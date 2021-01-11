Автоматический полив газона. Выбора опрыскивателя

Как создать травяной газон на даче

Ухоженная трава на дачном участке имеет очень эстетичный, солидный вид. По такому газону будет приятно пройтись босиком, он послужит отличной площадкой детям для игр или местом для отдыха их родителям. Давайте рассмотрим, на что нужно обратить свое внимание при создании травяного газона.

Виды газонов

В зависимости от своего предназначения травяные газоны разделяют на различные виды, имеющие особенности и свойства. Газон для игр и занятия спортом должен иметь устойчивость к вытаптыванию. Это достигается подбором особых видов травы и установкой прочной подложки. В отличие от него английский газон предназначен только для созерцания. Смеси для него состоят из деликатных трав, требующих постоянного ухода. Они произрастают только в хорошо освещенных солнцем местах. Мавританский газон представляет собой цветущую лужайку. За ним не требуется тщательного ухода, используемые при его формировании полевые цветы неприхотливы, устойчивы к вытаптыванию. Садовый газон представляет собой комбинированный вариант английского и спортивного газонов. Он довольно устойчивый к вытаптыванию, на нем можно время от времени поиграть, к тому же он имеет пригожий внешний вид. Рулонный газон может преобразить дачный участок за несколько дней. Он монтируется и приживается очень быстро, а выращивается в питомнике, без вашего участия. Но стоимость такого газона и его монтажа будет очень высокой. Также переходите на сайт магазине dachnik.com.ua, ведь в дачнике сможете купить нужное опрыскиватели и прочее дачное оборудование по доступным ценам.

Выбор места

Трава будет хорошо расти на открытом, освещенном солнечными лучами месте, поэтому рядом не должно быть деревьев и стен. Для участка под газон необходимо будет сделать хороший дренаж. Крутые участки армировать для недопущения эрозии.

Правильный посев травы

Вначале отведенный участок для газона необходимо очистить от сорняков, мусора и остатков произраставших там растений. Затем уплотнить почву на нем катком или виброуплотнителем, после чего взрыхлить граблями верхний слой. После этого можно переходить к посеву травы в соответствии с выбранным типом газона. Если просто разбрасывать семена, то трава взойдёт неравномерно, необходимо высаживать траву с помощью специальных ручных сеялок, предварительно смешав семена с песком для большей равномерности. Высеянные семена нужно прикатать и присыпать землей для защиты от птиц. Всходящие вместе с газонной травой сорняки после нескольких первых покосов исчезнут и газон превратится в зеленый ковер.