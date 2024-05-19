Описание приготовления:
Если вы придерживаетесь правильного, здорового питания, то этот рецепт для вас. Такое блюдо действительно очень легкое и полезное. А приготовить его совсем не сложно. Специи для рыбы можете взять на ваш вкус.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Спаржа / Дорада Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге
Состав / Ингредиенты:
- Лимон 1 Штука
- Дорада 500 Грамм
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Специи для рыбы 1 Ст. ложка
- Спаржа зеленая 250 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
99 ккал
Калорийность
10 г
Белки
4 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Дорадо со спаржей»
Подготовьте все необходимые продукты.
Рыбу почистите и выпотрошите. Промойте и обсушите.
Острым ножом сделайте 3-4 неглубоких продольных надреза.
Натрите рыбу снаружи и внутри специями.
Переложите рыбу на противень. Спаржу промойте и удалите жесткую часть, выложите рядом с рыбой. Лимон нарежьте на кружочки и распределите на спарже и рыбе. Полейте дорадо со спаржей оливковым маслом и запекайте в разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.
Подавайте рыбу со спаржей в теплом виде. Приятного аппетита!