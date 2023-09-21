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Порошок из помидоров на зиму

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Порошок из помидоров на зиму

Описание приготовления:

Помидоры выбирайте плотные, не сочные, тогда они быстрее просушатся. Хранить порошок можно как и все остальные специи.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоpы 500 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Базилик сухой По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

20 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Порошок из помидоров на зиму»

Порошок из помидоров на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления порошка из помидоров. Плоды переберите, вымойте и обсушите.

Порошок из помидоров на зиму

Помидоры разрежьте вдоль на две половинки. Посолите, перемешайте и дайте постоять 10 минут. За это время плоды выделят сок, его нужно слить, а помидоры выложить срезом на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Порошок из помидоров на зиму

Подготовленные помидоры разложите на решетке сушилки срезом вверх.

Порошок из помидоров на зиму

Сушите дольки помидоров до твердого, ломкого состояния. В моей сушилке потребовалось 40 часов.

Порошок из помидоров на зиму

Высушенные помидоры выложите в блендер и измельчите. Переложите порошок в сухие, чистые баночки и плотно закройте. Храните в сухом, темном месте.

Порошок из помидоров на зиму

Хороших заготовок!

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