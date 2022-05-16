Агро-дрони у сільському господарстві

Досягти високої ефективності в сільському господарстві можна тільки, володіючи актуальною та точною інформацією про сільськогосподарські поля, їх площу, рельєф, специфіку ґрунту. Застосування безпілотних літальних апаратів вважається найбільш дієвим та простим способом отримання детальної інформації та всіх необхідних відомостей. За кілька хвилин роботи дрону можна зібрати детальну інформацію про об'єкт, що вивчається, у тому числі оцінити густоту посівів, наявність бур'янів, а останнім часом – і визначити за рахунок «розумних» систем видовий склад бур'янів з подальшим підбором гербіцидів для їх знищення. Детально тут https://agro-aviator.com.ua/project/obrabotka-selhoz-ugodij/.

Застосування дронів дозволяє контролювати всі сільськогосподарські процеси та своєчасно приймати рішення щодо їх коригування.

Тенденції використання безпілотників в Україні

Дрони у сільському господарстві України – один із найперспективніших напрямків, на який активно зростає попит. В інтересах точного землеробства постійно створюються та вдосконалюються як апарати, так і ПЗ, що дозволяє в стислий термін збирати та обробляти отримані дані.

Для більш активного розвитку безпілотників на ринку України було знижено регуляторні бар'єри та з'явилися спеціальні програми для підготовки професійних операторів невеликих БПЛА.

Які види безпілотників застосовують у сільському господарстві?

Для спостереження за полями використовують два види БПЛА, що відрізняються своєю конструкцією та льотними характеристиками.

Літак, або Літаюче крило – найбільш зручний варіант для обльоту великих територій, що характеризується високими аеродинамічними показниками. БПЛА цього типу найкраще підходить для моніторингу протяжних об'єктів або зйомки за умов значного видалення. Але через особливості конструкції безпілотник повинен постійно рухатись і тому не може працювати в режимі зависання над об'єктом, а також здійснювати зйомку на обмежених територіях.

Технічні характеристики та особливості:

час польоту 4:00;

продуктивність до 10 тис. га на добу;

висока ефективність у господарствах із посівними площами від 5 тис. га.

За словами експерта, безпілотник літакового типу – це не дрон для агронома у звичному його розумінні. Недоліком є ​​необхідність постійної присутності в господарстві команди фахівців, які могли б взяти на себе опцію управління БПЛА та моніторингу полів. Також до недоліків можна віднести складності в отриманні знімків високої роздільної здатності через неможливість польотів на екстремально низькій висоті — безпілотник літакового типу сильно залежить від повітряних потоків і може при невдалому управлінні «впертись» у землю при надмірно низькому зниженні.