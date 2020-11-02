2D и 3D анимация, видеосъемка, клип видео

Технологии мультипликации. Кукольные мультфильмы

Пожалуй, каждый человек отличит кукольные мультики от нарисованных. Персонажи в первом случае – разные куклы, во втором случае – все герои мультфильма нарисованы.

Успех кукольного мультфильма напрямую зависит от материала, из которого изготовлены куклы. Есть режиссеры, предпочитающие снимать пластилиновых персонажей, а некоторые снимают только мультфильмы с мягкими тряпичными куклами. Какая бы ни была кукла – бумажная, деревянная, мягкая или пластилиновая, все они требуют особого, чрезвычайно бережного отношения, существуют специальные технологии съемок, позволяющие куклам на экране выглядеть реалистичными и живыми. Заказать производство 2D и 3D анимации, видеосъемки, клип видео вы можете у профессионалов тут www.hyipexpress.com.

Первые кукольные мультфильмы появились в начале ХХ века, в 1911-19912 годах. «Прекрасная Луканида» или «Война рогачей и усачей» – так назывался первый российский кукольный мультфильм, вышедший в 1912 году. Персонажи – жуки – были сделаны настолько правдоподобно, что многие зрители верили, что в кадре сняты живые выдрессированные насекомые. Автор шедевра – В. Старевич. Самой же известной работой этого талантливого человека в мультипликации считается «Рейнеке Лис». Здесь он выступил как сценарист, режиссер, художник-мультипликатор и оператор.

Нельзя не сказать о Юрии Меркулове, мастере объемной мультипликации. Свою мастерскую он передал в надежные руки А. Птушко, гениального кукольного конструктора. Птушко сумел собрать в своем окружении всех, кто в то время в России занимался объемной мультипликацией. Под его руководством был снят первый комбинированный полнометражный фильм, в котором есть и куклы, и живой актер. «Новый Гулливер», вышедший на экраны в 1935 году произвел огромное впечатление на зрителей.

1953 год. В тот год студия «Союзмультфильм» открывает кукольное объединение, на котором впоследствии будут созданы многие кукольные мультфильмы, любимые вот уже многими поколениями россиян. Яркий пример такого мультфильма – «Варежка» Р. Качанова.

Замечательные мультфильмы в этом жанре создал чешский мультипликатор Иржи Трика. Его работы «Соловей императора», датированная 1948 годом и «Приключения бравого солдата Швейка» вышедшие в 1954 году, мультфильмы о Гурвинике и Спейбле до сих пор популярны у зрителей. Карел Земан, его соотечественник и коллега прославился тем, что объединил техники рисованных и кукольных мультфильмов, и создал Пана Прокоука – этот персонаж стал визитной карточкой Земана.

Развитие компьютерных технологий не могло не оказать влияние на создание кукольных мультфильмов. С их помощью кукла проектируется, выбирается материал, из которого она будет изготовлена, разрабатываются движения куклы, при этом экономится время, и достигается максимальная выразительность и реалистичность куклы.