Рецепт: Терпуг в коптильне — Терпуг горячего копчения на углях

Ингредиенты:

терпуг — 4 штуки;

крупная соль — 1 ст.л.;

перец черный молотый — 0.5 ч.л.;

лимон — 1 штука;

щепа ольховая — 2-3 горчти

Способ приготовления: Обожаю рыбку горячего копчения. Отлично подходит скумбрия (она более жирная) или терпуг — сплошной белок, вкусная и недорогая рыбка для копчения, которую невозможно испортить.

Терпуг в наших краях можно купить только замороженный, поэтому выбираем с минимальным количеством ледяной глазури. Если глазури слишком много, то это говорит о неправильном хранении или повторных заморозках.

Предварительно размораживаю рыбу, но не полностью — так легче потрошить и убрать лишнее: отрезаем хвост и голову, выкидываем внутренности.

Из специй использую только крупную соль и перец. Перец либо черный молотый. Либо смесь 5 перцев в мельнице.

натираем специями внутри и снаружи, сбрызгиваем соком лимона, можно в брюшко уложить по дольке лимона.

и оставляем мариноваться пока едем а пикник:) Хотя бы пару часиков.

Для коптильни используем щепу ольхи — 2-3 горсточки.

В идеале оставлять рыбу в коптильне на остывающих углях на 15-20 минут. По времени зависит от ваших предпочтений — более зажаристая рыбка или понежнее.

Еще хорош терпуг практически отсутствием мелких костей. Отлично отделяется хребет и мелкие косточки у плавников.

При подаче можно дополнительно сбрызнуть лимоном.

Подавать с любыми овощами, салатом, зеленью или с любимым соусом. Идеален к рыбе соус тар-тар.

Новых интересных кулинарных открытий Вам!

Время приготовления: 30 мин.