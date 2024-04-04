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Рецепт: Паштет из фасоли — С яйцом.

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Рецепт: Паштет из фасоли — С яйцом.

Ингредиенты:
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
яйца куриные — 2 шт.;
чеснок сухой — по вкусу;
сырок плавленый — 2 шт.;
фасоль краснвая — 1 банка
Способ приготовления: Увидела рецепт «Паштет из фасоли», заинтересовал он меня, решила быстренько его приготовить, так как больше всего времени, в этом рецепте, уходит на варку яиц 🙂

Рецепт: Паштет из фасоли - С яйцом.

Берем красную фасоль ( у меня стандартная банка- 380 грамм),

Рецепт: Паштет из фасоли - С яйцом.

добавляем два отварных яйца,

Рецепт: Паштет из фасоли - С яйцом.

два плавленых сырка,

Рецепт: Паштет из фасоли - С яйцом.

затем соль, перец и чеснок, у меня сухой, но в рецепте был свежий (2 зубчика!).

Рецепт: Паштет из фасоли - С яйцом.

Затем блендерим все ингредиенты до однородной массы,

Рецепт: Паштет из фасоли - С яйцом.

Рецепт: Паштет из фасоли - С яйцом.

или же можно пропустить через мясорубку. Все паштет готов!

Рецепт: Паштет из фасоли - С яйцом.

Минимум ингредиентов, немного времени и все готово. Такой паштет можно намазать на хлебцы или тостер.

Рецепт: Паштет из фасоли - С яйцом.

Вкусный и сытный перекус к чаю или кофе! Готовьте всегда с любовью и щепоточкой перца!

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 30 руб.

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