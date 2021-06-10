Если у Вас возникли проблемы с здоровьем, Вы обращаетесь к врачу. При этом проблем с поиском эскулапа не возникает, в зависимости от предпочтений и материального положения Вы наверняка запишитесь на приём в ближайшую районную поликлинику, воспользуетесь оплаченной на работе страховкой или посетите частное лечебное учреждение.

Иначе обстоит дело в случае, если Вам понадобился специалист для решения правовой проблемы, в частности, адвокат по банкротству в Москве. Адвокатских контор, действующих по принципу закрепления за определённой территорией не существует, да и страховку на работе для подобных случаев пока оплачивать не принято.

Между тем в сравнении с проблемами, связанными со здоровьем, квалифицированное разрешение той или иной правовой проблемы зачастую имеет для конкретного гражданина не менее, а то и более судьбоносное значение. Как это не парадоксально, но лишение свободы, потеря имущества и другие последствия правовых споров и уголовных дел переживаются людьми намного сложнее, нежели потеря зуба или даже зрения.

При таких реалиях первым и одним из наиболее важных вопросов, который приходится решать при появлении в Вашей жизни судов, следователей, дознавателей и прочих атрибутов правового конфликта – поиск и выбор адвоката.

Следует иметь в виду, что адвокатом является не любой юрист, а только тот, которому после сдачи квалификационного экзамена и принесения присяги был присвоен статус адвоката. Внешним подтверждением наличия статуса адвоката у того или иного лица является удостоверение адвоката, выданное территориальным подразделением Министерства юстиции России, а также нахождение данных лица в реестре адвокатской палаты того или иного субъекта Российской Федерации. Соответствующие реестры находятся в публичном доступе, размещены на официальных сайтах адвокатских палат и постоянно обновляются.

Наличие у лица статуса адвоката является дополнительной гарантией соответствующей более высокой квалификации юриста. Обращение за помощью к адвокату даёт Вам также дополнительные гарантии защиты от непрофессиональных или незаконных действий специалиста, на Ваши отношения с адвокатом, переданные ему документы и информацию распространятся преференции законодательства относительно адвокатской тайны, защиты конфиденциальности информации.

Решать, кого выбрать для разрешения той или иной правовой проблемы, обычного юриста или адвоката, только Вам. При этом следует учитывать, что для участия в определённых законом правоотношениях простой юрист не допускается.

Так, только адвокат вправе выступать защитником в уголовном судопроизводстве на стадии расследования уголовного дела, а также при рассмотрении дела в суде (в суде допускается участие в качестве защитника близких родственников или иных лиц наряду с адвокатом и на основании решения суда, а в мировом суде – и вместо адвоката).