Доктор Соломатина рассказала, как выбрать вкусную дыню

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», как не прогадать с выбором дыни. Простые советы помогут найти самый сладкий, сочный, а главное, полезный плод.

Врач отметила, что спелую дыню легко заметить — она должна быть привлекательной на вид, правильной формы и с ровной кожурой. Наличие пятен, вмятин и вкраплений говорит о том, что с дыней что-то не так. Также у созревшей дыни будет сухой хвостик.

Перезревшая дыня слишком мягкая, «ватная» на ощупь, однако не спешите отказываться от нее: мякоть у такого плода, как показывает практика, обычно сладкая и сочная.

Чтобы оценить спелость и вкусовые характеристики дыни по разрезу, обратите внимание на текстуру и семечки.

«У хорошей дыни в мякоти отсутствуют твердые вкрапления, а консистенция — равномерная. У такой ягоды мясистые, желтые и блестящие семечки», — поделилась Соломатина.

Есть летние фрукты можно не самым привычным способом. Из арбуза, например, готовится отличная шаурма по рецепту повара Хани Алхая: в его немецкой закусочной это блюдо стало хитом.