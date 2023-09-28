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Салаты с грибами

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Салаты с грибами

Салаты с грибами – закуска с оригинальным вкусом для праздничного застолья и не только. Такие салаты можно готовить хоть круглый год. Причем состав продуктов может быть очень разнообразный, в зависимости от ваших вкусов и возможностей. Для приготовления холодных закусок можно использовать свежие шампиньоны, любые сушеные лесные грибы или, например, маринованные опята из магазина.

Вкусный салат с грибами и курицей

Вкусный салат с грибами и курицей на праздничном застолье съедается одним из самых первых. Все продукты доступны и отлично сочетаются друг с другом, образуя гармоничный вкус, а также легко и быстро утоляют голод. Такой рецепт вполне может стать вашим любимым.

Салаты с грибами

Ингредиенты –+8 порц.

  • Яйцо куриное 6 шт.
  • Куриное филе 2 шт.
  • Грибы 250 гр.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 250 гр.
  • Масло растительное  для жарки
  • Грецкий орех 200 гр.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Майонез 300 гр.

Шаги 1 ч.

  1. Салаты с грибами

    Как приготовить вкусный салат с грибами? Все ингредиенты необходимые для салата, указаны в списке, и вы можете видеть их на фотографии.

  2. Салаты с грибами

    С репчатого лука снимите слой шелухи, срежьте корешки и хвостик, обмойте. Затем нарежьте головку соломкой.

  3. Салаты с грибами

    Куриное филе сварите в подсоленной воде. Полностью остудите мясо в бульоне.

  4. Салаты с грибами

    Хорошо прогрейте сковородку, влейте немного растительного масла. Нарежьте грибы дольками. Выложите грибы и лук, и жарьте их в течение 15 минут на умеренном огне. Затем добавьте три столовые ложки майонеза, перемешайте и тушите 5 минут на самом медленном огне.

  5. Салаты с грибами

    Куриные яйца отварите вкрутую. Для этого положите их в холодную воду и варите 8 минут от момента закипания.

  6. Салаты с грибами

    Вареную куриную грудку нарежьте мелкими кубиками.

  7. Салаты с грибами

    Теперь можно приступать к сборке салата. На тарелку выложите первый слой из куриного мяса, промажьте его майонезом.

  8. Салаты с грибами

    Ядра грецких орехов измельчите и выложите вторым слоем на куриное мясо.

  9. Салаты с грибами

    Когда остынут куриные яйца, очистите их от скорлупы. Затем натрите их на крупной терке третьим слоем. Его промажьте майонезом.

  10. Салаты с грибами

    Четвертый слой выложите из жареных грибов и лука.

  11. Салаты с грибами

    Натрите твердый сыр на крупной терке. Сырной стружкой посыпьте салат и отправьте его в холодильник на несколько часов для пропитки. Подавайте закуску на стол в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Салат с маринованными грибами и копченой   курицей

Салат с маринованными грибами и копченой курицей – закуска из разряда быстрых. Выглядит отлично. Часто такой салат можно увидеть на праздниках и банкетах. В рецепте указан универсальный список продуктов для салата, но вы всегда можете проявить немного фантазии и дополнить салат своими любимыми овощами, зеленью или специями.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Картошка – 2 шт.
  • Укроп – 4 ветки.
  • Петрушка – 4 ветки.
  • Опята маринованные – 400 гр.
  • Майонез – для заправки.
  • Грудка куриная копченая – 300 гр.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для салата заранее необходимо сварить картошку и куриные яйца, делайте это в разных кастрюлях. Вареный картофель натрите на крупной терке, выложите его первым слоем на плоское блюдо, посолите, приправьте молотым перцем и смажьте майонезом.

Салаты с грибами

Шаг 2. Небольшой пучок зеленого лука помойте, просушите и нарежьте небольшими отрезками. Положите лук вторым слоем и также добавьте майонез.

Салаты с грибами

Шаг 3. Отделите мясо от костей и кожи. Филе копченой курицы нарежьте мелкими кубиками. Положите его третьим слоем, разровняйте и смажьте майонезом.

Салаты с грибами

Шаг 4. Вареные куриные яйца натрите на крупной терке. Равномерно распределите массу поверх куриного слоя и хорошо промажьте майонезом.

Салаты с грибами

Шаг 5. Петрушку и укроп мелко порубите ножом и посыпьте зеленью салат.

Салаты с грибами

Шаг 6. Маринованные грибы откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Положите их поверх салата. Очень крупные грибочки нарежьте дольками.

Салаты с грибами

Шаг 7. Салат получается не только вкусным, но и очень красивым, к тому же времени уходит на приготовление немного. Приятного аппетита!

Салаты с грибами

Салат с грибами, курицей и ананасами

Салат с грибами, курицей и ананасами сразу же вызывает интерес. Это не опечатка и да, в этом рецепте мясо будет сочетаться со сладким фруктом. Такой необычный список продуктов в результате дает очень сочный, необычный, постепенно раскрывающийся вкус, обязательно попробуйте.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 гр.
  • Майонез – 2,5 ст.л.
  • Ананас консервированный – 150 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Грибы маринованные – 150 гр.
  • Зелень – для декора.

Для маринада:

  • Кипяток – 1 ст.
  • Соль поваренная – 0,5 ч.л.
  • Уксус столовый – 0,5 ст.л.
  • Сахар – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе разморозьте. С консервированных ананасов и маринованных грибов слейте жидкость.

Салаты с грибами

Шаг 2. Филе отварите в подсоленной воде в течение получаса с момента закипания. Извлеките мясо из бульона, остудите и затем нарежьте.

Салаты с грибами

Шаг 3. Репчатый лук очистите от шелухи, обмойте. Нарежьте его тонкими полукольцами и выложите в мисочку. Далее обдайте лук кипятком, затем добавьте соль, сахар и столовый уксус, хорошо перемешайте и дайте постоять минут 10.

Салаты с грибами

Шаг 4. Маринованные грибы нарежьте дольками.

Салаты с грибами

Шаг 5. Маринованный лук немного отожмите от маринада и выложите в салатницу. добавьте к нему грибы и куриное филе.

Салаты с грибами

Шаг 6. Если у вас кольца консервированных ананасов, то нарежьте их кубиками. Нарезку выложите в общую миску.

Салаты с грибами

Шаг 7. Салат заправьте майонезом, перемешайте и уберите в холодильник на полчаса. Подавайте салат с грибами, курицей и ананасами в красивой салатнице, украсив веточками свежей зелени. Приятного аппетита!

Салаты с грибами

Салат с жареными грибами и курицей

Салат с жареными грибами и курицей – бесподобная закуска для любого случая. Великолепный вкус салата полностью оправдывает каждую минутку, потраченную на его приготовление. Кстати, блюдо можно также подавать в качестве основы легкого ужина, он отлично насыщает и утоляет голод.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 300 гр.
  • Филе куриное – 400 гр.
  • Фасоль стручковая – 150 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Перец болгарский сладкий – 200 гр.
  • Салат – 100 гр.
  • Соус соевый – 4 ст.л.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец острый молотый – по вкусу.
  • Кунжут белый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте все необходимые продукты. Куриное филе разморозьте, помойте и просушите бумажными салфетками. Грибы, овощи и зелень помойте. Стручковую фасоль можно использовать свежую или замороженную.

Салаты с грибами

Шаг 2. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и выложите в миску. Влейте соевый соус и оставьте на 20 минут мариноваться.

Салаты с грибами

Шаг 3. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте короткой соломкой. Шампиньоны нарежьте пластинками.

Салаты с грибами

Шаг 4. Нарезку из шампиньонов выложите на разогретую сухую сковороду, жарьте их, пока не испарится вся жидкость. Затем добавьте немного растительного масла и посолите, жарьте до румяного цвета 5-7 минут. Выложите зажарку на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла.

Салаты с грибами

Шаг 5. Затем на той же сковороде отдельно обжарьте куриное филе, маринованное в соевом соусе, до образования румяной корочки. Курицу также переложите на бумажные полотенца.

Салаты с грибами

Шаг 6. По отдельности обжарьте на растительном масле сначала болгарский перец в течение 5-6 минут.

Салаты с грибами

Шаг 7. Затем жарьте стручковую фасоль.

Салаты с грибами

Шаг 8. Листья салата хорошо вымойте и просушите.

Салаты с грибами

Шаг 9. Для подачи салата возьмите широкое плоское блюдо. Разложите на нем листья салата, далее положите обжаренные грибы и курицу, приправьте молотым перцем по желанию.

Салаты с грибами

Шаг 10. Сверху добавьте жареные овощи, их можно немного посолить. Посыпьте салат кунжутом и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Салаты с грибами

Простой салат с маринованными шампиньонами

Простой салат с маринованными шампиньонами – точно понравится любителям грибов. Такой салат дополнит любую семейную трапезу или внесет разнообразие в праздничное застолье. А маринованные шампиньоны придадут закуске особую пикантность. Кстати, грибы можно замариновать самостоятельно.

Время готовки – 180 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Филе куриное – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Шампиньоны маринованные – 0,4 кг.
  • Картошка – 0,4 кг.
  • Укроп – 4 ветки.
  • Майонез – 300 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца, курицу и картофель в мундире по отдельности нужно отварить.

Салаты с грибами

Шаг 2. Вареное куриное филе можно разобрать руками на волокна или нарезать не очень крупными кубиками.

Салаты с грибами

Шаг 3. Почищенный вареный картофель натрите на крупной терке.

Салаты с грибами

Шаг 4. Вареные яйца очистите от скорлупы и также натрите на крупной терке.

Салаты с грибами

Шаг 5. Головку репчатого лука очистите и нарежьте довольно мелкими кубиками. Затем залейте его кипятком на 10 минут, чтобы избавиться от горечи. Промойте лук холодной водой.

Салаты с грибами

Шаг 6. Укроп помойте и мелко порубите ножом.

Салаты с грибами

Шаг 7. Салат складывается особым образом, для этого вам потребуется глубокая миска, с равными окружностями дна и края бортов. На ее дно выложите маринованные шампиньоны шляпками вниз.

Салаты с грибами

Шаг 8. Грибы щедро посыпьте рубленой зеленью. Далее положите слой из измельченных куриных яиц, смажьте его майонезом.

Салаты с грибами

Шаг 9. Затем равномерным слоем положите куриное мясо, его посолите и приправьте перцем, также смажьте майонезом.

Салаты с грибами

Шаг 10. Далее идет слой репчатого лука, промазанного майонезом.

Салаты с грибами

Шаг 11. Последним положите слой из тертого картофеля, его щедро смажьте майонезом. Миску с салатом уберите в холодильник на 3-4 часа.

Салаты с грибами

Шаг 12. После этого достаньте тарелку, аккуратно переверните ее вверх дном и выложите салат на плоское блюдо. Такой оригинальный салат с маринованными шампиньонами подавайте на стол в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Салаты с грибами

Салат с грибами и фасолью

Салат с грибами и фасолью – очень питательная закуска, которая вполне может заменить вам полноценный прием пищи. В приготовлении можно использовать любой вид фасоли: белую или красную. Также она может быть консервированная или отварная.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Фасоль, консервированная в собственном соку – 1 банка.
  • Шампиньоны – 400 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Салат – по вкусу.
  • Сухарики ржаные – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Майонез – для заправки.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шампиньоны помойте и нарежьте дольками. Затем обжарьте их на растительном масле до готовности, в процессе посолите по вкусу.

Салаты с грибами

Шаг 2. Зелень помойте, просушите и нарежьте ножом в произвольном порядке. Зубчик чеснока очистите от шелухи.

Салаты с грибами

Шаг 3. Консервированную фасоль откиньте на сито и промойте проточной водой.

Салаты с грибами

Шаг 4. Смешайте в салатнице рубленую зелень, консервированную фасоль, жареные шампиньоны. Также пропустите через пресс зубчик чеснока и добавьте майонез, посолите закуску по вкусу. Салат перемешайте и непосредственно перед подачей добавьте ржаные сухарики, чтобы они не размякли раньше времени. Приятного аппетита!

Салаты с грибами

Салат «Грибная поляна» с опятами

Салат «Грибная поляна» с опятами – весьма оригинальная закуска, которая точно привлечет внимание гостей. Именно благодаря своему внешнему виду салат получил такое название. И оформляется он особым образом, мы подробно описали все шаги приготовления в этом рецепте.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 200 гр.
  • Сыр твердых сортов – 100 гр.
  • Опята маринованные – 300 гр.
  • Майонез – 100 гр.
  • Петрушка – 0,5 пучка.
  • Укроп – 0,5 пучка.
  • Картошка – 3 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить этот замечательный салат, заранее отварите куриное филе в подсоленной воде, а картофель сварите в мундире.

Салаты с грибами

Шаг 2. Для того чтобы сложить салат слоями, вам потребуется пластиковый контейнер в форме ведерка или миска. На дно формы положите маринованные опята шляпками вниз.

Салаты с грибами

Шаг 3. Свежую зелень мелко порубите ножом и выложите поверх грибов. Слой зелени смажьте майонезом.

Салаты с грибами

Шаг 4. Вареное куриное мясо нарежьте мелкими кубиками и положите его третьим слоем, щедро смажьте его майонезом.

Салаты с грибами

Шаг 5. Почищенный вареный картофель натрите на крупной терке. Положите его следующим слоем после курицы и также промажьте майонезом.

Салаты с грибами

Шаг 6. Завершите сборку салата тертым сыром, на последний слой тоже нанесите майонез.

Салаты с грибами

Шаг 7. Салат «Лесная поляна» уберите в морозилку на полчаса. После этого проведите ножом по краями формы и переверните ее на плоскую тарелку. Дополнительно перед подачей можно украсить салат с маринованными опятами свежей зеленью. Приятного аппетита!

Салаты с грибами

Салат с грибами, курицей и черносливом

Салат с грибами, курицей и черносливом – очень вкусная закуска, которую обычно готовят слоями. Салат еще очень часто называют «Праздничным», за его оригинальный состав и неординарные вкусовые сочетания. Кстати, если вы не любите майонезные салаты, то заправку можно заменить натуральным йогуртом.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Чернослив – 200 гр.
  • Бедра куриные – 2 шт.
  • Яйца куриные – 5 шт.
  • Морковка – 2 шт.
  • Шампиньоны – 400 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Кукуруза консервированная – 1 банка.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый –по вкусу.
  • Майонез – 200 гр.
  • Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. По отдельности сварите морковку и куриные яйца. Оба продукта очистите и натрите на крупной терке.

Салаты с грибами

Шаг 2. Чернослив залейте кипятком на 20 минут, затем промойте, промокните на бумажных полотенцах и нарежьте кубиками.

Салаты с грибами

Шаг 3. Куриные бедрышки сварите в подсоленной воде. Затем остудите, мясо отделите от костей и кожицы, нарежьте его мелкими кусочками.

Салаты с грибами

Шаг 4. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками. Шампиньоны также нарежьте небольшими кусочками. Обе нарезки обжарьте на растительном масле, в процессе посолите и приправьте по вкусу.

Салаты с грибами

Шаг 5. Далее выложите салат слоями в прозрачную миску в таком порядке: куриное мясо, грибы с луком, полбанки консервированной кукурузы, чернослив, морковка, яйца и еще половина кукурузы. Каждый слой промазывайте майонезом. Чтобы салат получился максимально сочным и нежным, подержите его до подачи в холодильнике. Приятного аппетита!

Салаты с грибами

Салат с ветчиной и грибами

Салат с ветчиной и грибами легко сможет приготовить каждый. Но несмотря на его легкость, он часто присутствует в меню праздников и застолий. Салат можно подать слоями или одной массой. Также нередко закуску красиво оформляют в порционные пиалы и подают каждому гостю по отдельности.

Время готовки – 1,5 ч.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

  • Ветчина – 200 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Шампиньоны – 300 гр.
  • Майонез – для заправки.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Помидоры – 300 гр.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный репчатый лук нарежьте мелким кубиком.

Салаты с грибами

Шаг 2. Шампиньоны помойте, затем нарежьте их кубиками.

Салаты с грибами

Шаг 3. Ветчину очистите от натуральной оболочки и нарежьте кубиками.

Салаты с грибами

Шаг 4. Помидоры помойте, нарежьте овощи кубиками, а сок, который при этом выделится, слейте в раковину.

Салаты с грибами

Шаг 5. Куриные яйца заранее отварите вкрутую, чтобы к моменту приготовления салата они остыли. Очистите их от скорлупы и натрите на крупной терке.

Салаты с грибами

Шаг 6. На растительном масле в сковороде обжарьте репчатый лук до мягкости.

Салаты с грибами

Шаг 7. Затем добавьте к луку нарезанные шампиньоны, посолите и приправьте продукты. Жарьте, пока не выпарится вся жидкость. Затем зажарку остудите.

Салаты с грибами

Шаг 8. В миске смешайте ветчину, помидоры, яйца и зажарку из грибов и лука. Заправьте салат майонезом, посолите и приправьте его по вкусу.

Салаты с грибами

Шаг 9. Салат подавайте в охлажденном виде, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Салаты с грибами

Салат с грибами и крабовыми палочками

Салат с грибами и крабовыми палочками отлично подходит для повседневного меню. Такие простые салаты пользуются большой популярностью, они «не бьют по кошельку», но зато отлично насыщают. В рецепте есть один маленький секрет, который делает салат безумно нежным.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Палочки крабовые – 200 гр.
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Лук репчатый – ½ шт.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный свежемолотый –по вкусу.
  • Шампиньоны – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте шампиньоны проточной водой, отварите куриные яйца вкрутую, очистите репчатый лук.

Салаты с грибами

Шаг 2. Крабовые палочки извлеките из оболочки и нарежьте небольшими кусочками.

Салаты с грибами

Шаг 3. Разогрейте на сковородке немного растительного масла, выложите крабовые палочки и немного их обжарьте. Они должны полностью или частично раскрутиться, как на фото. Выложите их на тарелку и дайте полностью остыть.

Салаты с грибами

Шаг 4. Шляпки шампиньонов очистите от шкурки. Отделите ножки, нарежьте их кружочками, а шляпки нарежьте пластинками.

Салаты с грибами

Шаг 5. Половину головки репчатого лука нарежьте полукольцами.

Салаты с грибами

Шаг 6. Обжарьте на растительном масле грибы и лук. Во время жарки немного посолите продукты. Зажарку также выложите на тарелку.

Салаты с грибами

Шаг 7. Очистите от скорлупы яйца, нарежьте их кубиками.

Салаты с грибами

Шаг 8. Смешайте в салатнице крабовые палочки, яйца, зажарку из грибов и лука. Заправьте салат майонезом, приправьте молотым перцем, хорошо перемешайте.

Салаты с грибами

Шаг 9. Салат с крабовыми палочками и грибами можно сразу подавать на стол. Приятного аппетита!

Салаты с грибами

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