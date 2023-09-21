Описание приготовления:
Помидоры выбирайте плотные, не сочные, тогда они быстрее просушатся. Хранить порошок можно как и все остальные специи.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Помидоpы 500 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Базилик сухой По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
20 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Порошок из помидоров на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления порошка из помидоров. Плоды переберите, вымойте и обсушите.
Помидоры разрежьте вдоль на две половинки. Посолите, перемешайте и дайте постоять 10 минут. За это время плоды выделят сок, его нужно слить, а помидоры выложить срезом на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость.
Подготовленные помидоры разложите на решетке сушилки срезом вверх.
Сушите дольки помидоров до твердого, ломкого состояния. В моей сушилке потребовалось 40 часов.
Высушенные помидоры выложите в блендер и измельчите. Переложите порошок в сухие, чистые баночки и плотно закройте. Храните в сухом, темном месте.
Хороших заготовок!