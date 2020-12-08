Антуражность квест-комнат

Кто-то считает, что наиболее важное в квестах — это головоломки, однако, некоторые загадки, даже если те чересчур специфичные, и их ровно столько, чтобы не оказалось мало/много, никогда не доставят вам такого шторма и шквала ни с чем не сравнимых чувств и эмоций. Почему же любители quest и их сочувствующие им так сильно любят свое хобби? Все дело в антураже. Если он есть, то комната нравится, если его нет, пазлы не спасут. Такое помещение обходят стороной в рекомендациях и отзывах. Этот вопрос немаловажен, т.к. еще есть создатели комнат, наивно полагающие, что главное — разработать и реализовать отменные головоломки. Но далеко не всем такая задача удаётся. И, даже когда они все сделали, а квест выполнен, потом искренне удивляются, почему же их комната не особо пользуется популярностью, а вот «у Коли за углом» к комнате идет очередь. И загадок у него там нет, но есть настроение, хорошие декорации и пр. Он все деньги тратил, скорее, на антураж, который относится к этой не особо обширной и всеобъемлющей концепции. Что же включает в себя антураж в хорошем quest-room?

1) Музыка и шумы. Обычно они подбираются очень тщательно и соответствуют теме. Если это «Титаник», то музыка будет из известного фильма. Если это хоррор, то «испуганная» музыка и вой зомби будут звучать у вас в ушах несколько дней после игры. В некоторых случаях особо добросовестные квестмейкеры заказывают фоновые треки для своих комнат у профессиональных композиторов.

2) Пейзаж. Когда пространство проектируется профессионалами своего дела, декорации становятся похожи на кино в жанре «мальчишник (bachelor party)». Это означает, что вы максимально погрузитесь в другую реальность: настоящий или космический корабль, бункер, лабораторию или … другую планету.

3) Спецэффекты: звук, свет, тактильность и даже вкус в некоторых комнатах сделают ваше пребывание в этом месте ярчайшим цветом. И все это будет неожиданно, красиво, грандиозно, изысканно, стильно, незабываемо и очень соответствовать сюжету.

4) Различные виды механизмов. Вы способны в играх попадать в состояние невесомости, вы можете рухнуть, потолок может упасть, вы можете оказаться в эпицентре настоящего землетрясения или вы можете улететь на другую планету и провести весь полет, где даже мельчайшие детали ощущаются. Подвижные стены, говорящие зеркала, движущиеся объекты и манекены, машина времени, непредсказуемые лабиринты и многое другое. Перечислить все невозможно и не нужно. Поверьте, в квест-комнатах вас ждут невероятные приключения.

А об актерах мы совсем забыли. И говорить о них можно бесконечно, ведь на каждом квесте с их участием вы увидите интерпретацию сюжета непревзойденного автора. Каждый актер — своего рода гений. А когда к нему приходит вдохновение, получается сильнейший прилив адреналина. Говорят, часто бывают случаи, когда женщины-игроки влюблялись в актеров, а потом осаждали их зажигательными посланиями.

Теперь вы всё знаете. Антураж является пусковым механизмом сильных и несравненных эмоций, поэтому всегда внимательно выбирайте квеструмы, если хотите быть абсолютно удовлетворены игрой.

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