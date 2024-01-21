Научили в известном ресторане. Самое вкусное блюдо из куриного филе: удивила всех моих гостей

Котлеты — это один из самых часто покупаемых продуктов в США. Большинству людей нравится готовить или использовать магазинные котлеты на ужин. Из таких котлет быстро получается сытный обед, можно легко приготовить гамбургер.

Однако, все больше людей задается вопросом про пользу котлет. Это блюдо готовится на растительном масле, имеет в составе жир. Для того чтобы сделать котлеты полезными, можно из запекать. Также есть способы готовки котлет на пару.

Лучшим решением будет собственное приготовление котлет. Например, можно сделать вкусные куриные котлеты.

Ингредиенты для куриных котлет:

Куриное филе — 3 шт.;

Яйца — 3 шт.;

Мука — 3 ст.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Петрушка — пучок;

Майонез — 1 ст.л.

Приготовление куриных котлет:

Мелко рубим ножом куриное филе. Разбиваем в филе яйца, высыпаем муку, соль и по вкусу черный перец.

Шинкуем петрушку, высыпаем в куриное филе, добавляем майонез и тщательно все перемешиваем. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем порции филе на поверхность.

Обжариваем котлеты на среднем огне по 5 минут с обеих сторон.

Подавать котлеты можно с любым гарниром, от пюре до круп. Также котлеты рекомендуется полить сметаной перед употреблением.