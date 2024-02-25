Невероятно вкусно и красиво: так вы ещё не готовили. Сытный и свежий салат «Азия»

Одно из самых древних блюд, которое готовило человечество — это салат. Его история насчитывает десятки тысячелетий. Со временем таблица ингредиентов для салатов расширилась, как и способы их приготовления.

В готовке салатов есть свои закономерности. Иногда люди пренебрегают этими правилами, из-за чего у них не получается вкусный салат.

Во-первых, в салате нужно использовать одинаковую нарезку овощей и прочих продуктов. Иначе один компонент будет забирать на себя вкус весь вкус.

Во-вторых, отваривать овощи надо в кожуре, чтобы сохранить весь спектр вкусов.

Расскажем, как приготовить дома легкий салат “Азия”.

Ингредиенты для салата “Азия”:

куриное филе — 3 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сок грейпфрута/апельсина;

соевый соус — 50 мл;

растительное масло — 1 ст.л.;

соль — щепотка;

томаты — 300 г;

грейпфрут — 2 шт.;

пекинская капуста/айсберг;

шпинат/руккола.

Ингредиенты для заправки:

соевый соус — 3 ст.л.;

мед — 1 ст.л.;

растительное масло — 2 ст.л.;

горчица — 1 ст.л.;

соль — ½ ч.л.

Приготовление салата “Азия”:

Нарезаем небольшими кусочками куриное филе, натираем к нему мелко зубчики чеснока. Вливаем к курице соевый соус и растительное масло, высыпаем соль и перец по вкусу.

Выливаем к маринаду курицы сок грейпфрута или апельсина, оставляем на 20-30 минут. В это время нарезаем на дольки помидоры, очищаем грейпфрут или апельсин, делим на дольки и нарезаем помельче.

Шинкуем пекинскую капусту, рвем шпинат и смешиваем.

В салат добавляем помидор и грейпфрут.

В сковороде на небольшом количестве масла обжариваем с обеих сторон маринованную курицу.

Для заправки смешиваем в отдельной миске соевый соус с медом, растительным маслом и горчицей, солим.

Заправляем салат полученным соусом, добавляем остывшую курицу и перемешиваем.

Для дополнительного вкуса в салат можно добавить сыр Фета.

Получается вкусный салат в азиатском стиле для подачи на праздник.