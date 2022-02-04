Альтернативный обогрев жилища в зимний период

Солнечный коллектор для отопления дома. Почему?

Чтобы минимизировать расходы на отопление и ГВС в доме или сократить их до нуля, многие жители частных домов отказываются от традиционных источников тепла и используют альтернативную энергию, которую можно получать бесплатно. В частности, речь идет об энергии солнца и ее безграничных возможностях.

Существует мнение, что солнечный коллектор для нагрева воды может работать только в теплую и ясную погоду, но это заблуждение, которое давно не имеет под собой почвы. Современные гелиосистемы способны круглогодично снабжать дом горячей водой и даже значительно снижать расходы, связанные с обогревом жилища.

Устройство гелиоколлектора

Простейший водонагреватель, работающий от энергии солнца, представляет собой металлический корпус, в котором заключены медные трубы, согнутые в виде змеевика. Циркулирующая по ним вода нагревается благодаря специальным пластинам черного цвета, хорошо поглощающим тепло. Снаружи пластины защищены высокопрочным стеклом.

Достоинства солнечных коллекторов:

простая конструкция;

устанавливаются на крышах домов, не требуют организации специальных мест для размещения;

не портит внешний вид здания;

обладают высокой эффективностью;

не требуют специального обслуживания.

Нагретая вода поступает в специальный накопитель и далее используется по назначению, например, для принятия душа и мытья посуды.