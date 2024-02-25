Невероятно вкусно и красиво: так вы ещё не готовили. Сытный и свежий салат «Азия»

Одно из самых древних блюд, которое готовило человечество — это салат. Его история насчитывает десятки тысячелетий. Со временем таблица ингредиентов для салатов расширилась, как и способы их приготовления.
В готовке салатов есть свои закономерности. Иногда люди пренебрегают этими правилами, из-за чего у них не получается вкусный салат.
Во-первых, в салате нужно использовать одинаковую нарезку овощей и прочих продуктов. Иначе один компонент будет забирать на себя вкус весь вкус.
Во-вторых, отваривать овощи надо в кожуре, чтобы сохранить весь спектр вкусов.
Расскажем, как приготовить дома легкий салат “Азия”.
Ингредиенты для салата “Азия”:
- куриное филе — 3 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сок грейпфрута/апельсина;
- соевый соус — 50 мл;
- растительное масло — 1 ст.л.;
- соль — щепотка;
- томаты — 300 г;
- грейпфрут — 2 шт.;
- пекинская капуста/айсберг;
- шпинат/руккола.
Ингредиенты для заправки:
- соевый соус — 3 ст.л.;
- мед — 1 ст.л.;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- горчица — 1 ст.л.;
- соль — ½ ч.л.
Приготовление салата “Азия”:
Нарезаем небольшими кусочками куриное филе, натираем к нему мелко зубчики чеснока. Вливаем к курице соевый соус и растительное масло, высыпаем соль и перец по вкусу.
Выливаем к маринаду курицы сок грейпфрута или апельсина, оставляем на 20-30 минут. В это время нарезаем на дольки помидоры, очищаем грейпфрут или апельсин, делим на дольки и нарезаем помельче.
Шинкуем пекинскую капусту, рвем шпинат и смешиваем.
В салат добавляем помидор и грейпфрут.
В сковороде на небольшом количестве масла обжариваем с обеих сторон маринованную курицу.
Для заправки смешиваем в отдельной миске соевый соус с медом, растительным маслом и горчицей, солим.
Заправляем салат полученным соусом, добавляем остывшую курицу и перемешиваем.
Для дополнительного вкуса в салат можно добавить сыр Фета.
Получается вкусный салат в азиатском стиле для подачи на праздник.