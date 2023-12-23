Описание приготовления:

Коржи для торта обязательно раскатывайте между двух кусков пергамента. Если у вас нет трафарета, ничего страшного, его можно скачать из интернета и вырезать. Но не кладите его прямо на тесто, он прилипнет. Поэтому, положив его на верхний пергамент, сделайте ножом контур, а затем уже вырежьте. Легче всего вырезать елочки роликом для пиццы. Не пугайтесь, что коржи будут сначала жестковатыми, после добавления крема и нахождения в холодильнике они станут мягкими. Украсить торт можно по своему вкусу.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 1 Штука

Сахар 80 Грамм

Мед 40 Грамм

Масло сливочнoe 50 Грамм

Сода 1/2 Чайных ложки

Мука 200 Грамм

Сливки 500 Миллилитров (33% жирности)

Маскарпоне 400 Грамм

Сахарная пудра 5 Ст. ложек

Мандариновое пюре 100 Грамм

Крахмал кукурузный 6 Грамм

Сахар 2 Ст. ложки

Украшения для торта 100 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

324 ккал

Калорийность

4 г

Белки

3 г

Жиры

64 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Медово-песочный торт "Елочка"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления медово-песочного торта "Елочка".

В кастрюлю с толстым дном выложите сахар, мед и разбейте яйца. Все немного взбейте до однородности.

Добавьте в кастрюлю сливочное масло.

Поставьте кастрюлю на водяную баню и нагревайте массу, постоянно мешая, до полного растворения сахара и загущения. Снимите кастрюлю с огня, добавьте соду и мешайте до погашения. Масса будет пениться, так и должно быть. Дайте массе полностью остыть.

Просейте муку в кастрюлю и замесите мягкое, слегка липкое тесто.

Тесто выложите в пакет и уберите в холодильник на два часа. За это время тесто станет тверже.

В кастрюлю с толстым дном выложите мандариновое пюре, добавьте сахар и поставьте на медленный огонь. Варите все до первых пузырьков.

Крахмал соедините с двумя столовыми ложками холодной воды, перемешайте и влейте в мандариновое пюре. Варите все, мешая до загущения. Снимите кастрюлю с огня, положите на поверхность пленку в контакт и полностью остудите.

Сливки соедините с сахарной пудрой и взбейте в пышную массу. Добавьте сыр и снова взбейте до пышной массы, накройте и уберите крем в холодильник.

Разделите тесто на три части и каждый раскатайте между двух листов пергамента. По трафарету вырежьте елку и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 5-7 минут. Достаньте готовую заготовку и полностью остудите.

Выложите первый корж и при помощи кондитерского мешка отсадите крем в виде больших капель по всей поверхности елки. В пустые места между кремом заполните мандариновой массой.

Сделайте так все три слоя и уберите торт в холодильник на 5-6 часов. После этого украсьте елку по своему вкусу и подавайте к столу.

Приятного аппетита! С наступающим Новым годом!