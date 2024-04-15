Шницели из свинины по-старочешски: рецепт вкусного мясного блюда

Еще это блюдо можно назвать «Отбивные в дерунах». И получается это блюдо чрезвычайно вкусным.
Эти шницели готовятся в интересном кляре, который напоминает деруны. Мясо остается нежным и очень сочным. Получается очень просто, сытно и вкусно. То есть это получается сразу и мясо и гарнир. Чешская кухня вообще очень простая, далека от изысканности, однако сытная и очень вкусная. Эти шницели полностью соответствуют этому определению. Рецептом поделились на сайте Ye.
Отбивные в дерунах
Ингредиенты:
- 500 г свиной вырезки;
- пять картофелин;
- одно яйцо;
- 1-2 ч. л. горчицы;
- 3 ст. л. муки;
- 2-3 ст. л. сметаны;
- соль, смесь перцев молотая.
Вырезку нарежьте тонкими кусочками и отбейте кулинарным молотком с обеих сторон. Каждый кусочек посолите и поперчите.
Картофель натрите на мелкой терке (как на драники), или перемелите в блендере.
Добавьте к картофельной массе яйцо, горчицу, сметану и муку. Посолите и поперчите.
Все тщательно перемешайте и обваляйте подготовленные кусочки свинины в картофельно-яичном кляре. Оставьте в холодильнике минимум на полчаса.
Жарьте шницели на масле на среднем огне с каждой стороны до румяной корочки. И подавайте со свежим салатом. Подавать такие шницели лучше сразу после приготовления, пока кляр еще хрустящий.
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