Описание приготовления:
Коржи для торта обязательно раскатывайте между двух кусков пергамента. Если у вас нет трафарета, ничего страшного, его можно скачать из интернета и вырезать. Но не кладите его прямо на тесто, он прилипнет. Поэтому, положив его на верхний пергамент, сделайте ножом контур, а затем уже вырежьте. Легче всего вырезать елочки роликом для пиццы. Не пугайтесь, что коржи будут сначала жестковатыми, после добавления крема и нахождения в холодильнике они станут мягкими. Украсить торт можно по своему вкусу.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 1 Штука
- Сахар 80 Грамм
- Мед 40 Грамм
- Масло сливочнoe 50 Грамм
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Мука 200 Грамм
- Сливки 500 Миллилитров (33% жирности)
- Маскарпоне 400 Грамм
- Сахарная пудра 5 Ст. ложек
- Мандариновое пюре 100 Грамм
- Крахмал кукурузный 6 Грамм
- Сахар 2 Ст. ложки
- Украшения для торта 100 Грамм
Количество порций 10
Калорийность
324 ккал
Калорийность
4 г
Белки
3 г
Жиры
64 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Медово-песочный торт "Елочка"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления медово-песочного торта "Елочка".
В кастрюлю с толстым дном выложите сахар, мед и разбейте яйца. Все немного взбейте до однородности.
Добавьте в кастрюлю сливочное масло.
Поставьте кастрюлю на водяную баню и нагревайте массу, постоянно мешая, до полного растворения сахара и загущения. Снимите кастрюлю с огня, добавьте соду и мешайте до погашения. Масса будет пениться, так и должно быть. Дайте массе полностью остыть.
Просейте муку в кастрюлю и замесите мягкое, слегка липкое тесто.
Тесто выложите в пакет и уберите в холодильник на два часа. За это время тесто станет тверже.
В кастрюлю с толстым дном выложите мандариновое пюре, добавьте сахар и поставьте на медленный огонь. Варите все до первых пузырьков.
Крахмал соедините с двумя столовыми ложками холодной воды, перемешайте и влейте в мандариновое пюре. Варите все, мешая до загущения. Снимите кастрюлю с огня, положите на поверхность пленку в контакт и полностью остудите.
Сливки соедините с сахарной пудрой и взбейте в пышную массу. Добавьте сыр и снова взбейте до пышной массы, накройте и уберите крем в холодильник.
Разделите тесто на три части и каждый раскатайте между двух листов пергамента. По трафарету вырежьте елку и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 5-7 минут. Достаньте готовую заготовку и полностью остудите.
Выложите первый корж и при помощи кондитерского мешка отсадите крем в виде больших капель по всей поверхности елки. В пустые места между кремом заполните мандариновой массой.
Сделайте так все три слоя и уберите торт в холодильник на 5-6 часов. После этого украсьте елку по своему вкусу и подавайте к столу.
Приятного аппетита! С наступающим Новым годом!