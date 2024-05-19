Описание приготовления:

Если вы придерживаетесь правильного, здорового питания, то этот рецепт для вас. Такое блюдо действительно очень легкое и полезное. А приготовить его совсем не сложно. Специи для рыбы можете взять на ваш вкус.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Спаржа / Дорада Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

Лимон 1 Штука

Дорада 500 Грамм

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Специи для рыбы 1 Ст. ложка

Спаржа зеленая 250 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

99 ккал

Калорийность

10 г

Белки

4 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дорадо со спаржей»

Подготовьте все необходимые продукты.

Рыбу почистите и выпотрошите. Промойте и обсушите.

Острым ножом сделайте 3-4 неглубоких продольных надреза.

Натрите рыбу снаружи и внутри специями.

Переложите рыбу на противень. Спаржу промойте и удалите жесткую часть, выложите рядом с рыбой. Лимон нарежьте на кружочки и распределите на спарже и рыбе. Полейте дорадо со спаржей оливковым маслом и запекайте в разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.

Подавайте рыбу со спаржей в теплом виде. Приятного аппетита!