Заварной крем со сгущенкой. Идеален для домашних десертов: универсальный и очень вкусный крем

История заварного крема начинается в Римской Империи. Тогда люди соединяли яйца с какими-то сладкими компонентами, предположительно медом. Так получалась сладкая основа для дальнейшего употребления.

Данный рецепт переняли кондитеры из Средневековья. Их заварной крем был еще далек от того, что мы имеем сейчас. Но, такой крем стал совершенствоваться.

В результате люди пришли к концепции приготовления сладкого крема в XVIII веке. Его использовали для множества десертов. Однако, в употребление он вошел плотно лишь в XX веке. Тогда аналоги сладкой выпечки в виде пирогов и блинов стали уходить на второй план.

Расскажем, как приготовить вкусный заварной крем со сгущенным молоком.

Ингредиенты для заварного крема со сгущенкой:

яйца — 2 шт.;

сахар — 50 г;

сахар ванильный — 10 г;

крахмал — 1 ст.л.;

молоко — 200 мл;

масло сливочное — 150 г;

сгущенное молоко — 180 г.

Приготовление заварного крема со сгущенкой:

Разбиваем в сотейник яйца, высыпаем ванильный и классический сахара, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Высыпаем в смесь крахмал, тщательно перемешиваем.

На среднем огне начинаем варить смесь, вливаем молоко. После того как крем загустел, можно снимать его с огня. Важно постоянно помешивать массу, чтобы избавиться от комков.

Оставляем массу под полотенцем и крышкой до полного остывания. В сливочное масло выкладываем сгущенное молоко, взбиваем миксером до однородного состояния.

Добавляем частями яичную массу в сливочную основу, взбиваем до растворения яичной смеси в креме.

Получается плотный и нежный заварной крем.

Он подходит для использования в тортах и в пирожных.