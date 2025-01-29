Отправляемся в поход семьей: как выбрать спальные мешки для всех

Семейные походы — не просто прогулка на свежем воздухе, это отличный способ наладить контакт, прожить совместные эмоции и преодолеть трудности, сплотиться. А как известно, ни один поход не обходится без спального мешка. Именно об этой важной составляющей походного снаряжения и ее выборе подробнее поговорим в статье.

Температурный режим спальника

Спальные мешки маркируются следующими обозначениями:

T, comfort. Верхний параметр температуры, при котором человеку комфортно спать внутри застегнутого на молнию спальника в расслабленной позе;

T, limit. Нижний температурный предел. В таких условиях рекомендуется дополнительно использовать термобелье, а теплее всего спать в позе «эмбриона» (поджав колени к груди);

T, extreme. Наиболее низкая температура, при которой спальник защитит человека от серьезного переохлаждения в течение 5–6 часов.

Важно!

Спальники для детей следует выбирать особенно тщательно. Имейте ввиду, что детские модели непригодны для отрицательных температур воздуха. Дети быстрее замерзают, поэтому спальный мешок для них должен обеспечивать максимальное тепло.

С каким утеплителем лучше выбирать спальные мешки

В качестве наполнителя спальников используются синтетические материалы либо натуральный пух. Далее рассмотрим достоинства и недостатки каждого варианта утеплителя.

Пуховые спальные мешки

Гусиный или утиный пух — лучший наполнитель по соотношению веса и тепла. Но и цена на пуховые спальники довольно высокая. Их плюсы:

выдерживают минусовые показатели до -24 °C (экстремальный тип);

легче по весу и меньше по объему, чем мешки с искусственным наполнителем.

Минусы спальных мешков с наполнителем из пуха:

требовательны в уходе и чистке;

не подходят аллергикам;

пух слеживается и комкается при долгом хранении спальника в сжатом состоянии;

плохо переносят повышенную влажность.

Чаще всего пух в спальниках обрабатывают гидрофобной пропиткой, а также используют водоотталкивающие ткани. Однако это не решает проблему на 100%. Если пуховый спальник намокнет, его крайне сложно высушить в походных условиях.

Синтетические спальные мешки

В качестве наполнителей могут быть использованы следующие разновидности искусственных волокон: холлофайбер, термолайт, тинсулейт, синтепон и другие. Преимущества синтетического утеплителя:

хорошо согревает даже во влажном состоянии;

быстро высыхает и сохраняет свойства после намокания;

гипоаллергенен;

не требователен в уходе и чистке;

дольше сохраняет объем, меньше слеживается при хранении в сжатом виде.

Недостатки спальника из синтетики:

дешевые варианты плохо сохраняют тепло;

больше по объему и тяжелее по весу, чем модели с теми же параметрами, но с пуховым наполнителем.

Виды спальников

Самые популярные формы спальных мешков:

одеяло – прямоугольные изделия без сужений и расширений с круговой молнией. Чаще всего это демисезонные и летние спальники. Некоторые модели могут быть дополнены капюшоном или термоворотником. Если расстегнуть застежку, получится большое одеяло, которого хватит на 2–3 человек;

кокон – мешки анатомической формы с расширением в плечах и сужением к низу. Они повторяют контуры человеческого тела и хорошо сохраняют тепло. Эти спальники лучше всего подходят для отдыха в условиях пониженной температуры;

смешанный тип – нечто среднее между коконом и спальником-одеялом. От первого они получили капюшон и анатомическую форму, от второго — способность трансформироваться и молнию по всей длине.

Полезный совет!

Чем компактнее спальник, тем проще его упаковать в походный рюкзак. Уменьшить размеры без потери качества поможет компрессионный мешок со стропами. С их помощью можно сжать спальник до минимальных габаритов.

Как подобрать спальный мешок по размеру

Обычно нужную длину спальника рассчитывают по формуле: рост человека плюс 20 см запаса. Ширину измеряют по плечам. Больший запас по размеру может потребоваться в спальниках для сна вне палатки или зимней эксплуатации, так как в них нужно разместить батарейки, фонарик, вкладыши от ботинок и другие вещи, которые должны оставаться в тепле и сухости.

Также количество свободного пространства внутри мешка выбирают в зависимости от личных предпочтений и привычной позы для сна. В любом случае перед приобретением спальник лучше «примерить»: полежать в нем, попробовать застегнуть/расстегнуть молнию и затянуть капюшон. Это поможет оценить эргономику выбранной модели.