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Антикоррозийная и декоративная окраска строительных конструкций из оцинкованной стали и цветных металлов.

В строительстве применяется множество металлоконструкций, которые должны быть защищены от воздействия окружающей среды и ,в первую очередь, от коррозии.

Коррозия или разъедание является физико-химической реакцией материала с окружающей средой, под влиянием которой свойства металла изменяются, что ведет к повреждению металла, окружающей среды или технической системы. Ржавчина, в свою очередь, является следствием изменившей изделие коррозионной реакции железа или стали. Заказать грунт от коррозии вы можете тут https://npk196.ru/product/lakokrasochnaya_produktsiya/zashchita_ot_korrozii/grunt/.

Для того чтобы лучше понять, каким образом при помощи окраски можно защитить сталь от коррозии, нужно познакомиться с четырьмя основными элементами процесса коррозии. Они таковы.

Катод, или электрод, на котором происходит катодная реакция.

Анод, или электрод, на котором происходит анодная реакция.

Проводник электронов — это металл, проводящий электрический ток. Проводник ионов — это проводящая электрический ток жидкость или электролит. Электроды, или анод и катод, являются электронными проводниками, которые соприкасаются с проводниками ионов. В проводнике ионов или электролите при известном соотношении на них возникает соответствующий электродный потенциал или электродное напряжение. Когда электроды соприкасаются между собой, то разность между электродными потенциалами действует как возбудитель коррозионной реакции. Образуется коррозионная пара, в которой один из электродов (анод) является разъедающим металл.

Все меры антикоррозионной защиты направлены на то, чтобы не допустить образования коррозионных пар или ослабить их действие.

Важнейшим способом антикоррозионной защиты является окраска поверхности металлов, которую называют антикоррозионной окраской.

Однако в строительстве все чаще применяются различные металлоконструкции из оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия и даже меди и других цветных металлов. Наиболее распространены стеновые панели и профнастил из таких материалов, но встречаются также и другие строительные конструкции из металлов, мало или совсем не подверженных коррозии. Возникает логичный вопрос — надо ли окрашивать подобные конструкции? И очень часто ответ будет: «Да, разумеется надо.

Целей у такой окраски может быть две.

1. Оцинкованная сталь, алюминий и медь все же подвержены коррозии, пусть и в гораздо меньших масштабах, чем обычная сталь. Обеспечение дополнительной антикоррозионной защиты — вот первая цель окраски.

2. Не всегда неокрашенный металл вписывается в архитектурное или конструкторское решение объекта. В таком случае металлические поверхности нуждаются в декоративной окраске, чтобы придать готовому объекту законченный вид.

Казалось бы, если понятна цель окраски, то выбор соответствующего покрытия очевиден.

Однако в окраске оцинкованных поверхностей и поверхностей из цветных металлов есть свои тонкости.

В первую очередь необходимо помнить об особенностях подготовки поверхности перед окраской. Такие металлы нельзя подвергать обычной дробеструйной обработке, так как она нарушает их естественную коррозионную стойкость. Поверхности такого рода обрабатывают с помощью специального абразивного агента — круглых частиц стекла, не разрушающих защитный слой цинка на поверхности.

В большинстве случаев достаточно бывает просто обработать раствором аммиака для удаления жирных пятен и продуктов коррозии цинка с поверхности.

Во-вторых, следует помнить, что адгезия большинства антикоррозионных покрытий к оцинкованной стали и цветным металлам недостаточна. Эти материалы требуют применения специально адаптированных красок, которые имеют повышенную адгезию и обеспечивают надежное сцепление с такой сложной для окраски поверхностью.

Антикоррозионные и декоративные покрытия для оцинкованной стали и цветных металлов должны отвечать следующим требованиям.

Обладать повышенной адгезией (сцеплением) к поверхности.

Обеспечивать дополнительную антикоррозионную защиту металла.

Быть максимально простыми и удобными в работе.

Иметь долгий срок службы.

Иметь привлекательный внешний вид.

Группой Файдаль разработаны несколько систем окраски строительных конструкций из нержавеющей и оцинкованной стали и из алюминия.

Для окраски конструкций, подвергающихся средним коррозионным нагрузкам, мы рекомендуем однокомпонентное покрытие на базе комбинации акриловых и поливинил-хлоридных смол Feidal PD89. Это покрытие наносится в один слой, не нуждается в предварительном грунтовании поверхности и позволяет проводить малярные работы при отрицательных температурах.

В том случае, если необходимо получить лучшую антикоррозийную защиту, мы рекомендуем применять двухкомпонентную полиуретановую краску Feidal ZD30. Эта краска также не требует грунтования, имеет высочайшую механическую прочность и обеспечивает великолепную долгосрочную антикоррозионную защиту.

В том случае, если технология малярных работ требует применения экологически чистых материалов на водной основе, не содержащих растворителей, мы рекомендуем систему Feidal AG08 + Feidal AD21. Feidal AG08 представляет собой однокомпонентный акриловый грунт на водной основе, содержащий цинкофосфат. Feidal AD21 содержит железистую слюдку в качестве антикоррозионного пигмента. Эти материалы содержат менее 3% растворителя, практически не имеют запаха, их можно применять в закрытых помещениях без дополнительной вентиляции.

Все материалы производятся в Германии предприятием, зарекомендовавшим себя одним из старейших и уважаемых в Европе. В ходе многолетней эксплуатации они доказали свое высочайшее качество и продемонстрировали, что обеспечивают надежную антикоррозионную защиту в течение многих лет службы.

Предоставлено компанией Файдаль Продакшн.

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