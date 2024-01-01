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Рецепт: Голень куриная фаршированная — Из голени куриной отличное блюдо.

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Рецепт: Голень куриная фаршированная — Из голени куриной отличное блюдо.

Ингредиенты:
голень куриная — 9 шт;
приправа для курицы — 1 ст.л.;
лук репчатый — 1 шт;
морковь — 1 шт;
грибы любые жаренные . — 300 гр;
масло подсолнечное — 2 ст.л;
масло сливочное — 50 гр;
сухие приправы сванская соль. — 1 ч.л.
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
Из куриной голени можно приготовить множество вкусных блюд. А можно приготовить вкусное и в то же время оригинальное, праздничное блюдо.
готовить не сложно и не долго.

Голень охлаждённую покупаю одного размера, красивую на вид.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

острым ножом подрезаю возле косточки.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Помогая ножом. снимаю мякоть с косточки.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Обрубаю косточку ножом.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Аккуратно убираю косточку, нужно смотреть, что бы не осталось осколков.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

косточки добавлю в холодец. там они сгодятся.
мякоть засыпаю сухой приправой, это на ваше усмотрение, только что бы она была солёная.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

перемешиваю, накрываю и ставлю мариноваться. Желательно на ночь.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Готовлю фарш.
Морковь на крупной тёрке.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Лук просто мелко режу.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Грибы у меня жаренные, замороженные. У меня маслята, можно любые.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

На подсолнечном масле всё пережариваю. Сначала морковь, затем лук, затем грибы.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

В конце добавляю укроп. Он у меня тоже из заморозки…

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Когда всё готово, добавляю сливочное масло. Это не обязательно, но желательно.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Начинка остынет и можно фаршировать промаринованные голени.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Фарширую все голени.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Складываю голени в блюдо для запекания. Голени обмазываю сверху сухой приправой, я люблю сванскую соль. Можно майонезом.
Уложить голени можно на овощную подушку или на картофель, что вам больше нравится.
Закрываю блюдо фольгой и выпекаю при температуре 180 градусов пол часа.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Через пол часа ароматное блюдо готово. Я запекала на картошке с морковью.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Отличное порционное блюдо.

Рецепт: Голень куриная фаршированная - Из голени куриной отличное блюдо.

Не дорого. готовится быстро.

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.

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