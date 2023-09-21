Описание приготовления:

Помидоры выбирайте плотные, не сочные, тогда они быстрее просушатся. Хранить порошок можно как и все остальные специи.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Помидоpы 500 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Базилик сухой По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Порошок из помидоров на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления порошка из помидоров. Плоды переберите, вымойте и обсушите.

Помидоры разрежьте вдоль на две половинки. Посолите, перемешайте и дайте постоять 10 минут. За это время плоды выделят сок, его нужно слить, а помидоры выложить срезом на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Подготовленные помидоры разложите на решетке сушилки срезом вверх.

Сушите дольки помидоров до твердого, ломкого состояния. В моей сушилке потребовалось 40 часов.

Высушенные помидоры выложите в блендер и измельчите. Переложите порошок в сухие, чистые баночки и плотно закройте. Храните в сухом, темном месте.

Хороших заготовок!