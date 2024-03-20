Булгур в мультиварке и на плите: просто, вкусно и с «изюминкой»

Каша булгур станет отличным дополнением к ухе или капустняку, а также из него можно сделать замечательный плов с овощами.

В последнее время каша булгур приобрела популярность в Украине, хотя страны ее происхождения расположены на Ближнем Востоке. Делают ее из пшеницы — зерна пропаривают и дробят. Такой способ обработки зерен упрощает приготовление и сокращает время, но при этом не лишает крупу полезных свойств. Делимся с вами профессиональными советами кулинаров, как приготовить кашу из булгура быстро и просто.

Булгур в мультиварке

Ингредиенты:

булгур — 250 г;

сливочное масло — 40 г;

соль — 0,5 ч. л;

вода — 500 мл.

Включите режим «Жарка». Поместите в чашу мультиварки сливочное масло, растопите его и всыпьте булгур.

Обжаривать нужно 3-5 мин., часто перемешивая — вот это и есть «изюминка», потому что тогда каша будет вкуснее и будет иметь яркий золотистый цвет.

Добавьте соль, горячую воду. Закройте крышку и активируйте на полчаса программу «Каша/Крупы».

Если вы купили булгур в герметичной упаковке, то мыть его не обязательно, потому что он уже сразу готов для приготовления.

Булгур на плите

Можно варить булгур и другим способом. В кастрюлю налейте немного масла, всыпьте крупу и обжаривайте минуты три до золотистого цвета. После этого влейте воду, мясной или овощной бульон — в пропорции 1:2, то есть на 1 стакан крупы должно быть 2 стакана воды.

Перемешайте, добавьте соль и молотый черный перец и готовьте на среднем огне 15-20 минут.

Затем положите кашу в тарелку и по желанию добавьте сливочное масло. Для многогранности — капните лимонным соком или небольшим количеством соевого соуса. Если желаете использовать соус, то при варке не добавляйте соль.

Какие специи можно добавлять в булгур

Если вы хотите разнообразить вкус и аромат булгура, то при варке добавьте неочищенный зубчик чеснока. А потом уберите его. Еще этой крупе подходит бадьян, палочка корицы или бутоны гвоздики.

Также к булгуру можно добавлять все специи, которые используют для приготовления плова — зира, барбарис и тмин.

Где можно использовать булгур

Эта крупа станет отличным дополнением к ухе или капустнику. Также из нее можно сделать замечательный плов с овощами. Булгур можно использовать для начинки в перчиках или голубцах.