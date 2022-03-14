Автомобильные шины и диски. Быстрая доставка заказов в срок от 3 часов в Москве

Плюсы и минусы литых дисков, как купить литые диски

Автомобильные диски на поверхностное рассмотрение можно посчитать мелким атрибутом автомобиля. Но в процессе эксплуатации машины каждый владелец начинает понимать, какую важную роль они играют. Поэтому, выбирая данные комплектующие, следует учитывать множество параметров – диаметр ступицы, вылет за пределы, число крепёжных отверстий. Рекомендуем вам купить резину в магазине шин по хорошей цене. Цены на шины вас приятно удивят.

Красивые диски в составе автомобиля выгодно подчёркивают экстерьер. От их выбора совместно с резиной зависит не только облик машины, но и безопасность движения, а также комфорт при управлении. Из этого следует, что только специалисты могут совершить максимально точный подбор шин и колёсных дисков. Профессионалы их примерят на автомобиль и проведут необходимое тестирование.

Они дороже других, потому что технология изготовления направлена на придание им лёгкости, прочности, антикоррозионности. Ездить на них следует с осторожностью, поскольку они боятся кочек, канав, ударов при высоких скоростях. При повреждениях легче купить шины новые без пробега. Если же после замены шин автомобиль не ездит так же хорошо, то стоит провести ремонт бензиновых двигателей.

Легкосплавные литые диски льются из алюминия. Они лёгкие, шины мягче воспринимают механические воздействия, уменьшается расход топлива. Не подвержены коррозии, более надёжные зимой. Недостаток: при очень сильном ударе алюминий не сминается. Мощность удара деформирует подвеску автомобиля.

В условиях таких крупных мегаполисов, как Киев, где часто выпадает большой слой снега, а зимние морозы достигают -30 градусов, специалисты рекомендуют использовать смешанный тип дисков. Они представляют собой сборный вариант из литья и ковки. Подобная конструкция – самая прочная и максимально устойчивая для зимнего периода эксплуатации. Совершенно не подвергаются коррозии. Структурно состоят из тарелки с ободом, скованных между собой. Может применяться паяное либо болтовое соединение.

В итоге можно сделать заключение, что самый прочный тип дисков для зимней езды – смешанный. Правда, он же и самый дорогой, рассчитан для установки на машины представительского класса и VIP-класса. Высокопрочные и с хорошей коррозионной устойчивостью кованые диски, но они тоже дорогие.

Большинству автолюбителей можно порекомендовать купить литые диски. Лучшее соотношение качества и цены, устойчивы к коррозии, долговечные, широкий выбор по конструкции.