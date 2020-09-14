Автомобильные перевозки грузов — как выбрать перевозчика

Выбор перевозчика — чрезвычайно важный этап в планировании автомобильных перевозок грузов. Принимая решение о компании, стоит помнить несколько самых важных моментов, о которых мы расскажем в сегодняшней статье.

Что такое автомобильный транспорт?

Казалось бы, это всего лишь транспортировка продуктов из места А в место Б. Однако к этой теме нельзя относиться так легкомысленно, потому что в настоящее время это один из основных секторов мировой экономики, без которого другим предприятиям было бы сложно функционировать. Кроме того, оставаясь в теме транспорта, стоит упомянуть еще одну проблему, а именно потери продуктов питания, которые в значительной степени связаны с ошибками, возникающими при транспортировке продуктов питания, например несоблюдение температурных требований. Вот почему так важен выбор правильного сайта транспортной компании Алга Транс.

Определите свои требования к транспортировке

Первый и самый важный шаг — определить ваши требования к качеству и способам транспортировки вашей продукции. Потребуются ли товары в особых условиях транспортировки? Более низкая температура? Это будут сборные, паллетные или негабаритные грузы? Будет ли это внутренний или международный транспорт ? Обо всем этом стоит подумать перед тем, как искать транспортную компанию, чтобы в ходе переговоров у вас был подготовлен список вопросов и требований.

На что обращать внимание при выборе перевозчика? Конечно, состояние автомобилей должно быть в приоритете. Есть ли в компании текущий техосмотр, ремонт, сертификаты автомобилей? Помните, что для некоторых видов товаров требуется дополнительное разрешение перевозчика. Вы также можете запросить сертификат, подтверждающий экологический класс автомобилей, используемых компанией — если судьба природы вам близка. В случае международных перевозок также стоит проверить, есть ли у водителя соответствующие документы, чтобы предотвратить вывоз наших товаров на границе.

Еще один важный фактор, определяющий качество, — это уровень контакта с клиентом. Транспортная отрасль отличается ненормированным графиком работы, поэтому важно всегда контактировать с представителем компании. Это отличительная черта профессиональных компаний. Вы можете свободно говорить о своих сомнениях и требованиях. Находится ли компания в постоянном контакте со своими водителями — кто перевезет ваш груз? Владеют ли эти водители иностранными языками — что крайне важно в случае международных перевозок.

Если у вас нет опыта выбора оператора связи, стоит сделать ставку на компанию, которая работает на рынке дольше, и прочитать отзывы о ней, размещенные в Интернете.