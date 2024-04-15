Шницели из свинины по-старочешски: рецепт вкусного мясного блюда

Еще это блюдо можно назвать «Отбивные в дерунах». И получается это блюдо чрезвычайно вкусным.

Эти шницели готовятся в интересном кляре, который напоминает деруны. Мясо остается нежным и очень сочным. Получается очень просто, сытно и вкусно. То есть это получается сразу и мясо и гарнир. Чешская кухня вообще очень простая, далека от изысканности, однако сытная и очень вкусная. Эти шницели полностью соответствуют этому определению. Рецептом поделились на сайте Ye.

Отбивные в дерунах

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки;

пять картофелин;

одно яйцо;

1-2 ч. л. горчицы;

3 ст. л. муки;

2-3 ст. л. сметаны;

соль, смесь перцев молотая.

Вырезку нарежьте тонкими кусочками и отбейте кулинарным молотком с обеих сторон. Каждый кусочек посолите и поперчите.

Картофель натрите на мелкой терке (как на драники), или перемелите в блендере.

Добавьте к картофельной массе яйцо, горчицу, сметану и муку. Посолите и поперчите.

Все тщательно перемешайте и обваляйте подготовленные кусочки свинины в картофельно-яичном кляре. Оставьте в холодильнике минимум на полчаса.

Жарьте шницели на масле на среднем огне с каждой стороны до румяной корочки. И подавайте со свежим салатом. Подавать такие шницели лучше сразу после приготовления, пока кляр еще хрустящий.

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