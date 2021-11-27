Аюрведа для иммунитета

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Несмотря на то, что наука и прогресс давно шагнули вперед, многие вопросы, связанные с иммунной системой человека, до сих пор остаются открытыми. Проблема повышения иммунитета с каждым годом встаёт все острей.

Например, непонятна взаимосвязь нарастания аутоиммунных заболеваний, по мере прироста благополучия граждан.

Есть несколько версий на этот счет.

Бесконтрольный прием антибиотиков, который влечет за собой осложнение бактериальных инфекций и, в совокупности с ослабленным иммунитетом, приводит к сбоям в работе всего организма в целом.

Чрезмерная «стерильность» и изоляция организма от внешней среды, особенно это касается маленьких детей. Недаром, сельские дети, которые с младенчества много времени проводят на улице, менее склонны к аллергическим заболеваниям и имеют более крепкий иммунитет по сравнению с городскими.

Уничтожение «паразитов». С каждым годом медицина все больше пропагандирует необходимость этого процесса, тем не менее многие века человек бок о бок существовал с паразитами, что поддерживало в тонусе всю иммунную систему. Поэтому уничтожение одного из видов может привести к дисбалансу в системе организма.

Также для укрепления иммунитета полезно употреблять различные травы. Их можно приготовить в виде травяных чаев. Травы способны не только укрепить иммунитет, но и отлично помогают в борьбе с простудными заболеваниями.

И, наконец, не забывайте про использование эфирных масел. При регулярном применении, они имеют по-настоящему целебный эффект. Эфирные масла используют в ароматерапии, для лечебных ингаляций, при массаже, а также добавляют в ванну.

1. Как повысить иммунитет с точки зрению аюрведы.

Основной и главный принцип аюрведы – в зависимости от времени года необходимо менять образ жизни. Что здесь имеется ввиду?

Прежде всего это касается питания: летом и весной лучше употреблять легкую, прохладную пищу: салаты, легкие супы. Осенью и зимой напротив, пища должна быть более сытной и плотной. Голодать категорически противопоказано. Блюда желательно сдабривать топленым сливочным маслом – гхи.

Помимо питания, важен и сам процесс употребления пищи. В случае душевного дисбаланса, стресса или беспокойства садиться за стол нельзя. Лучше подождать, пока вы успокоитесь и только после этого приступать к трапезе.

Пережевывать еду нужно степенно, получая удовольствие от каждого кусочка. Категорически нельзя переедать, это касается и холодного времени года. Помните про использование специй. Их можно не только добавлять в основное блюдо, но и в горячие напитки. Например, очень полезно выпить стакан теплого молока перед сном, с добавлением корицы или кардамона.

2. Чаванпраш.

Одним из самых эффективных средств для повышения, укрепления и активизации иммунитета в аюрведе считается Чаванпраш. Он представляет собой лекарственный препарат натурального происхождения, направленный на продление молодости, здоровья и долголетия. В его составе содержится огромное количество ингредиентов и минералов:

Амла – обладает мощными антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительным свойствами. Кроме того, в ее состав в большом количестве входит витамин С.

– обладает мощными антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительным свойствами. Кроме того, в ее состав в большом количестве входит витамин С. Природные липиды – играют ведущую роль в строительстве клеток организма человека, снабжают их энергией.

– играют ведущую роль в строительстве клеток организма человека, снабжают их энергией. Смесь и отвары лекарственных трав , которые оказывают положительное действие при лечении желудочно-кишечного тракта,

, которые оказывают положительное действие при лечении желудочно-кишечного тракта, Мед – обладает противогрибковым, противовирусным действием. Содержит большое количество калия.

Такой богатый состав объясняет массу полезных и целебных свойств, которыми обладает это средство.

Чаванпраш оказывает омолаживающее действие и предупреждает старение организма в целом. В первую очередь, это происходит за счет нейтрализации свободных радикалов, которые накапливаются в нашем организме в огромном количестве и оказывают разрушающее действие на все жизненно-важные органы.

Средство эффективно борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями (которые прочно занимают первое место по числу смертности), укрепляя стенки сосудов и нормализуя артериальное давление.

Чаванпраш устраняет проблемы, связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: устраняет изжогу, запор, вздутие живота и т.д.

Тяжелые заболевания, нередко возникают из-за накопленных в течение жизни токсинов. Чаванпраш также очищает кишечник, печень и кровь от токсинов, что естественным образом улучшает общее состояние человека.

Изготавливается он в виде джема и, в отличие от многих лекарственных препаратов, имеет очень приятный вкус и аромат. При этом, Чаванпраш обладает большим спектром вкусовых нюансов: сладковатый, горький, кислый и при этом достаточно терпкий и острый.