятного аппетита!