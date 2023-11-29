Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром — «Копченая мимоза» с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Ингредиенты:

рыба консервированная (иваси) — 1шт.;

сыр колбасный копченый — 150 грамм;

морковь — 1-2 шт.;

картофель — 2-4 шт.;

яйца куриные — 4 шт.;

майонез — по вкусу;

соль и перец — по желанию

Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Предлагаю вам свой вариант приготовления салата «Мимоза», под домашним названием «Копченая мимоза», уместен как на праздничном столе и украсит будни.

Для его приготовления использую:

В первую очередь, как обычно нужно отварить овощи (картофель и морковь),

а также куриные яйца.

Охладили и почистили,

можно приступать к сборке салата.

Первый слоем натираем картофель на терке, мелкая/крупная решать вам.

Далее рыба, разбираю ее руками, удаляю косточки/прочие ненужности и выкладываю кусочки рыбки на слой картофеля.

Для усиления рыбного копченого вкуса беру 1-2 столовые ложки масла из баночки и поливаю сверху на рыбку — это по желанию, можно и без сразу майонез.

Теперь натираем морковку,

распределяем ровным слоем и вот сейчас первый слой майонеза.

Куриные яйца разбираем на белки и желтки.

Сначала белки натираем на терке,

слой майонеза.

Сейчас копченный колбасный сыр на терку

и слой майонеза.

Завершающим слоем как обычно натертые желтки яиц.

Всё, осталось только украсить, чтоб глаз тоже радовался …

Убираем на пару часов тарелку с салатом в холодильник и можно пробовать.

В разрезе.

Рекомендую приготовить многим известный салат, но уже с копченым вкусом. Соль и перец по желанию, обычно достаточно майонеза.

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

* время указано без учёта варки и охлаждения ингредиентов.

Время приготовления: 30 мин.