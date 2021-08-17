Арматура – востребованный вид стального проката

В отличие от обычных труб круглого сечения, трубы профильные в сечении имеют квадрат или прямоугольник. Круглые трубы традиционно используются для прокладки инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, промышленные трубопроводы). А квадратные и прямоугольные, способные выдерживать значительные нагрузки за счет большего запаса прочности, используются при возведении несущих, поддерживающих и ограждающих конструкций. Компания "АСТИМ" на сайте предлагает свое качественное и современное производство металла.

Основные преимущества квадратных и прямоугольных труб

Существенные преимущества профильных труб в сравнении с круглыми обусловлены их геометрическими и техническими характеристиками.

За счет меньшей материалоемкости полые внутри трубы стальные прямоугольные не менее чем на 25% снижают затраты на сооружение крупных объектов.

Профильные трубы обладают плоскими поверхностями. Поэтому они легко складируются и фиксируются, занимают меньше пространства при хранении, не создают проблем при погрузке и транспортировке.

По этой же причине они проще и быстрее обрабатываются огнезащитными грунтовками и красками и заметно сокращают затраты на эти дорогостоящие материалы.

Благодаря правильной форме труба квадратная отличается большим, в сравнении с круглой, моментом поперечного сечения. За счет этого показатель прочности на изгиб у нее выше.

Обладая четырьмя ребрами жесткости, квадратные и прямоугольные трубы обеспечивают конструкциям должную прочность и способность выдержать существенную статическую нагрузку. Они используются для формирования крепких и надежных ферм при строительстве объектов с большими проемами: спортивных сооружений, производственных цехов, выставочных и торгово–развлекательных центров, эстакад и мостов.

Для монтажа конструкций из профильных труб не требуется особое дополнительное оборудование. Процесс монтажа не сопровождается значительными трудозатратами.

Имеющиеся в металлических трубах полости, куда может закачиваться вода, допускают их применение в современных системах огнезащиты. Для этого внутренний объем должен быть герметизирован во избежание возникновения коррозии.

Кроме того, возводимые из профильных труб решетчатые конструкции отличаются эстетичным внешним видом. Поэтому архитекторы и дизайнеры применяют их для воплощения инновационных идей в архитектуре, строительстве и отделке помещений различных типов.