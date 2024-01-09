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Рецепт: Салат с языком — + рецепт домашнего майонеза

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Салат с языком — + рецепт домашнего майонеза

Ингредиенты:
язык свиной — 300-400 гр;
яйца куриные — 3-4 шт;
сыр твердый — 100 гр;
оругрцы соленые — 2-3 шт;
огурцы свежие — 2-3 шт;
зеленый горошек — 1 баночка;
чеснок — 4 зуб;
зелень — пучок;
майонез домашний — по вкусу;
перец чили — 1 шт
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного и сытного салата.

Для его приготовления нам понадобится отварной язык.

Лук и свежий огурец.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Несколько отварных яиц.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Баночка зеленого горошка.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Пару соленых огурцов.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Несколько зубчиков чеснока.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Для пикантности я добавляла стручок острого перца.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Также в этот салат пойдет твердый сыр.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Для заправки я использовала домашний майонез который готовится за пару минут на 1 яйце и горчичном масле.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Яйцо, масло, сахар, соль и немного горчицы сбиваем погружным блендером.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Благодаря горчичному маслу майонез получился желтым.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Отварной язык нарезаем соломкой.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Лук нарезаем полукольцами.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Свежий огурец нарезаем соломкой.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Яйца очищаем и нарезаем произвольно.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Сыр натираем на средней терке.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Соленые огурцы нарезаем соломкой.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Также обязательно добавляем любую зелень.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

У меня это зеленый лук, укроп и петрушка, которые мы мелко порубили.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Теперь собираем наш сала, смешивая все ингредиенты.

Не забываем добавить острый перец, чеснок и зеленый горошек.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Заправляем все майонезом.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Перемешиваем. И оставляем на полчасика постоять.

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Подаем на стол. Очень вкусно получается!

Рецепт: Салат с языком - + рецепт домашнего майонеза

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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