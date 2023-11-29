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Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром — «Копченая мимоза» с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

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Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром — «Копченая мимоза» с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Ингредиенты:
рыба консервированная (иваси) — 1шт.;
сыр колбасный копченый — 150 грамм;
морковь — 1-2 шт.;
картофель — 2-4 шт.;
яйца куриные — 4 шт.;
майонез — по вкусу;
соль и перец — по желанию
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Предлагаю вам свой вариант приготовления салата «Мимоза», под домашним названием «Копченая мимоза», уместен как на праздничном столе и украсит будни.

Для его приготовления использую:

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

В первую очередь, как обычно нужно отварить овощи (картофель и морковь),

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

а также куриные яйца.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Охладили и почистили,

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

можно приступать к сборке салата.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Первый слоем натираем картофель на терке, мелкая/крупная решать вам.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Далее рыба, разбираю ее руками, удаляю косточки/прочие ненужности и выкладываю кусочки рыбки на слой картофеля.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Для усиления рыбного копченого вкуса беру 1-2 столовые ложки масла из баночки и поливаю сверху на рыбку — это по желанию, можно и без сразу майонез.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Теперь натираем морковку,

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

распределяем ровным слоем и вот сейчас первый слой майонеза.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Куриные яйца разбираем на белки и желтки.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Сначала белки натираем на терке,

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

слой майонеза.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Сейчас копченный колбасный сыр на терку

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

и слой майонеза.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Завершающим слоем как обычно натертые желтки яиц.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Всё, осталось только украсить, чтоб глаз тоже радовался …

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Убираем на пару часов тарелку с салатом в холодильник и можно пробовать.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

В разрезе.

Рецепт: Салат Мимоза с копченым сыром - "Копченая мимоза" с копченой иваси и копчёным колбасным сыром

Рекомендую приготовить многим известный салат, но уже с копченым вкусом. Соль и перец по желанию, обычно достаточно майонеза.
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
* время указано без учёта варки и охлаждения ингредиентов.

Время приготовления: 30 мин.

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