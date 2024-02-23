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Пирог с мясом

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Пирог с мясом

Пирог с мясом – это великолепная домашняя выпечка, которая имеет массу различных интерпретаций. В сегодняшней подборке я постаралась собрать наиболее вкусные рецепты, которые несложно реализовать даже новичку. Вкуснейшие пироги подойдут для дружеского чаепития или семейного ужина. Выпечку можно взять с собой на обед, на работу или на перекус в поездку.

Заливной пирог с мясом в духовке

Заливной пирог с мясом в духовке – угощение, которое с легкостью повторит даже новичок. Шикарный рецепт не доставит никаких хлопот. Весь процесс занимает около часа. Воздушное тесто и сочная начинка великолепно сочетаются между собой. Готовьте с удовольствием!

Пирог с мясом

Ингредиенты –+8 порц.

  • Мука 320 гр.
  • Сода пищевая 1 щепотка
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Соль 1 щепотка
  • Кефир 500 мл.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Масло сливочное 120 гр.
  • Сыр 2 ст.л. (тертый)
  • Мясо 450 гр. (рубленое)

Шаги 45 мин.

  1. Пирог с мясом

    Как приготовить вкусный пирог с мясом? Прогреваем духовку до 180°С. Очищенный и промытый лук нарезаем. Прогреваем растительное масло на сковороде. Забросив лук, обжариваем его.

  2. Пирог с мясом

    Мясо ополаскиваем и вытираем, мелко рубим или прокручиваем через мясорубку. Добавив к луку, жарим минут 10. Приправляем специями. Остужаем, сняв с плиты.

  3. Пирог с мясом

    Достаем сливочное масло и рубим кубиком (можно распустить на водяной бане). Яйца разбалтываем с солью и сахарным песком.

  4. Пирог с мясом

    Объединив соду с кефиром, добавляем взбитые яйца. Размешав, просеиваем муку. Кладем размягченное сливочное масло и размешиваем. Даем постоять 5 минут.

  5. Пирог с мясом

    Форму застилаем силиконизированным пергаментом. Выливаем половину теста. Кладем мясную начинку и заливаем остатками теста. Выравниваем лопаткой.

  6. Пирог с мясом

    Сверху натираем на крупной терке хорошо плавкий сыр и помещаем выпекаться на 40-45 минут в горячую духовку. Готовый пирог аккуратно переставляем на подставку для горячего. Даем остыть.

  7. Пирог с мясом

    Пирог с мясом готов! Остудив изделие, аккуратным образом достаем из формы. Перекладываем на блюдо и режем на порционные куски. Завариваем напитки и подаем. Приятного аппетита!

Пирог с мясом и картошкой

Пирог с мясом и картошкой получается достаточно сытным и заменит собой полноценный прием пищи. Сытное угощение нравится как взрослым, так и детям. Восхитительная выпечка доставит незабываемые впечатления. Процесс реализации рецепта весьма длительный, но нетрудоемкий.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 250-300 гр.
  • Дрожжи сухие – 5 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Молоко – 150 мл. + 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ч.л.
  • Желток – 1 шт.

Начинка:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Специи – по вкусу.
  • Свинина – 300 гр.
  • Картофель средний – 7 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагрев молоко, солим и кладем сахар. Размешав, вводим яйцо, растительное и сливочное (размягченное или растопленное) масло. Объединяем.

Пирог с мясом

Шаг 2. Высыпаем гранулированные дрожжи и пару столовых ложек муки. Размешав, оставляем, чтобы заработали дрожжи, и опара поднялась “шапочкой”.

Пирог с мясом

Шаг 3. К поднявшейся опаре досыпаем оставшуюся муку и замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накрыв, даем подняться.

Пирог с мясом

Шаг 4. Промытую свинину обсушиваем и режем кубиком. Посолив, сдабриваем приправами. Очистив луковицу, рубим и кладем к мясной нарезке. Вымешиваем начинку, как бы разминая. Лук пустит сок, и масса станет сочнее.

Пирог с мясом

Шаг 5. Освободив картошку от кожуры, промываем и нарезаем брусками. Разделяем тесто на два неодинаковых куска. Из большего куска теста формируем основание и переносим на смазанный растительным маслом противень. Сделав бортики, укладываем картофельные бруски и присыпаем солью и пряностями по своему усмотрению.

Пирог с мясом

Шаг 6. Накрываем мясным слоем. При выпекании соки пропитают картошку.

Пирог с мясом

Шаг 7. Раскатав тесто, формируем “крышку”, крепко прижимаем по краям. В середине вырезаем “дырочку”. Взболтав желток и столовую ложку молока, покрываем верх. При запекании он станет глянцевым.

Пирог с мясом

Шаг 8. Поместив в раскаленную духовку, выпекаем 45-50 минут при 180°С. Румяное изделие прихватками достаем из духовки и даем остыть. Вынимаем из противня с помощью лопатки, пройдясь ножом по периметру, чтобы не повредить внешний вид.

Пирог с мясом

Шаг 9. Изделие делим на порции.

Пирог с мясом

Шаг 10. Приступаем к чаепитию. Выпечка и в горячем, и в холодном виде хороша. Тесто остается мягким и после остывания, а если разогреть пирог в микроволновке, то изделие не отличить от только что испеченного.

Пирог с мясом

Шаг 11. Пирог также подаем в качестве полноценного блюда, дополнив бульоном. Приятного аппетита!

Пирог с мясом

Пирог на дрожжевом тесте с мясом

Пирог на дрожжевом тесте с мясом представляет собой кулинарный шедевр. Если предстоит семейное застолье или важное мероприятие, обязательно воспользуйтесь рецептом. Восхищению гостей не будет предела. Потрясающий внешний вид покорит и запомнится каждому.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 500-550 гр.
  • Дрожжи сухие – 8 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Кефир – 130 мл.
  • Молоко – 130 мл.
  • Масло растительное – 7 ст.л. + для смазывания.
  • Лук сушеный – по вкусу.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Фарш мясной – 600 гр.
  • Гранулированный чеснок – по вкусу.
  • Специи для мяса – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Желток яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В нагретом молоке (жирность не важна) разбалтываем сахар и дрожжи. Отставляем на треть часа. Отдельно объединяем кефир (с любым содержанием жира), яйцо, растительное масло и соль. Размешав, к просеянной муке выливаем опару и другие жидкие компоненты. Вымешиваем и даем подняться в течение часа или полутора в зависимости от свежести дрожжей.

Пирог с мясом

Шаг 2. Фарш приправляем специями и пряностями по своему усмотрению и вливаем немного воды для сочности. Вымешиваем начинку и слегка отбиваем.

Пирог с мясом

Шаг 3. Тесто делим на 3 сегмента и каждый превращаем в пласт толщиной 3 миллиметра.

Пирог с мясом

Шаг 4. Стаканом высекаем округлые лепешки, как на пельмени. Остатки теста собираем, скатав в ком, снова раскатываем и повторяем действия со стаканом. Делаем так, пока не закончится все тесто.

Пирог с мясом

Шаг 5. На заготовки кладем приправленный фарш и посыпаем мелко натертым сыром. У меня российский. Подойдет и другой хорошо плавкий продукт.

Пирог с мясом

Шаг 6. Каждую заготовку складываем вдвое.

Пирог с мясом

Шаг 7. Сложив еще раз пополам, защипываем концы. Получится что-то вроде лепестка.

Пирог с мясом

Шаг 8. Для большего эффекта берем круглую форму, простилаем пергаментом и поливаем растительным маслом. Укладываем лепестки один за другим.

Пирог с мясом

Шаг 9. Сформировав цветок, прикрываем и ждем треть часа, когда изделие поднимется.

Пирог с мясом

Шаг 10. Взбиваем желток и смазываем изделие. Убираем в горячую духовку на 35 минут и выпекаем при 180°С.

Пирог с мясом

Шаг 11. Испеченный пирог пропитываем топленым маслом. Оно придаст незабываемый аромат и пропитает тесто. Накрыв полотенцем, оставляем изделие на 15 минут.

Пирог с мясом

Шаг 12. Пирог перекладываем на блюдо. Разместив на столе, восторгам не будет предела.

Шаг 13. Разрезав изделие на порции, садимся чаевничать. Приятного аппетита!

Пирог с мясом

Осетинский пирог с мясом в домашних условиях

Осетинский пирог с мясом в домашних условиях получается сытным и невероятно сочным. Приготовить его сможет любой. Если вы боитесь работы с дрожжевым тестом, этот рецепт развеет все ваши страхи, а ароматное угощение станет завсегдатаем на вашем столе.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр.
  • Дрожжи прессованные – 20 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Молоко – 100 мл.
  • Кефир – 200 мл.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Лук репчатый – 220 гр.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Кинза – 1 ст.л.
  • Баранина – 1 кг.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Бульон/вода – 100 мл.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Перец чили – 0,3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкость крошим прессованные дрожжи (или насыпаем сухие, их понадобится втрое меньше), сахарный песок и столовую ложку муки. Наливаем 100 миллилитров нагретого молока (любой жирности). Разболтав компоненты, даем подняться, оставив в покое минут на 15.

Пирог с мясом

Шаг 2. Обогатив муку кислородом, пропускаем через сито в высокую миску, заливаем кефиром, добавляем яйцо, солим и вводим опару. Вымешиваем тесто. Сдабриваем растительным маслом и объединяем руками несколько минут. Если тесто не перестало липнуть, подливаем масло и вымешиваем. Хорошо вымешанное тесто с легкостью будет отставать от ладоней.

Пирог с мясом

Шаг 3. Накрыв полотенцем, размещаем в помещении без сквозняков на 1 час. За это время тесто хорошо подойдет, вырастет в несколько раз.

Пирог с мясом

Шаг 4. Очистив лук и чеснок, измельчаем. Мясо рубим или перекручиваем через мясорубку. Промытый перец чили освобождаем от семечек, мелко крошим и добавляем к мясу. Солим, перчим. Рубим вымытую кинзу, засыпаем к начинке и наливаем бульон для сочности.

Пирог с мясом

Шаг 5. Отбив фарш, визуально делим массу на 3 части. Прогреваем духовку до 200°С. Берем тесто и разделив на 3 части, припыляем мукой рабочую поверхность. Уложив тесто, растягиваем пласт округлой формы руками. В середину укладываем ароматный фарш.

Пирог с мясом

Шаг 6. Свободные края натягиваем к центру и крепко защипываем. Так при выпечке сок сохранится внутри изделий.

Пирог с мясом

Шаг 7. Растягиваем пирог руками или раскатываем скалкой, перевернув заготовку. Застилаем противень силиконизированной бумагой. Перемещаем пирог, шов должен быть снизу. Делаем надрезы или проколы по поверхности.

Пирог с мясом

Шаг 8. Выпекаем пирог 20 минут. Испеченный пирог достаем и остужаем. Переложив на плоскую поверхность, промазываем сливочным маслом. Оно пропитает тесто и придаст особое сливочное послевкусие.

Пирог с мясом

Шаг 9. Прикрываем осетинский пирог тарелкой, чтобы он сохранял теплоту. На пирог укладываем следующий и промазываем сливочным маслом. Повторяем действия с третьим изделием.

Шаг 10. Разрезав пироги на кусочки, подаем к столу горячими и дополняем бульоном или чаем. Приятного аппетита!

Пирог с мясом

Пирог на кефире с мясом

Пирог на кефире с мясом получается необычайно аппетитным и хорошо насыщает. Тонкое тесто и большое количество начинки непременно понравится всем любителям вкусно покушать. Выпечка готовится просто, хорошо подходит для перекусов и сытных завтраков.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 2,5 ст.
  • Сода – щепотка.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Кефир – 1 ст.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Кунжут – по вкусу.

Начинка:

  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сливки/молоко – 3 ст.л.
  • Зелень рубленая – 3 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Свинина – 400 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взболтав яйцо с солью, заливаем кисломолочный продукт и растительное масло. Всыпав питьевую соду, размешиваем.

Пирог с мясом

Шаг 2. Высыпаем муку и вымешиваем тесто. Накрыв, минут на 25 оставляем отдохнуть.

Пирог с мясом

Шаг 3. Мясо промываем и режем крупными кусками. Помещаем в измельчитель. Кладем очищенный чеснок и половину головки лука. Для сочности мясо должно быть с жировыми прослойками.

Пирог с мясом

Шаг 4. 1,5 луковицы тонко нарезаем. Зелень промываем и рубим. Продукты смешиваем с перекрученным фаршем. Сдабриваем сливками или молоком. Солим, перчим и размешиваем массу.

Пирог с мясом

Шаг 5. Тесто раскатываем на припыленной мукой поверхности полностью одним куском или делим пополам. Толщина пласта не должна превышать 8 миллиметров. В центре укладываем ароматный фарш и выравниваем.

Пирог с мясом

Шаг 6. Свободные края собираем в центре и защипываем.

Пирог с мясом

Шаг 7. Выровняв, переворачиваем и с помощью скалки формируем круг. Противень застилаем антипригарным пергаментом и перекладываем пирог. Протыкаем пирог вилкой, не касаясь дна.

Пирог с мясом

Шаг 8. Верх смазываем взбитым яйцом или сливками.

Пирог с мясом

Шаг 9. Присыпаем кунжутными семенами. Выпекаем полчаса при 180°С.

Пирог с мясом

Шаг 10. Достаем румяный пирог, слегка сбрызгиваем водой и прикрываем чистым кухонным полотенцем. Оставляем минут на 15.

Пирог с мясом

Шаг 11. Разделив пирог на порции, садимся пить чай.

Пирог с мясом

Шаг 12. Выпечка получается сочной и безумно аппетитной.

Шаг 13. Пирог удобно взять на перекус или дать с собой ребенку в школу. Приятного аппетита!

Пирог с мясом

Пирог с мясом и капустой

Пирог с мясом и капустой отлично подходит для вкусного перекуса и сытного ужина. Восхитительный пирог удобно взять с собой в поездку или на пикник. Приготовление пирога не обременит даже самого ленивого человека. Тесто замешивается без дрожжей, что в разы упрощает процесс и сокращает время.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 400-450 гр.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Сметана – 200 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Белок яичный – 1 шт.
  • Желток яичный – 1 шт.
  • Кунжут – 2-3 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Начинка:

  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Капуста – 300 гр.
  • Фарш – 300 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Освободив луковицы от шелухи, крошим кубиком.

Пирог с мясом

Шаг 3. С капустного вилка счищаем вялые листы, вырезаем кочерыжку и шинкуем. Капусту берем зимних сортов. При использовании ранней капусты начинка превратится в кашу.

Пирог с мясом

Шаг 4. Раскаливаем сковороду, промазываем горячую поверхность растительным маслом и засыпаем луковую нарезку. Пассеруем до мягкости.

Пирог с мясом

Шаг 5. К пассеровке выгружаем фарш и готовим минут 10, постоянно размешивая.

Пирог с мясом

Шаг 6. Когда сок испарится, засыпаем рубленую капусту, предварительно пошамкав ее.

Пирог с мясом

Шаг 7. Посолив и поперчив, когда содержимое сковороды осядет, жарим минут 10 и убираем с плиты. Разместив на подставке для горячего, даем остыть.

Пирог с мясом

Шаг 8. Сливочное масло выгружаем в миску и перетираем с солью.

Пирог с мясом

Шаг 9. Разбиваем промытое яйцо. Второе разделяем на белок и желток. Белок выливаем в миску и соединяем до однородности. Желток оставляем для смазывания пирога.

Пирог с мясом

Шаг 10. Выгружаем 200 граммов сметаны с любым содержанием жира. Я обычно беру 18-20% продукт.

Пирог с мясом

Шаг 11. Смешиваем компоненты.

Пирог с мясом

Шаг 12. Подсыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Собираем массу в ком, хорошенько вымешивая.

Пирог с мясом

Шаг 13. Взбалтываем желток.

Пирог с мясом

Шаг 14. Жаропрочную форму смазываем растительным маслом. Делим колобок пополам и формируем основу.

Пирог с мясом

Шаг 15. Выгружаем начинку и разравниваем.

Пирог с мясом

Шаг 16. Из остального теста делаем крышку, растягивая его руками или раскатывая скалкой. Сверху можно наколоть вилкой в нескольких местах, чтобы выходил пар.

Пирог с мясом

Шаг 17. Промазываем взбитым желтком поверхность пирога, применив силиконовую кисточку.

Пирог с мясом

Шаг 18. Посыпаем семенами кунжута. Помещаем пирог на 35 минут в раскаленный до 180°С духовой шкаф. Чтобы не обжечься, при помощи прихваток достаем противень.

Пирог с мясом

Шаг 19. Немного остудив в форме и подцепив лопаткой, испеченный пирог перемещаем и остужаем на решетке, разрезаем на порции.

Пирог с мясом

Шаг 20. Дополняем ароматное изделие горячим чаем. Приятного аппетита!

Пирог с мясом

Пирог из слоеного теста с мясом

Пирог из слоеного теста с мясом сможет приготовить любой. Тесто берем уже готовое. Это значительно экономит время. Выпечка остается вкусной как в только что испеченном, так и холодном состоянии. Сочная начинка в хрустящем тесте покорит всех любителей домашней кухни. С этим рецептом любой прием пищи превратится в особенное событие.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 500 гр.
  • Фарш мясной – 600 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Перец чили стручковый – ½ шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук меленько измельчаем. Просушив вымытую зелень на полотенце, мелко рубим. Нарезку перекладываем к фаршу.

Пирог с мясом

Шаг 2. Приправляем и размешиваем массу, слегка отбивая.

Пирог с мясом

Шаг 3. Слоеное тесто делим на ⅔ и ⅓ часть. ⅔ раскатываем по размеру формы не превышая толщину в 1 сантиметр. В форму кладем лист качественного пергамента и укладываем раскатанное тесто.

Пирог с мясом

Шаг 4. Кладем начинку, формируя бортики из теста и натягивая их на форму.

Пирог с мясом

Шаг 5. Для любителей острого, добавляем в начинку перец чили. Он придаст пикантности. ⅓ слоеного теста раскатываем и закрываем им начинку, защипывая кончики. Нагреваем духовку, отрегулировав на температурном переключателе 200°С.

Пирог с мясом

Шаг 6. Выпекаем пирог полчаса, в зависимости от техники может понадобиться больше или меньше времени. Следим за процессом. Главное не передержать.

Пирог с мясом

Шаг 7. Немного остудив золотистое изделие в форме, переносим на решетку до полного остывания и делим на порции.

Пирог с мясом

Шаг 8. Подаем с горячим чаем или с бульоном. Приятного аппетита!

Пирог с мясом

Пирог с мясом и грибами в духовке

Пирог с мясом и грибами в духовке выглядит изумительно и получается невероятно вкусным. Любители выпечки не смогут остановиться, попробовав хотя бы кусочек восхитительного угощения. Потрясающий пирог станет идеальным вариантом для чаепития или дружеских посиделок.

Время готовки – 3 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Дрожжи свежие – 20 гр.
  • Сахар-песок – 60 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Молоко – 200 мл.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Масло растительное– для жарки.

Для начинки:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Мясо – 450 гр.
  • Грибы – 400 гр.
  • Рис – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Хорошо промываем рис и варим, подсолив воду.

Пирог с мясом

Шаг 3. Очистив лук и сполоснув грибы, измельчаем.

Шаг 4. Промытое мясо режем кусками и перекручиваем через мясорубку.

Пирог с мясом

Шаг 5. На прогретую сковородку наливаем растительное масло. Выгружаем лук и грибы. Поджариваем до золотистости.

Шаг 6. Переложив обжарку на тарелку и добавив растительное масло в сковородку, выгружаем фарш и готовим до изменения цвета.

Пирог с мясом

Шаг 7. В глубокой емкости объединяем жареные грибы, фарш и сваренный рис. Солим и перчим.

Шаг 8. Подготавливаем продукты для теста.

Пирог с мясом

Шаг 9. Просеяв муку в высокую миску, делаем ямку в центре. Немного муки оставим для того, чтобы отрегулировать консистенцию теста. В ямку выливаем подогретое молоко, растираем прессованные дрожжи, кладем чайную ложку сахара. Размешиваем, понемногу загребая муку со всех сторон.

Шаг 10. Прикрыв полотенцем, даем подойти полчаса.

Пирог с мясом

Шаг 11. Отдельно взбиваем комнатной температуры яйца. Выливаем в миску, немного оставив яичной массы для смазывания изделия. Досыпаем сахар и размешиваем.

Шаг 12. Распустив сливочное масло, солим и размешиваем. Остудив смесь, выливаем в миску. Замешиваем тесто.

Пирог с мясом

Шаг 13. Подсыпаем остатки муки и вымешиваем массу до мягкого эластичного состояния.

Шаг 14. Прикрыв, даем постоять 1,5 часа. Масса значительно увеличится в объемах.

Пирог с мясом

Шаг 15. Осторожно обминаем тесто руками, делим его пополам. Припылив чистую сухую поверхность мукой, раскатываем пласт и перекладываем в смазанную растительным маслом или застеленную пекарской бумагой форму.

Шаг 16. Наколов поверхность вилкой, распределяем начинку.

Пирог с мясом

Шаг 17. Раскатав второй пласт, закрываем начинку.

Шаг 18. Плотно закрываем края. Из остатков теста формируем украшения. В центре делаем отверстие. Оставляем пирог подняться на 20 минут. Смазываем поверхность оставшейся яичной массой. Помещаем в нагретую до 180°С духовку.

Пирог с мясом

Шаг 19. Выпекаем 40-50 минут до золотистого оттенка.

Пирог с мясом

Шаг 20. Готовый пирог вынимаем и остужаем в форме. Румяный пирог извлекаем из формы.

Шаг 21. Делим пирог на порции. Приятного аппетита!

Пирог с мясом

Пирог из песочного теста с мясом

Пирог из песочного теста с мясом выглядит потрясающе. Необыкновенно аппетитная выпечка не требует больших усилий для своего приготовления. Сделать песочное тесто под силу каждой хозяйке. Даже подросток без труда справится с восхитительным пирогом. Сочная душистая прослойка и песочное тесто в совокупности, представляют восхитительное кулинарное творение.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Специи – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Сметана – 100 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Фарш – 300 гр.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагреваем духовку до 200°С. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Разбалтываем яйцо с солью.

Пирог с мясом

Шаг 3. Выливаем 100 граммов сметаны с любым содержанием жира и растопленное и охлажденное сливочное масло.

Шаг 4. Размешав, высыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Пирог с мясом

Шаг 5. Перемешав компоненты, собираем в ком. Запаковав в пищевую пленку или целлофановый пакет, охлаждаем в холодильнике полчаса.

Шаг 6. Очистив лук от шелухи, промываем и меленько рубим, объединяем с фаршем. Солим и сдабриваем специями. Вымешиваем начинку.

Пирог с мясом

Шаг 7. Охлажденную песочную заготовку делим на ⅔ и ⅓ часть. Кусок побольше размещаем на припыленной мукой поверхности и раскатываем по размеру формы. Огнеупорную форму смазываем растительным маслом и укладываем раскатанный пласт. Делаем бортики. Укладываем начинку и выравниваем.

Шаг 8. Меньшую часть раскатываем и кладем на начинку. Защипываем кончики, скручивая бортики спиралькой, а вилкой делаем отверстия.

Пирог с мясом

Шаг 9. Размещаем пирог в горячей духовке, убавляем нагрев до 180°С и выпекаем 50 минут. Осторожно, чтобы не обжечься, достаем выпечку прихватками. Остудив, достаем из формы. Нарезаем кусочками и дополняем чаем. Приятного аппетита!

Пирог с мясом

Татарский пирог с мясом

Татарский пирог с мясом сможет воплотить в жизнь даже новичок. Несложный процесс не требует профессиональных навыков. Для теста не используются дрожжи, поэтому не нужно время для его подъема. Вкусную выпечку традиционно подают с бульоном. Пирог готовится из доступных продуктов, получается невероятно вкусным и сытным.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 330 гр.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сметана – 200 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Йогурт – 100 гр.

Начинка:

  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Картошка – 350 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Фарш мясной – 500 гр.
  • Баранина (ребра) – 400 гр.
  • Кумин молотый – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. 100 граммов качественного сливочного масла топим на водяной бане или в микроволновке импульсами по 5 секунд и охлаждаем. Если нет масла, заменяем маргарином.

Шаг 2. Муку обогащаем кислородом. Объединив желток, натуральный йогурт и сметану с любым содержанием жира, вливаем остывшее сливочное масло. Кипятком гасим соду и выливаем к жидким компонентам. Размешав, выливаем к муке и вымешиваем тесто. Прикрыв пленкой, отставляем.

Пирог с мясом

Шаг 3. Мякоть срезаем с ребер. Кости заливаем водой и варим бульон, посолив и добавив лаврушку, перец, лук и морковку. Баранину рубим кубиком. Очищенный лук, меленько измельчаем. Посолив, разминаем руками. Сливочное масло рубим кубиком. Картофель освобождаем от кожицы и режем кубиком. Так начинка пропечется быстрее.

Шаг 4. Порубленные ингредиенты объединяем с рубленым мясом. Приправляем специями и вымешиваем. Прогреваем духовку до 190°С. Смазываем растительным маслом емкость для выпекания.

Пирог с мясом

Шаг 5. Тесто разрезаем на больший и меньший кусок. Припылив чистую сухую рабочую поверхность мукой, большой кусок растягиваем в пласт толщиной, не превышающей 1 сантиметр, и размещаем в емкости для выпекания, застилая борта.

Шаг 6. Перекладываем прослойку и разравниваем. Раскатав меньшую часть, укрываем начинку. По окружности скрепляем “шов”, крепко защипывая. Посередине вырезаем “дырочку”. Взбиваем белок и покрываем им поверхность пирога. Выпекаем 45-50 минут до румяности.

Пирог с мясом

Шаг 7. Аккуратно достаем выпечку. Немного остудив, освобождаем от формы. Полностью остудив на решетке и прикрыв полотенцем, оставляем минут на 10.

Шаг 8. Нарезаем изделие порционно и дополняем душистым бульоном, предварительно процедив его и присыпав нашинкованным укропом или петрушкой. Приятного аппетита!

Пирог с мясом

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