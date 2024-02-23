Пирог с мясом – это великолепная домашняя выпечка, которая имеет массу различных интерпретаций. В сегодняшней подборке я постаралась собрать наиболее вкусные рецепты, которые несложно реализовать даже новичку. Вкуснейшие пироги подойдут для дружеского чаепития или семейного ужина. Выпечку можно взять с собой на обед, на работу или на перекус в поездку.

Заливной пирог с мясом в духовке

Заливной пирог с мясом в духовке – угощение, которое с легкостью повторит даже новичок. Шикарный рецепт не доставит никаких хлопот. Весь процесс занимает около часа. Воздушное тесто и сочная начинка великолепно сочетаются между собой. Готовьте с удовольствием!

Ингредиенты –+8 порц.

Мука 320 гр.

Сода пищевая 1 щепотка

Сахар-песок 3 ст.л.

Соль 1 щепотка

Кефир 500 мл.

Масло растительное 2 ст.л.

Лук репчатый 1 шт.

Яйцо куриное 3 шт.

Масло сливочное 120 гр.

Сыр 2 ст.л. (тертый)

Мясо 450 гр. (рубленое)

Шаги 45 мин.

Как приготовить вкусный пирог с мясом? Прогреваем духовку до 180°С. Очищенный и промытый лук нарезаем. Прогреваем растительное масло на сковороде. Забросив лук, обжариваем его. Мясо ополаскиваем и вытираем, мелко рубим или прокручиваем через мясорубку. Добавив к луку, жарим минут 10. Приправляем специями. Остужаем, сняв с плиты. Достаем сливочное масло и рубим кубиком (можно распустить на водяной бане). Яйца разбалтываем с солью и сахарным песком. Объединив соду с кефиром, добавляем взбитые яйца. Размешав, просеиваем муку. Кладем размягченное сливочное масло и размешиваем. Даем постоять 5 минут. Форму застилаем силиконизированным пергаментом. Выливаем половину теста. Кладем мясную начинку и заливаем остатками теста. Выравниваем лопаткой. Сверху натираем на крупной терке хорошо плавкий сыр и помещаем выпекаться на 40-45 минут в горячую духовку. Готовый пирог аккуратно переставляем на подставку для горячего. Даем остыть. Пирог с мясом готов! Остудив изделие, аккуратным образом достаем из формы. Перекладываем на блюдо и режем на порционные куски. Завариваем напитки и подаем. Приятного аппетита!

Пирог с мясом и картошкой

Пирог с мясом и картошкой получается достаточно сытным и заменит собой полноценный прием пищи. Сытное угощение нравится как взрослым, так и детям. Восхитительная выпечка доставит незабываемые впечатления. Процесс реализации рецепта весьма длительный, но нетрудоемкий.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 250-300 гр.

Дрожжи сухие – 5 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Молоко – 150 мл. + 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Желток – 1 шт.

Начинка:

Лук репчатый – 1 шт.

Специи – по вкусу.

Свинина – 300 гр.

Картофель средний – 7 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагрев молоко, солим и кладем сахар. Размешав, вводим яйцо, растительное и сливочное (размягченное или растопленное) масло. Объединяем.

Шаг 2. Высыпаем гранулированные дрожжи и пару столовых ложек муки. Размешав, оставляем, чтобы заработали дрожжи, и опара поднялась “шапочкой”.

Шаг 3. К поднявшейся опаре досыпаем оставшуюся муку и замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накрыв, даем подняться.

Шаг 4. Промытую свинину обсушиваем и режем кубиком. Посолив, сдабриваем приправами. Очистив луковицу, рубим и кладем к мясной нарезке. Вымешиваем начинку, как бы разминая. Лук пустит сок, и масса станет сочнее.

Шаг 5. Освободив картошку от кожуры, промываем и нарезаем брусками. Разделяем тесто на два неодинаковых куска. Из большего куска теста формируем основание и переносим на смазанный растительным маслом противень. Сделав бортики, укладываем картофельные бруски и присыпаем солью и пряностями по своему усмотрению.

Шаг 6. Накрываем мясным слоем. При выпекании соки пропитают картошку.

Шаг 7. Раскатав тесто, формируем “крышку”, крепко прижимаем по краям. В середине вырезаем “дырочку”. Взболтав желток и столовую ложку молока, покрываем верх. При запекании он станет глянцевым.

Шаг 8. Поместив в раскаленную духовку, выпекаем 45-50 минут при 180°С. Румяное изделие прихватками достаем из духовки и даем остыть. Вынимаем из противня с помощью лопатки, пройдясь ножом по периметру, чтобы не повредить внешний вид.

Шаг 9. Изделие делим на порции.

Шаг 10. Приступаем к чаепитию. Выпечка и в горячем, и в холодном виде хороша. Тесто остается мягким и после остывания, а если разогреть пирог в микроволновке, то изделие не отличить от только что испеченного.

Шаг 11. Пирог также подаем в качестве полноценного блюда, дополнив бульоном. Приятного аппетита!

Пирог на дрожжевом тесте с мясом

Пирог на дрожжевом тесте с мясом представляет собой кулинарный шедевр. Если предстоит семейное застолье или важное мероприятие, обязательно воспользуйтесь рецептом. Восхищению гостей не будет предела. Потрясающий внешний вид покорит и запомнится каждому.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 500-550 гр.

Дрожжи сухие – 8 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Кефир – 130 мл.

Молоко – 130 мл.

Масло растительное – 7 ст.л. + для смазывания.

Лук сушеный – по вкусу.

Яйца куриные – 1 шт.

Масло сливочное – 40 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Фарш мясной – 600 гр.

Гранулированный чеснок – по вкусу.

Специи для мяса – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Желток яичный – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В нагретом молоке (жирность не важна) разбалтываем сахар и дрожжи. Отставляем на треть часа. Отдельно объединяем кефир (с любым содержанием жира), яйцо, растительное масло и соль. Размешав, к просеянной муке выливаем опару и другие жидкие компоненты. Вымешиваем и даем подняться в течение часа или полутора в зависимости от свежести дрожжей.

Шаг 2. Фарш приправляем специями и пряностями по своему усмотрению и вливаем немного воды для сочности. Вымешиваем начинку и слегка отбиваем.

Шаг 3. Тесто делим на 3 сегмента и каждый превращаем в пласт толщиной 3 миллиметра.

Шаг 4. Стаканом высекаем округлые лепешки, как на пельмени. Остатки теста собираем, скатав в ком, снова раскатываем и повторяем действия со стаканом. Делаем так, пока не закончится все тесто.

Шаг 5. На заготовки кладем приправленный фарш и посыпаем мелко натертым сыром. У меня российский. Подойдет и другой хорошо плавкий продукт.

Шаг 6. Каждую заготовку складываем вдвое.

Шаг 7. Сложив еще раз пополам, защипываем концы. Получится что-то вроде лепестка.

Шаг 8. Для большего эффекта берем круглую форму, простилаем пергаментом и поливаем растительным маслом. Укладываем лепестки один за другим.

Шаг 9. Сформировав цветок, прикрываем и ждем треть часа, когда изделие поднимется.

Шаг 10. Взбиваем желток и смазываем изделие. Убираем в горячую духовку на 35 минут и выпекаем при 180°С.

Шаг 11. Испеченный пирог пропитываем топленым маслом. Оно придаст незабываемый аромат и пропитает тесто. Накрыв полотенцем, оставляем изделие на 15 минут.

Шаг 12. Пирог перекладываем на блюдо. Разместив на столе, восторгам не будет предела.

Шаг 13. Разрезав изделие на порции, садимся чаевничать. Приятного аппетита!

Осетинский пирог с мясом в домашних условиях

Осетинский пирог с мясом в домашних условиях получается сытным и невероятно сочным. Приготовить его сможет любой. Если вы боитесь работы с дрожжевым тестом, этот рецепт развеет все ваши страхи, а ароматное угощение станет завсегдатаем на вашем столе.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Дрожжи прессованные – 20 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Молоко – 100 мл.

Кефир – 200 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Лук репчатый – 220 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Масло сливочное – 30 гр.

Кинза – 1 ст.л.

Баранина – 1 кг.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Бульон/вода – 100 мл.

Чеснок – 3 зубчика.

Перец чили – 0,3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкость крошим прессованные дрожжи (или насыпаем сухие, их понадобится втрое меньше), сахарный песок и столовую ложку муки. Наливаем 100 миллилитров нагретого молока (любой жирности). Разболтав компоненты, даем подняться, оставив в покое минут на 15.

Шаг 2. Обогатив муку кислородом, пропускаем через сито в высокую миску, заливаем кефиром, добавляем яйцо, солим и вводим опару. Вымешиваем тесто. Сдабриваем растительным маслом и объединяем руками несколько минут. Если тесто не перестало липнуть, подливаем масло и вымешиваем. Хорошо вымешанное тесто с легкостью будет отставать от ладоней.

Шаг 3. Накрыв полотенцем, размещаем в помещении без сквозняков на 1 час. За это время тесто хорошо подойдет, вырастет в несколько раз.

Шаг 4. Очистив лук и чеснок, измельчаем. Мясо рубим или перекручиваем через мясорубку. Промытый перец чили освобождаем от семечек, мелко крошим и добавляем к мясу. Солим, перчим. Рубим вымытую кинзу, засыпаем к начинке и наливаем бульон для сочности.

Шаг 5. Отбив фарш, визуально делим массу на 3 части. Прогреваем духовку до 200°С. Берем тесто и разделив на 3 части, припыляем мукой рабочую поверхность. Уложив тесто, растягиваем пласт округлой формы руками. В середину укладываем ароматный фарш.

Шаг 6. Свободные края натягиваем к центру и крепко защипываем. Так при выпечке сок сохранится внутри изделий.

Шаг 7. Растягиваем пирог руками или раскатываем скалкой, перевернув заготовку. Застилаем противень силиконизированной бумагой. Перемещаем пирог, шов должен быть снизу. Делаем надрезы или проколы по поверхности.

Шаг 8. Выпекаем пирог 20 минут. Испеченный пирог достаем и остужаем. Переложив на плоскую поверхность, промазываем сливочным маслом. Оно пропитает тесто и придаст особое сливочное послевкусие.

Шаг 9. Прикрываем осетинский пирог тарелкой, чтобы он сохранял теплоту. На пирог укладываем следующий и промазываем сливочным маслом. Повторяем действия с третьим изделием.

Шаг 10. Разрезав пироги на кусочки, подаем к столу горячими и дополняем бульоном или чаем. Приятного аппетита!

Пирог на кефире с мясом

Пирог на кефире с мясом получается необычайно аппетитным и хорошо насыщает. Тонкое тесто и большое количество начинки непременно понравится всем любителям вкусно покушать. Выпечка готовится просто, хорошо подходит для перекусов и сытных завтраков.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 2,5 ст.

Сода – щепотка.

Соль – 0,5 ч.л.

Кефир – 1 ст.

Яйца куриные – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Кунжут – по вкусу.

Начинка:

Лук репчатый – 2 шт.

Сливки/молоко – 3 ст.л.

Зелень рубленая – 3 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Свинина – 400 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взболтав яйцо с солью, заливаем кисломолочный продукт и растительное масло. Всыпав питьевую соду, размешиваем.

Шаг 2. Высыпаем муку и вымешиваем тесто. Накрыв, минут на 25 оставляем отдохнуть.

Шаг 3. Мясо промываем и режем крупными кусками. Помещаем в измельчитель. Кладем очищенный чеснок и половину головки лука. Для сочности мясо должно быть с жировыми прослойками.

Шаг 4. 1,5 луковицы тонко нарезаем. Зелень промываем и рубим. Продукты смешиваем с перекрученным фаршем. Сдабриваем сливками или молоком. Солим, перчим и размешиваем массу.

Шаг 5. Тесто раскатываем на припыленной мукой поверхности полностью одним куском или делим пополам. Толщина пласта не должна превышать 8 миллиметров. В центре укладываем ароматный фарш и выравниваем.

Шаг 6. Свободные края собираем в центре и защипываем.

Шаг 7. Выровняв, переворачиваем и с помощью скалки формируем круг. Противень застилаем антипригарным пергаментом и перекладываем пирог. Протыкаем пирог вилкой, не касаясь дна.

Шаг 8. Верх смазываем взбитым яйцом или сливками.

Шаг 9. Присыпаем кунжутными семенами. Выпекаем полчаса при 180°С.

Шаг 10. Достаем румяный пирог, слегка сбрызгиваем водой и прикрываем чистым кухонным полотенцем. Оставляем минут на 15.

Шаг 11. Разделив пирог на порции, садимся пить чай.

Шаг 12. Выпечка получается сочной и безумно аппетитной.

Шаг 13. Пирог удобно взять на перекус или дать с собой ребенку в школу. Приятного аппетита!

Пирог с мясом и капустой

Пирог с мясом и капустой отлично подходит для вкусного перекуса и сытного ужина. Восхитительный пирог удобно взять с собой в поездку или на пикник. Приготовление пирога не обременит даже самого ленивого человека. Тесто замешивается без дрожжей, что в разы упрощает процесс и сокращает время.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 400-450 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Сметана – 200 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Белок яичный – 1 шт.

Желток яичный – 1 шт.

Кунжут – 2-3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Начинка:

Лук репчатый – 150 гр.

Капуста – 300 гр.

Фарш – 300 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Освободив луковицы от шелухи, крошим кубиком.

Шаг 3. С капустного вилка счищаем вялые листы, вырезаем кочерыжку и шинкуем. Капусту берем зимних сортов. При использовании ранней капусты начинка превратится в кашу.

Шаг 4. Раскаливаем сковороду, промазываем горячую поверхность растительным маслом и засыпаем луковую нарезку. Пассеруем до мягкости.

Шаг 5. К пассеровке выгружаем фарш и готовим минут 10, постоянно размешивая.

Шаг 6. Когда сок испарится, засыпаем рубленую капусту, предварительно пошамкав ее.

Шаг 7. Посолив и поперчив, когда содержимое сковороды осядет, жарим минут 10 и убираем с плиты. Разместив на подставке для горячего, даем остыть.

Шаг 8. Сливочное масло выгружаем в миску и перетираем с солью.

Шаг 9. Разбиваем промытое яйцо. Второе разделяем на белок и желток. Белок выливаем в миску и соединяем до однородности. Желток оставляем для смазывания пирога.

Шаг 10. Выгружаем 200 граммов сметаны с любым содержанием жира. Я обычно беру 18-20% продукт.

Шаг 11. Смешиваем компоненты.

Шаг 12. Подсыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Собираем массу в ком, хорошенько вымешивая.

Шаг 13. Взбалтываем желток.

Шаг 14. Жаропрочную форму смазываем растительным маслом. Делим колобок пополам и формируем основу.

Шаг 15. Выгружаем начинку и разравниваем.

Шаг 16. Из остального теста делаем крышку, растягивая его руками или раскатывая скалкой. Сверху можно наколоть вилкой в нескольких местах, чтобы выходил пар.

Шаг 17. Промазываем взбитым желтком поверхность пирога, применив силиконовую кисточку.

Шаг 18. Посыпаем семенами кунжута. Помещаем пирог на 35 минут в раскаленный до 180°С духовой шкаф. Чтобы не обжечься, при помощи прихваток достаем противень.

Шаг 19. Немного остудив в форме и подцепив лопаткой, испеченный пирог перемещаем и остужаем на решетке, разрезаем на порции.

Шаг 20. Дополняем ароматное изделие горячим чаем. Приятного аппетита!

Пирог из слоеного теста с мясом

Пирог из слоеного теста с мясом сможет приготовить любой. Тесто берем уже готовое. Это значительно экономит время. Выпечка остается вкусной как в только что испеченном, так и холодном состоянии. Сочная начинка в хрустящем тесте покорит всех любителей домашней кухни. С этим рецептом любой прием пищи превратится в особенное событие.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 500 гр.

Фарш мясной – 600 гр.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Куркума – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Перец чили стручковый – ½ шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук меленько измельчаем. Просушив вымытую зелень на полотенце, мелко рубим. Нарезку перекладываем к фаршу.

Шаг 2. Приправляем и размешиваем массу, слегка отбивая.

Шаг 3. Слоеное тесто делим на ⅔ и ⅓ часть. ⅔ раскатываем по размеру формы не превышая толщину в 1 сантиметр. В форму кладем лист качественного пергамента и укладываем раскатанное тесто.

Шаг 4. Кладем начинку, формируя бортики из теста и натягивая их на форму.

Шаг 5. Для любителей острого, добавляем в начинку перец чили. Он придаст пикантности. ⅓ слоеного теста раскатываем и закрываем им начинку, защипывая кончики. Нагреваем духовку, отрегулировав на температурном переключателе 200°С.

Шаг 6. Выпекаем пирог полчаса, в зависимости от техники может понадобиться больше или меньше времени. Следим за процессом. Главное не передержать.

Шаг 7. Немного остудив золотистое изделие в форме, переносим на решетку до полного остывания и делим на порции.

Шаг 8. Подаем с горячим чаем или с бульоном. Приятного аппетита!

Пирог с мясом и грибами в духовке

Пирог с мясом и грибами в духовке выглядит изумительно и получается невероятно вкусным. Любители выпечки не смогут остановиться, попробовав хотя бы кусочек восхитительного угощения. Потрясающий пирог станет идеальным вариантом для чаепития или дружеских посиделок.

Время готовки – 3 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Сахар-песок – 60 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Молоко – 200 мл.

Яйца куриные – 3 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Масло растительное– для жарки.

Для начинки:

Лук репчатый – 1 шт.

Мясо – 450 гр.

Грибы – 400 гр.

Рис – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Хорошо промываем рис и варим, подсолив воду.

Шаг 3. Очистив лук и сполоснув грибы, измельчаем.

Шаг 4. Промытое мясо режем кусками и перекручиваем через мясорубку.

Шаг 5. На прогретую сковородку наливаем растительное масло. Выгружаем лук и грибы. Поджариваем до золотистости.

Шаг 6. Переложив обжарку на тарелку и добавив растительное масло в сковородку, выгружаем фарш и готовим до изменения цвета.

Шаг 7. В глубокой емкости объединяем жареные грибы, фарш и сваренный рис. Солим и перчим.

Шаг 8. Подготавливаем продукты для теста.

Шаг 9. Просеяв муку в высокую миску, делаем ямку в центре. Немного муки оставим для того, чтобы отрегулировать консистенцию теста. В ямку выливаем подогретое молоко, растираем прессованные дрожжи, кладем чайную ложку сахара. Размешиваем, понемногу загребая муку со всех сторон.

Шаг 10. Прикрыв полотенцем, даем подойти полчаса.

Шаг 11. Отдельно взбиваем комнатной температуры яйца. Выливаем в миску, немного оставив яичной массы для смазывания изделия. Досыпаем сахар и размешиваем.

Шаг 12. Распустив сливочное масло, солим и размешиваем. Остудив смесь, выливаем в миску. Замешиваем тесто.

Шаг 13. Подсыпаем остатки муки и вымешиваем массу до мягкого эластичного состояния.

Шаг 14. Прикрыв, даем постоять 1,5 часа. Масса значительно увеличится в объемах.

Шаг 15. Осторожно обминаем тесто руками, делим его пополам. Припылив чистую сухую поверхность мукой, раскатываем пласт и перекладываем в смазанную растительным маслом или застеленную пекарской бумагой форму.

Шаг 16. Наколов поверхность вилкой, распределяем начинку.

Шаг 17. Раскатав второй пласт, закрываем начинку.

Шаг 18. Плотно закрываем края. Из остатков теста формируем украшения. В центре делаем отверстие. Оставляем пирог подняться на 20 минут. Смазываем поверхность оставшейся яичной массой. Помещаем в нагретую до 180°С духовку.

Шаг 19. Выпекаем 40-50 минут до золотистого оттенка.

Шаг 20. Готовый пирог вынимаем и остужаем в форме. Румяный пирог извлекаем из формы.

Шаг 21. Делим пирог на порции. Приятного аппетита!

Пирог из песочного теста с мясом

Пирог из песочного теста с мясом выглядит потрясающе. Необыкновенно аппетитная выпечка не требует больших усилий для своего приготовления. Сделать песочное тесто под силу каждой хозяйке. Даже подросток без труда справится с восхитительным пирогом. Сочная душистая прослойка и песочное тесто в совокупности, представляют восхитительное кулинарное творение.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сметана – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Фарш – 300 гр.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагреваем духовку до 200°С. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Разбалтываем яйцо с солью.

Шаг 3. Выливаем 100 граммов сметаны с любым содержанием жира и растопленное и охлажденное сливочное масло.

Шаг 4. Размешав, высыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Шаг 5. Перемешав компоненты, собираем в ком. Запаковав в пищевую пленку или целлофановый пакет, охлаждаем в холодильнике полчаса.

Шаг 6. Очистив лук от шелухи, промываем и меленько рубим, объединяем с фаршем. Солим и сдабриваем специями. Вымешиваем начинку.

Шаг 7. Охлажденную песочную заготовку делим на ⅔ и ⅓ часть. Кусок побольше размещаем на припыленной мукой поверхности и раскатываем по размеру формы. Огнеупорную форму смазываем растительным маслом и укладываем раскатанный пласт. Делаем бортики. Укладываем начинку и выравниваем.

Шаг 8. Меньшую часть раскатываем и кладем на начинку. Защипываем кончики, скручивая бортики спиралькой, а вилкой делаем отверстия.

Шаг 9. Размещаем пирог в горячей духовке, убавляем нагрев до 180°С и выпекаем 50 минут. Осторожно, чтобы не обжечься, достаем выпечку прихватками. Остудив, достаем из формы. Нарезаем кусочками и дополняем чаем. Приятного аппетита!

Татарский пирог с мясом

Татарский пирог с мясом сможет воплотить в жизнь даже новичок. Несложный процесс не требует профессиональных навыков. Для теста не используются дрожжи, поэтому не нужно время для его подъема. Вкусную выпечку традиционно подают с бульоном. Пирог готовится из доступных продуктов, получается невероятно вкусным и сытным.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 330 гр.

Сода – ½ ч.л.

Яйца куриные – 1 шт.

Соль – ½ ч.л.

Сметана – 200 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Йогурт – 100 гр.

Начинка:

Лук репчатый – 2 шт.

Картошка – 350 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Фарш мясной – 500 гр.

Баранина (ребра) – 400 гр.

Кумин молотый – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. 100 граммов качественного сливочного масла топим на водяной бане или в микроволновке импульсами по 5 секунд и охлаждаем. Если нет масла, заменяем маргарином.

Шаг 2. Муку обогащаем кислородом. Объединив желток, натуральный йогурт и сметану с любым содержанием жира, вливаем остывшее сливочное масло. Кипятком гасим соду и выливаем к жидким компонентам. Размешав, выливаем к муке и вымешиваем тесто. Прикрыв пленкой, отставляем.

Шаг 3. Мякоть срезаем с ребер. Кости заливаем водой и варим бульон, посолив и добавив лаврушку, перец, лук и морковку. Баранину рубим кубиком. Очищенный лук, меленько измельчаем. Посолив, разминаем руками. Сливочное масло рубим кубиком. Картофель освобождаем от кожицы и режем кубиком. Так начинка пропечется быстрее.

Шаг 4. Порубленные ингредиенты объединяем с рубленым мясом. Приправляем специями и вымешиваем. Прогреваем духовку до 190°С. Смазываем растительным маслом емкость для выпекания.

Шаг 5. Тесто разрезаем на больший и меньший кусок. Припылив чистую сухую рабочую поверхность мукой, большой кусок растягиваем в пласт толщиной, не превышающей 1 сантиметр, и размещаем в емкости для выпекания, застилая борта.

Шаг 6. Перекладываем прослойку и разравниваем. Раскатав меньшую часть, укрываем начинку. По окружности скрепляем “шов”, крепко защипывая. Посередине вырезаем “дырочку”. Взбиваем белок и покрываем им поверхность пирога. Выпекаем 45-50 минут до румяности.

Шаг 7. Аккуратно достаем выпечку. Немного остудив, освобождаем от формы. Полностью остудив на решетке и прикрыв полотенцем, оставляем минут на 10.

Шаг 8. Нарезаем изделие порционно и дополняем душистым бульоном, предварительно процедив его и присыпав нашинкованным укропом или петрушкой. Приятного аппетита!