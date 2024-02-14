Торт, который покорит любое сердце: рецепт «Красного бархата» от победительницы «Мастер шеф»

Торт – это всегда хорошая идея, особенно на праздник. Красный бархат – не только вкусный на вкус, он имеет просто непревзойденный вид. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ День святого Валентина отличный повод приготовить просто потрясающий торт под названием «Красный бархат». Он имеет просто замечательный вид и точно подойдет в качестве подарка. К теме Это будет вау: что приготовить на романтический ужин – подборка блюд за 15 минут Рецепт торта «Красный бархат» Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 280 грамм муки;

– 20 грамм кукурузного крахмала;

– 3 столовые ложки натурального какао-порошка;

– 0,5 чайной ложки пищевой соды;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 85 грамм сливочного масла (комнатной температуры);

– 140 грамм неароматизированного растительного масла;

– 345 грамм сахара;

– 3 больших яйца (комнатной температуры);

– 1 столовая ложка ванильного экстракта;

– 1,5 чайной ложки обычного уксуса;

– 3,5 столовой ложки красного гелевого пищевого красителя;

– 160 грамм кефира, комнатной температуры.

Для крема:

– 450 грамм качественного сливочного сыра;

– 170 грамм сливочного масла;

– 100 грамм сахарной пудры;

– 1 чайной ложки ванильного экстракта. Приготовление: Для начала разогрейте духовку до 170 °C В глубокой емкости соедините муку, кукурузный крахмал, какао-порошок, пищевую соду, разрыхлитель и соль. Перемешайте все ингредиенты до полного сочетания. В другой миске добавьте сливочное масло, растительное масло и сахар и взбивайте все до кремового состояния. Добавьте желтки к маслу с сахаром, хорошо взбейте и добавьте ваниль, уксус и красный пищевой краситель и перемешайте до полного соединения. Отдельно взбейте белки до пышной пены. Добавьте половину предварительно смешанных сухих ингредиентов к влажной смеси, и осторожно соедините их лопаткой, пока они не соединятся. Затем добавьте весь кефир и осторожно вымешивайте его до тех пор, пока не соедините. Наконец, добавьте вторую часть сухих ингредиентов, оставшиеся, и осторожно соедините все. В самом конце добавьте предварительно взбитые белки. В конечном результате у вас должно получиться 2 бисквита по 16 сантиметров в диаметре. Поместите их в духовку на 30 – 35 минут или до тех пор, пока зубочистка не выйдет чистой и сухой. Выньте бисквиты из духовки и дайте остыть в формах. Со временем переложите на решетку, чтобы они полностью остыли. Оберните их пленкой и поставьте на ночь в холодильник. Для крема соедините масло и сливочный сыр и взбейте их вместе средней-высокой скорости до однородности, около 2 минут. Добавьте сахарную пудру, экстракт ванили и щепотку соли. Взбивайте на низкой скорости в течение 30 секунд, затем увеличивайте до высокой скорости и взбивайте в течение 3 минут, пока полностью не соединится и не станет сливочным. Распределите крем на бисквит и соберите торт. Поставьте его в холодильник для охлаждения.