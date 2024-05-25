Сочный куриный пирог. Готовлю его много лет: вкусно без духовки

Куриный пирог — это блюдо, которое имеет долгую историю и множество вариаций в разных культурах.
В Англии куриный пирог приобрел особую популярность в XVIII–XIX веках. Его часто подавали на завтрак или в качестве основного блюда на обед. Традиционный английский куриный пирог готовится из слоёного теста с начинкой из куриного мяса, овощей (морковь, лук) и специй.
Сегодня куриный пирог остается актуальным во многих странах мира. Он может быть приготовлен по-разному: от классического английского пирога до более современных вариантов с добавлением сыра, картофеля и других ингредиентов. Куриный пирог может быть как основным блюдом, так и закуской или десертом, в зависимости от рецепта и подачи.
Ингредиенты для теста:
- мука — 250 г;
- сухие дрожжи — 1 ч.л.;
- сахар — 1 ч.л.;
- соль — 1 ч.л.;
- вода — 200 мл.
Ингредиенты для начинки:
- растительное масло — 40 мл;
- лук — шт.;
- красный перец — шт.;
- зеленый перец — шт.;
- куриная грудка — 200 г;
- соевый соус — 1 ст.л.;
- красный молотый перец — щепотка;
- черный перец — щепотка;
- орегано — щепотка;
- соль — ⅓ ч.л.;
- петрушка — 6 веточек.
Приготовление куриного пирога:
Соединяем муку с сахаром, солью и дрожжами. Постепенно вливаем в муку теплую воду, замешиваем тесто пару минут. Далее оставляем тесто под целлофаном на 20 минут.
Нарезаем мелко лук, красный и зеленый перцы. В сковороде на растительном масле обжариваем лук и перцы. Нарезаем маленькими кусочками курицу и кладем к овощам.
Обжариваем курицу до побеления, затем вливаем соевый соус, высыпаем соль, красный и черный перцы, орегано. Обминаем тесто, делим на две части.
Раскатываем одну из частей теста в круглый пласт по диаметру на 2-3 см больше, чем диаметр сковороды. Аналогично раскатываем второй колобок.
Кладем один пласт на сковороду, на дно выкладываем ½ часть начинки. Натираем сыр, шинкуем петрушку, посыпаем слой начинки.
На слой сыра и зелени кладем остатки начинки, утрамбовываем. Выкладываем второй пласт на начинку, стараемся поместить его полностью внутрь сковороды.
Кладем края первого пласта на верхушку, склеиваем с верхним пластом теста. На сковороде обжариваем пирог с обеих сторон до золотистого цвета.
Получается сочный вкусный куриный пирог. После приготовления верхушку можно посыпать зеленью.