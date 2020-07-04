Банки, кредитные карты и депозиты

Практически любые сделки, основанные на временной передаче материальных ценностей в собственность вторых лиц, подразумевают наличие риска их невозврата. Проще говоря, если вы занимаете кому-то денег, то должны понимать, существует вероятность, что вы эти деньги не вернете. Для того, чтобы снизить свои шансы на то, чтобы столкнуться с подобной ситуацией, необходимо получить от заемщика гарантии относительно того, что он сможет выплатить кредит в соответствии с заключенным между вами договором, и в данной связи, мы обращаем ваше внимание на гарантийный депозит денег. Более детально тут https://sbankami.ru/.

Это особая форма обеспечения кредитных обязательств, которая довольно активно используется в Западном мире, но у нас еще не получила достойного распространения. В чем-то отмеченный нами депозит схож со срочными вкладами, особенно, в той их части, где речь идет о банковских процентах. Но не будем забегать вперед. Итак, что же такое гарантийный банковский депозит? Условно говоря, это часть кредита, которая принадлежит кредитополучателю, но хранится на счете кредитора, как гарантия возмещения расходов, связанных с выдачей и использованием кредита. Владельцем этого депозита может выступать и третье лицо — поручитель по кредиту.

Чаще всего такие гарантийный депозиты используются для погашения кредитных задолженностей, причем, они возможно заключение договора, в котором оговаривается, какие именно задолженности кредитор может погасить с кредитного депозита. Так же в договоре может быть оговорено условие, согласно которому кредитополучатель может снять средства с гарантийного депозита досрочно, превратив последний в обычный банковский вклад.

По мнению многих специалистов, именно гарантийные депозиты на сегодняшний день являются наиболее эффективным средством борьбы с недобросовестными кредитополучателями, однако, использование этой формы в нашей стране ограничено по причине недостаточной юридической базы, регламентирующей их использование. Да и банки – главные кредитные организации страны – пока не очень стремятся использовать этот инструмент. Однако ситуация меняется, и, вероятней всего, гарантийный депозит очень скоро станет очень популярен.