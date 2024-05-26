Рецепт: Печень свиная тушеная — В сметане с луком.

Ингредиенты:

печень свиная — 500 грамм;

лук репчатый — 2 шт;

сметана — 100 грамм;

масло подсолнечное — для жарки;

соль перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Свиную печень я чаще всего жарю по своему рецепту, получается очень нежно и вкусно. Тушить люблю печень куриную, но в этот раз кусочек свиной печени решила все-таки потушить. Получилось очень нежно и очень вкусно, с удовольствием делюсь рецептом с читателями.

Печень моем и режем ее небольшими кусочками. У меня печень подмороженная, так ее удобнее резать.

Репчатый лук очищаем от шелухи, нарезаем его тонкими полукольцами.

Разогреваем сковороду на рафинированном масле (у меня подсолнечное), обжариваем лук на сильном огне примерно 5 минут. За это время он станем мягким, немного зарумянится.

Добавляем печень к луку, перемешиваем и готовим 5-7 минут под крышкой на среднем огне. Периодически помешиваем, чтоб она равномерно прожарилась со всех сторон.

Затем добавляем к печени сметану, соль и черный молотый перец, можно влить немного воды. Продолжаем тушить минут 5 и снимаем с плиты, иначе она станет жесткой. Вот и все- вкусный обед или ужин за 15 минут.

Подавать лучше всего с отварной картошечкой.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.