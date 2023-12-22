Гастрономический взрыв: лучший рецепт медовика на Рождество

Всемирно известный и обожаемый медовик — это настоящий шедевр кондитерского искусства. Его точно нужно приготовить по праздникам. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот десерт является символом праздника и завоевал сердца любителей изысканного вкуса по всему миру. Его нежные лепешки, пропитанные ароматным медом, и изящный крем создают симфонию вкуса, которую невозможно забыть. Интересно Его нежные лепешки, пропитанные ароматным медом, и изящный крем, создают симфонию вкуса, которую невозможно забыть. Рецепт медовика Время: 2 часа

2 часа Порций: 6 Ингредиенты:

для лепешек:

– 4 яйца;

– 100 грамм меда;

– 100 грамм сахара;

– сливочного масла

– 1 чайная ложка соды;

– пол чайной ложки лимонного сока;

– 4 стакана муки;

для крема:

– 2 яйца;

– 200 грамм сахара;

– 3 столовые ложки муки;

– 500 миллилитров молока;

– 10 грамм ванильного сахара;

– 100 грамм масла. Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Для лепешек в миске взбивайте яйца с сахаром до получения рыхлости. Добавить мед, растопленное сливочное масло, гашеную соду с лимонным соком и постепенно вмешивать муку. Вымешайте тесто до однородности. Разделите тесто на 8 – 10 частей, раскатайте каждую в тонкие лепешки и выпекайте их в течение 5 – 7 минут или до золотистого цвета. Для крема в большом сотейнике соедините муку, сахар, ванильный сахар. Перемешайте венчиком до однородности. Введите яйца, перемешайте. Мало-помалу влейте молоко, доведите крем до однородности. Возьмите стандартную банку и разбавьте содержимое водой, чтобы получилась масса 500 миллилитров. Вместо сахара можно использовать сахарную пудру, она растворяется быстрее сахарного песка. При производстве крема не используйте эмалированную посуду. Сотейник с молочной массой установите на небольшой огонь, продолжая непрерывно помешивать венчиком. Как крем загустеет и начнет закипать, снимите с плиты. В тёплую массу добавьте мягкое сливочное масло, размешайте его до полного растворения. Накройте крем пленкой Готовый заварной крем накройте пищевой пленкой так, чтобы она легла прямо на его поверхность. Когда крем полностью остынет, его можно использовать для намазывания лепешек торта.