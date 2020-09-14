Арендовать яхту

Опираясь на моих устах и моем опыте, о том, почему нужно выбрать подобный отдых — путешествовать на круизных яхтах или же просто собрать красивую компанию друзей, взять в аренду яхту и погрузится в живописные острова Греции …А если вас интересует выгодная аренда яхт, переходите на сайт https://sailica.com/ru

Вам не надо путешествовать на другой континент мира, чтобы найти «что-то», на что вы действительно можете «внимательно смотреть». Наша мама природы полна эстетических мастерских и тут, в странах Европы. Путешествуя по греческим островам, вы вернетесь домой с глазами, полными очарования от увиденных изображений, которые навсегда останутся у вас в памяти и заставят вас вопить, когда вы попробуйте вспомнить собственные впечатления.

Прекрасно известно, что Греция — самая роскошная островная страна в странах Европы. Их большое количество, от широко известного и разрекламированного туристического сектора до самых крошечных — безлюдных, единственными жителями которых иногда являются просто колонии диких кроликов. Но смело могу сказать, что не смог выделить, что лучше, интереснее, привлекательнее. Они все по-своему очаровывают меня. Каждый остров имеет собственную уникальность. Они все разнообразные: будь то архитектура или пейзаж, уединенный пляж или же просто красивая церковь. У каждого есть что-то, чего нет у другого. Местные греки, живущие на островах или вокруг них, хорошо осведомлены о приятных секретах и ??преимуществах, скрытых на каждом острове или островке. Когда вы прибываете на остров или же просто отправляетесь на маленький остров и лучше его узнаете, оптимальный способ — спросить совета у здешних жителей. Если вы спросите вежливо, они тоже расскажут интересные истории, тем более для людей в возрасте. Лично для меня такие спокойные беседы с здешними жителями и интересные истории об интересующих меня областях, за чашкой холодного кофе и потерей чувства времени — одни из прелестных моментов в моей работе.

Вот, к примеру, в заливе Эвия, рядом с городом Халкида, есть такой крошечный островок — безлюдный, даже без названия. С берега хорошо видно, но взгляд туриста сначала не очень интересен … Но чтобы знать, какой замечательный вид открывается с того маленького островка на берега Эвии … и вдобавок, оказывается, есть небольшая довольно уютная церковь, где хозяин этой церкви, попа, с удовольствием выйду замуж за жениха и невесты. Поразительные фотографии со свадьбы, изготовленные на тайном пляже данного острова, который даже не заметен издали, надолго напоминают молодым о красоте и тёплых ощущениях этого островка.

Хочу подчеркнуть, что на каждом острове, даже самом маленьком, обязательно будет что показать, чем удивить. Я живу в Греции пару лет и даже в наше время наслаждаюсь невиданными, неоткрытыми новыми местами данной страны, как на островах, так и в материковой Греции, хотя я уже очень много путешествовал.

Парусный спорт в Греции — один из моих любимых вариантов провести отпуск. Когда я первый раз попытался провести отпуск во время плавания вокруг островов Греции, я долго задавался вопросом, почему я не сделал этого раньше. После моего первого отпуска на яхте между греческими островами я уже знал, что буду проводить курсы парусного спорта и получать права. То, что я знал сразу, и сделал. Каждый раз, садясь на яхту в Греции, я чувствую себя новорожденным, и когда это совершенное человеческое творение, толкаемое ветром, проникает в голубые воды моря и до моих ушей доходят звуки трепетания парусов, я действительно знаю, что живу!