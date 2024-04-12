Ленивые пирожки-лодочки: просто, вкусно и сытно (видео)

Чтобы пирожки были румяными, не забудьте смазать их яйцом.

Румяные воздушные пирожки-лодочки из слоено-дрожжевого теста вмещают приличное количество ароматного расплавленного сыра и начинки. Честно говоря, устоять невозможно! Эти пирожки подойдут к блюдам вместо хлеба, но и вкусно с ними чаевничать.

Ингредиенты:

500 г дрожжевого слоеного теста (можно купить готовое);

яйцо для смазывания.

Для начинки —

250 г куриного филе;

250 г шампиньонов;

1 луковица;

масло для обжаривания;

соль, паприка — по вкусу.

Для заливки —

1 яйцо;

1 ст. л. сметаны;

60 г сыра;

соль — по вкусу.

Слоеное дрожжевое тесто, слегка припыляя мукой, немного раскатываем и нарезаем на квадратики. Края смазываем яйцом и формируем лодочки, с двух сторон с каждой стороны хорошенько защипывая. Кстати, это удобно сделать вилкой.

Для начинки обжариваем на масле лук до золотистого цвета, после добавляем нарезанные шампиньоны, обжариваем.

Когда уйдет лишняя влага, добавляем куриное филе, специи и обжариваем до готовности. Даем немного остыть начинке и распределяем по лодочкам. Для заливки соединяем и перемешиваем ингредиенты и понемногу заливаем в каждую лодочку.

Чтобы пирожки были румяными, смазываем яйцом и отправляем в заранее разогретую до 180° духовку примерно на 25 минут.