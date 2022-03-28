Ассортимент подходящих туров на Алтай из Казани

Достопримечательности Казани

Казань — один из крупнейших и красивейших городов России, входящий в список городов всемирного наследия ЮНЕСКО. Характерной особенностью Казани является почти полная сохранность исторического центра города, застроенного особняками, доходными и торговыми домами, зданиями промышленной и культовой архитектуры XIX-XX вв. Главной достопримечательностью Казани и наиболее важным памятником истории и архитектуры города является комплекс белокаменного Казанского Кремля (1556).

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Он включает в себя древнейший из сохранившихся в Казани храмов — Благовещенский собор (1562), главную мечеть города — мечеть Кул Шариф — архитектурный символ Казани и Татарстана, одну из самых высоких в Европе падающую башню Сююмбике, Губернаторский дворец (1848), построенный по подобию Большого Кремлевского дворца в Москве и многие другие исторические объекты. "Визитной карточкой" Казани принято считать вид на Ярмарочную площадь и Кремль со стороны реки Казанки, образующий замечательный силуэт, ставший символом города. Ценнейшим архитектурным памятником и одной из признанных достопримечательностей Казани является красивый и величественный Петропавловский собор (1726), отличающийся неповторимым и своеобразным убранством. Достоянием города являются многочисленные культовые сооружения: церкви и мечети, в которых отражена история народа, запечатлены важнейшие страницы его духовной жизни, среди них: Пятницкая церковь, мечеть Марджани (1770), Апанаевская мечеть (1771), Азимовская мечеть (1890), Галеевская мечеть (1801) и др.

Стоит отметить и Храм Нерукотворного Образа Спасителя (1823), известный как Храм-памятник православным воинам, павшим при взятии Казани, расположенный на острове реки Казанки и выполненный в виде двадцатиметровой усеченной пирамиды, под которой находится братская могила нескольких тысяч русских воинов. К знаменитым достопримечательностям Казани относятся известнейшие в России монастыри — Казанский Богородицкий монастырь с почитаемым списком Казанской иконы Божьей Матери, Раифский мужской монастырь (1613), где хранится одна из важнейших православных святынь — икона Грузинской Божьей Матери и старейший Зилантов мужской монастырь (1552).