Автоматический обзвон клиентов: особенности, преимущества и основные возможности

Преимущества и недостатки роботизированного обзвона

Существует несколько важных достоинств подхода, которые сделали методику востребованной:

Высокая скорость работы даже с крупными базами. Робот делает десятки тысяч дозвонов. На то, чтобы провести аналогичный объем работы силами штатного персонала, пришлось бы потратить значительно больше времени — до нескольких недель или месяцев, в зависимости от численности сотрудников.

Реальная эффективность. На 150 тысяч звонков, которые в среднем делаются за сутки, приходит от 150 до 200 заявок. Все это — ваши потенциальные клиенты. Остается только правильно поработать с ними и превратить в реальных покупателей.

Стоимость. Стоимость одной заявки значительно ниже, чем в том случае, если ваши менеджеры работают по базе вручную.

Стоит также коснуться и вопроса негатива. Это один из распространенных факторов отказа предпринимателей от использования такого метода. Есть миф, что обзвон создает негативное впечатление о компании у ваших потенциальных клиентов.

Исследования говорят о том, что проблем негатива при массовых звонках бывает не так много. Всего 20% от общего количества клиентов перезванивают и просят удалить их из базы.

Но здесь важно понимать, что спам действительно может повлиять на репутацию. Потому нужно правильно использовать современные возможности, можно очень тонко настроить работу с базой. Так номер автоматически удаляется из нее или скрывается по разным критериям — не получено ответа, получен отказ и другие. Когда работают специалисты, ваша компания не будет выглядеть спамером.

Что делать после успешного получения заявки

Помните, что простой обзвон по холодной базе — это не универсальное лекарство от проблемы плохих продаж. После того, как поступает обратный звонок, важно его правильно обработать. Для этого внимательно составляют сообщение, которое планируется записывать, либо звонящий переводится на менеджера по продажам.