Нет необходимости никого убеждать в необходимости использования соответствующих средств защиты от коротких замыканий и перегрузок. Немаловажную роль играет предотвращение ускоренного старения утеплителя, которое может вызвать не только выход из строя, но и возгорание.

Напомним, что автоматические выключатели предлагаются в нескольких вариантах исполнения. Автоматические выключатели, обозначенные буквой A, являются мгновенными. В случае короткого замыкания цепь немедленно отключается. На рынке также представлены модели автоматических выключателей с маркировкой B, C и D. Они характеризуются замедленным срабатыванием. Различные модели различаются соотношением тока включения к номинальному. Назначение отдельных групп переключателей также различно. Модели из группы А предназначены для защиты электронных устройств. Нагрузки, нечувствительные к тепловым перегрузкам, с низкими пусковыми токами, защищены автоматическими выключателями из группы B. Модели, обозначенные буквой C, являются незаменимым элементом силовых установок малой мощности, достигающей нескольких киловатт.

Доступные на рынке миниатюрные автоматические выключатели работают при максимальном напряжении 440 В и токе до 125 А. Отключающие токи составляют до 25 кА с временными характеристиками B, C и D. Наиболее часто используемые модели характеризуются номинальным током до 63 А и током отключения не более 10 кА. Важнейшее преимущество автоматических выключателей — возможность многократного использования. Их преимущество перед плавкими вставками также связано с их высокой чувствительностью.

Благодаря автоматическим выключателям максимального тока, которые являются незаменимым элементом современных электроустановок, мы получим защиту от коротких замыканий и перегрузок низковольтных электрических устройств переменного и постоянного тока. Конструкция типового автоматического выключателя основана на воздушном, изоляционном и открытом исполнении. Привод чаще всего ручной, но можно купить модели с дистанционным управлением (электромагнит или мотор).

В устройствах с характеристикой B расцепитель перегрузки установлен на 1,13 — 1,45 номинального тока, а расцепитель короткого замыкания — на 3 — 5-кратный номинальный ток. А каковы параметры автоматических выключателей с характеристиками C и D? Ну, автоматические выключатели с характеристикой C отключают ток короткого замыкания, когда он достигает значения, в 5-10 раз превышающего номинальный. Модели с характеристикой D срабатывают, когда ток в 10-20 раз превышает номинальный. Выключатели бывают 1, 2, 3 и 4 полюса. Кроме того, предлагаются модели с нейтральной гусеницей или без нее.

Миниатюрные автоматические выключатели также доступны в версиях для промышленных решений. Их можно приобрести в классах поездки B, C и D. Также предлагаются специальные версии этих устройств. Например, автоматические выключатели с характеристикой Z характеризуются током короткого замыкания 2-3 × I n , что обеспечивает быстрое реагирование на возникающие перегрузки. Следовательно, эти компоненты могут использоваться в установках, предназначенных для защиты чувствительных электронных устройств. Благодаря имеющимся аксессуарам можно увеличить функциональность модульной конструкции, а сборка происходит без инструментов. Обратите внимание, что автоматические выключатели также производятся для промышленных установок с синусоидальными, выпрямленными импульсными и плавными токами.

Миниатюрные автоматические выключатели устанавливаются на рейку DIN 35, и сборка подузла происходит без отвинчивания всей группы. Устройство имеет понятную схему подключения и основные параметры. Монтажные зажимы работают с заглушками, что определенно повышает безопасность при использовании.

Иточник https://al-teh.ru/category/elektrooborudovanie/