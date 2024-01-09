Рецепт: Салат с языком — + рецепт домашнего майонеза

Ингредиенты:

язык свиной — 300-400 гр;

яйца куриные — 3-4 шт;

сыр твердый — 100 гр;

оругрцы соленые — 2-3 шт;

огурцы свежие — 2-3 шт;

зеленый горошек — 1 баночка;

чеснок — 4 зуб;

зелень — пучок;

майонез домашний — по вкусу;

перец чили — 1 шт

Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного и сытного салата.

Для его приготовления нам понадобится отварной язык.

Лук и свежий огурец.

Несколько отварных яиц.

Баночка зеленого горошка.

Пару соленых огурцов.

Несколько зубчиков чеснока.

Для пикантности я добавляла стручок острого перца.

Также в этот салат пойдет твердый сыр.

Для заправки я использовала домашний майонез который готовится за пару минут на 1 яйце и горчичном масле.

Яйцо, масло, сахар, соль и немного горчицы сбиваем погружным блендером.

Благодаря горчичному маслу майонез получился желтым.

Отварной язык нарезаем соломкой.

Лук нарезаем полукольцами.

Свежий огурец нарезаем соломкой.

Яйца очищаем и нарезаем произвольно.

Сыр натираем на средней терке.

Соленые огурцы нарезаем соломкой.

Также обязательно добавляем любую зелень.

У меня это зеленый лук, укроп и петрушка, которые мы мелко порубили.

Теперь собираем наш сала, смешивая все ингредиенты.

Не забываем добавить острый перец, чеснок и зеленый горошек.

Заправляем все майонезом.

Перемешиваем. И оставляем на полчасика постоять.

Подаем на стол. Очень вкусно получается!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.