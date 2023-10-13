Готовлю их 2 раза в неделю и хочу есть каждый день. Сочные и нежные ленивые голубцы

Котлеты — это простой и незамысловатый способ приготовить ужин на всю семью или только для себя. Однако, это типичное для большинства блюдо не надоедает на протяжении большого промежутка времени. Вероятно, влияет гарнир и дополнительные ингредиенты, добавляемые в котлеты.

При этом мясное изделие вполне можно разнообразить, если добавить паприку, рис, лук и прочие компоненты. Некоторые даже делают котлеты с гречневой крупой и манной крупой.

Расскажем про рецепт котлет с овощной зажаркой.

Ингредиенты для котлет:

Растительное масло — 30 мл;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Капуста — 250 г;

Мясной фарш — 350 г;

Соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для зажарки:

Растительное масло -30 мл;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Болгарский перец — 0,5 шт.;

Помидоры — 2 шт.;

Чеснок — 2 зубчик.

Приготовление котлет с зажаркой:

Нарезаем маленьким кубиком лук, натираем мелко морковь. В сковороде слегка обжариваем с растительным маслом лук.

Добавляем к луку морковь, обжариваем пару минут.

Шинкуем капусту, добавляем в смесь моркови и лука, перемешиваем. Солим капустную смесь и кладем в глубокую тару. К капустной массе выкладываем фарш, специи и перемешиваем.

Делим смесь на 6 частей, формируем котлеты.

В сковороде с растительным маслом обжариваем котлеты со всех сторон на среднем огне.

Снова нарезаем мелко лук и натираем морковь, обжариваем в масле из-под котлет. Очищаем от внутренностей болгарский перец, нарезаем мелкой соломкой.

Кладем соломку к овощам в сковороду, пропускаем туда же зубчики чеснока через пресс. Нарезаем небольшими кубиками помидор, измельчаем в блендере.

Томатную пасту кладем в овощную массу, солим и перчим, смешиваем компоненты. Выкладываем смесь в форму для запекания.

На зажарку кладем котлеты, накрываем фольгой.

Запекаем котлеты в духовке 30-40 минут при 180 градусах.

В итоге получаются сочные котлеты в зажарке.

Их можно подавать с картофельным пюре, крупами и макаронами.