Кармашки из свеклы: рецепт интересной и вкусной закуски (видео)

Оригинальная закуска никого не оставит равнодушным и станет хитом любого стола.

Кармашки из свеклы – отличная закуска на праздничный стол. Она выглядит ярко и необычно и несомненно заинтересует гостей, а затем и покорит своим вкусом. Как приготовить это необычное блюдо, рассказала и показала кулинарный блогер под ником zefirka_recipes.

Кармашки из свеклы

Ингредиенты:

отварная красная свекла;

сыр (по типу феты);

плавленый сливочный сыр;

чернослив;

специи по желанию и вкусу;

орехи.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить начинку. Для этого в глубокой миске смешать фету, плавленый сырок (можно и без него), кусочки чернослива, специи по вкусу.

Свеклу отварить, нарезать, как показано на видео, сформировав таким образом кармашек.

В каждый из них положить начинку и обвалять в измельченных орешках.

Готовые кармашки выложить на рукколу, по желанию полить бальзамическим соусом или присыпать миксом семян.

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