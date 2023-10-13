Готовлю их 2 раза в неделю и хочу есть каждый день. Сочные и нежные ленивые голубцы

Котлеты — это простой и незамысловатый способ приготовить ужин на всю семью или только для себя. Однако, это типичное для большинства блюдо не надоедает на протяжении большого промежутка времени. Вероятно, влияет гарнир и дополнительные ингредиенты, добавляемые в котлеты.
При этом мясное изделие вполне можно разнообразить, если добавить паприку, рис, лук и прочие компоненты. Некоторые даже делают котлеты с гречневой крупой и манной крупой.
Расскажем про рецепт котлет с овощной зажаркой.
Ингредиенты для котлет:
- Растительное масло — 30 мл;
- Лук — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Капуста — 250 г;
- Мясной фарш — 350 г;
- Соль — ½ ч. л.
Ингредиенты для зажарки:
- Растительное масло -30 мл;
- Лук — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Болгарский перец — 0,5 шт.;
- Помидоры — 2 шт.;
- Чеснок — 2 зубчик.
Приготовление котлет с зажаркой:
Нарезаем маленьким кубиком лук, натираем мелко морковь. В сковороде слегка обжариваем с растительным маслом лук.
Добавляем к луку морковь, обжариваем пару минут.
Шинкуем капусту, добавляем в смесь моркови и лука, перемешиваем. Солим капустную смесь и кладем в глубокую тару. К капустной массе выкладываем фарш, специи и перемешиваем.
Делим смесь на 6 частей, формируем котлеты.
В сковороде с растительным маслом обжариваем котлеты со всех сторон на среднем огне.
Снова нарезаем мелко лук и натираем морковь, обжариваем в масле из-под котлет. Очищаем от внутренностей болгарский перец, нарезаем мелкой соломкой.
Кладем соломку к овощам в сковороду, пропускаем туда же зубчики чеснока через пресс. Нарезаем небольшими кубиками помидор, измельчаем в блендере.
Томатную пасту кладем в овощную массу, солим и перчим, смешиваем компоненты. Выкладываем смесь в форму для запекания.
На зажарку кладем котлеты, накрываем фольгой.
Запекаем котлеты в духовке 30-40 минут при 180 градусах.
В итоге получаются сочные котлеты в зажарке.
Их можно подавать с картофельным пюре, крупами и макаронами.