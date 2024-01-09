Рецепт: Салат с языком — + рецепт домашнего майонеза

Ингредиенты:
язык свиной — 300-400 гр;
яйца куриные — 3-4 шт;
сыр твердый — 100 гр;
оругрцы соленые — 2-3 шт;
огурцы свежие — 2-3 шт;
зеленый горошек — 1 баночка;
чеснок — 4 зуб;
зелень — пучок;
майонез домашний — по вкусу;
перец чили — 1 шт
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного и сытного салата.
Для его приготовления нам понадобится отварной язык.
Лук и свежий огурец.
Несколько отварных яиц.
Баночка зеленого горошка.
Пару соленых огурцов.
Несколько зубчиков чеснока.
Для пикантности я добавляла стручок острого перца.
Также в этот салат пойдет твердый сыр.
Для заправки я использовала домашний майонез который готовится за пару минут на 1 яйце и горчичном масле.
Яйцо, масло, сахар, соль и немного горчицы сбиваем погружным блендером.
Благодаря горчичному маслу майонез получился желтым.
Отварной язык нарезаем соломкой.
Лук нарезаем полукольцами.
Свежий огурец нарезаем соломкой.
Яйца очищаем и нарезаем произвольно.
Сыр натираем на средней терке.
Соленые огурцы нарезаем соломкой.
Также обязательно добавляем любую зелень.
У меня это зеленый лук, укроп и петрушка, которые мы мелко порубили.
Теперь собираем наш сала, смешивая все ингредиенты.
Не забываем добавить острый перец, чеснок и зеленый горошек.
Заправляем все майонезом.
Перемешиваем. И оставляем на полчасика постоять.
Подаем на стол. Очень вкусно получается!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.