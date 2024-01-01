Рецепт: Голень куриная фаршированная — Из голени куриной отличное блюдо.

Ингредиенты:

голень куриная — 9 шт;

приправа для курицы — 1 ст.л.;

лук репчатый — 1 шт;

морковь — 1 шт;

грибы любые жаренные . — 300 гр;

масло подсолнечное — 2 ст.л;

масло сливочное — 50 гр;

сухие приправы сванская соль. — 1 ч.л.

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.

Из куриной голени можно приготовить множество вкусных блюд. А можно приготовить вкусное и в то же время оригинальное, праздничное блюдо.

готовить не сложно и не долго.

Голень охлаждённую покупаю одного размера, красивую на вид.

острым ножом подрезаю возле косточки.

Помогая ножом. снимаю мякоть с косточки.

Обрубаю косточку ножом.

Аккуратно убираю косточку, нужно смотреть, что бы не осталось осколков.

косточки добавлю в холодец. там они сгодятся.

мякоть засыпаю сухой приправой, это на ваше усмотрение, только что бы она была солёная.

перемешиваю, накрываю и ставлю мариноваться. Желательно на ночь.

Готовлю фарш.

Морковь на крупной тёрке.

Лук просто мелко режу.

Грибы у меня жаренные, замороженные. У меня маслята, можно любые.

На подсолнечном масле всё пережариваю. Сначала морковь, затем лук, затем грибы.

В конце добавляю укроп. Он у меня тоже из заморозки…

Когда всё готово, добавляю сливочное масло. Это не обязательно, но желательно.

Начинка остынет и можно фаршировать промаринованные голени.

Фарширую все голени.

Складываю голени в блюдо для запекания. Голени обмазываю сверху сухой приправой, я люблю сванскую соль. Можно майонезом.

Уложить голени можно на овощную подушку или на картофель, что вам больше нравится.

Закрываю блюдо фольгой и выпекаю при температуре 180 градусов пол часа.

Через пол часа ароматное блюдо готово. Я запекала на картошке с морковью.

Отличное порционное блюдо.

Не дорого. готовится быстро.

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.