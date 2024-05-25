Сочный куриный пирог. Готовлю его много лет: вкусно без духовки

Куриный пирог — это блюдо, которое имеет долгую историю и множество вариаций в разных культурах.

В Англии куриный пирог приобрел особую популярность в XVIII–XIX веках. Его часто подавали на завтрак или в качестве основного блюда на обед. Традиционный английский куриный пирог готовится из слоёного теста с начинкой из куриного мяса, овощей (морковь, лук) и специй.

Сегодня куриный пирог остается актуальным во многих странах мира. Он может быть приготовлен по-разному: от классического английского пирога до более современных вариантов с добавлением сыра, картофеля и других ингредиентов. Куриный пирог может быть как основным блюдом, так и закуской или десертом, в зависимости от рецепта и подачи.

Ингредиенты для теста:

мука — 250 г;

сухие дрожжи — 1 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

вода — 200 мл.

Ингредиенты для начинки:

растительное масло — 40 мл;

лук — шт.;

красный перец — шт.;

зеленый перец — шт.;

куриная грудка — 200 г;

соевый соус — 1 ст.л.;

красный молотый перец — щепотка;

черный перец — щепотка;

орегано — щепотка;

соль — ⅓ ч.л.;

петрушка — 6 веточек.

Приготовление куриного пирога:

Соединяем муку с сахаром, солью и дрожжами. Постепенно вливаем в муку теплую воду, замешиваем тесто пару минут. Далее оставляем тесто под целлофаном на 20 минут.

Нарезаем мелко лук, красный и зеленый перцы. В сковороде на растительном масле обжариваем лук и перцы. Нарезаем маленькими кусочками курицу и кладем к овощам.

Обжариваем курицу до побеления, затем вливаем соевый соус, высыпаем соль, красный и черный перцы, орегано. Обминаем тесто, делим на две части.

Раскатываем одну из частей теста в круглый пласт по диаметру на 2-3 см больше, чем диаметр сковороды. Аналогично раскатываем второй колобок.

Кладем один пласт на сковороду, на дно выкладываем ½ часть начинки. Натираем сыр, шинкуем петрушку, посыпаем слой начинки.

На слой сыра и зелени кладем остатки начинки, утрамбовываем. Выкладываем второй пласт на начинку, стараемся поместить его полностью внутрь сковороды.

Кладем края первого пласта на верхушку, склеиваем с верхним пластом теста. На сковороде обжариваем пирог с обеих сторон до золотистого цвета.

Получается сочный вкусный куриный пирог. После приготовления верхушку можно посыпать зеленью.