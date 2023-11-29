Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром — «Копченая мимоза» с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Ингредиенты:
рыба консервированная (иваси) — 1шт.;
сыр колбасный копченый — 150 грамм;
морковь — 1-2 шт.;
картофель — 2-4 шт.;
яйца куриные — 4 шт.;
майонез — по вкусу;
соль и перец — по желанию
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Предлагаю вам свой вариант приготовления салата «Мимоза», под домашним названием «Копченая мимоза», уместен как на праздничном столе и украсит будни.
Для его приготовления использую:
В первую очередь, как обычно нужно отварить овощи (картофель и морковь),
а также куриные яйца.
Охладили и почистили,
можно приступать к сборке салата.
Первый слоем натираем картофель на терке, мелкая/крупная решать вам.
Далее рыба, разбираю ее руками, удаляю косточки/прочие ненужности и выкладываю кусочки рыбки на слой картофеля.
Для усиления рыбного копченого вкуса беру 1-2 столовые ложки масла из баночки и поливаю сверху на рыбку — это по желанию, можно и без сразу майонез.
Теперь натираем морковку,
распределяем ровным слоем и вот сейчас первый слой майонеза.
Куриные яйца разбираем на белки и желтки.
Сначала белки натираем на терке,
слой майонеза.
Сейчас копченный колбасный сыр на терку
и слой майонеза.
Завершающим слоем как обычно натертые желтки яиц.
Всё, осталось только украсить, чтоб глаз тоже радовался …
Убираем на пару часов тарелку с салатом в холодильник и можно пробовать.
В разрезе.
Рекомендую приготовить многим известный салат, но уже с копченым вкусом. Соль и перец по желанию, обычно достаточно майонеза.
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
* время указано без учёта варки и охлаждения ингредиентов.
Время приготовления: 30 мин.