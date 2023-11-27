Рецепт: Пышные оладьи на кефире — Мой любимый рецепт самых вкусных и пышных оладий, бездрожжевых на кефире.

Ингредиенты:

кефир 2,5% — 1 литр;

соль — 1,5 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

сода пищевая не гасить — 1 ч.л.;

масло растительное — 100 мл;

манная крупа — 500 г

Способ приготовления: Из всех рецептов оладий мой любимый рецепт — оладьи на кефире. Именно на кефире оладушки получаются самыми пышными, сочными и мягкими.

Пеку оладьи по этому рецепту уже много лет и очень часто.

Важно, чтобы кефир был не холодным, а комнатной температуры. Вливаем в кефир растительное масло, перемешиваем ложкой, затем добавляем соль и сахар, всыпаем манную крупу вместе с содой, замешиваем сначала ложкой и оставляем тесто на 10-15 минут.

И непосредственно перед жаркой взбиваем тесто блендером с насадкой «венчик» или просто можно венчиком вручную взбить. Тесто насыщается воздухом, становится пышным. Взбили и сразу же начинаем выпекать.

Сковороду слегка смазываем растительным маслом, на хорошо разогретую сковороду наливаем тесто и жарим до нужного состояния.

Видно, как оладушки на глазах поднимаются, становятся пышными, толстенькими.

Можно сильно не зажаривать, сделать их более нежными, бледненькими, у меня бабушка такие делала.

Готовые оладьи перекладываем на тарелку, вот такие красивые они у нас получаются, румяные с дырочками.

Дети сметают тарелку моментально.

Поэтому приходится печь часто. Ну а подавать такие оладьи можно с чем угодно, со сметаной, с вареньем или просто со свежими фруктами.

Вот так выглядят оладушки на кефире внутри. Пышные, нежные и мягкие.

Время приготовления: 40 мин.