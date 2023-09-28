Салаты с грибами – закуска с оригинальным вкусом для праздничного застолья и не только. Такие салаты можно готовить хоть круглый год. Причем состав продуктов может быть очень разнообразный, в зависимости от ваших вкусов и возможностей. Для приготовления холодных закусок можно использовать свежие шампиньоны, любые сушеные лесные грибы или, например, маринованные опята из магазина.

Вкусный салат с грибами и курицей

Вкусный салат с грибами и курицей на праздничном застолье съедается одним из самых первых. Все продукты доступны и отлично сочетаются друг с другом, образуя гармоничный вкус, а также легко и быстро утоляют голод. Такой рецепт вполне может стать вашим любимым.

Ингредиенты –+8 порц.

Яйцо куриное 6 шт.

Куриное филе 2 шт.

Грибы 250 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 250 гр.

Масло растительное для жарки

Грецкий орех 200 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Майонез 300 гр.

Шаги 1 ч.

Как приготовить вкусный салат с грибами? Все ингредиенты необходимые для салата, указаны в списке, и вы можете видеть их на фотографии. С репчатого лука снимите слой шелухи, срежьте корешки и хвостик, обмойте. Затем нарежьте головку соломкой. Куриное филе сварите в подсоленной воде. Полностью остудите мясо в бульоне. Хорошо прогрейте сковородку, влейте немного растительного масла. Нарежьте грибы дольками. Выложите грибы и лук, и жарьте их в течение 15 минут на умеренном огне. Затем добавьте три столовые ложки майонеза, перемешайте и тушите 5 минут на самом медленном огне. Куриные яйца отварите вкрутую. Для этого положите их в холодную воду и варите 8 минут от момента закипания. Вареную куриную грудку нарежьте мелкими кубиками. Теперь можно приступать к сборке салата. На тарелку выложите первый слой из куриного мяса, промажьте его майонезом. Ядра грецких орехов измельчите и выложите вторым слоем на куриное мясо. Когда остынут куриные яйца, очистите их от скорлупы. Затем натрите их на крупной терке третьим слоем. Его промажьте майонезом. Четвертый слой выложите из жареных грибов и лука. Натрите твердый сыр на крупной терке. Сырной стружкой посыпьте салат и отправьте его в холодильник на несколько часов для пропитки. Подавайте закуску на стол в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Салат с маринованными грибами и копченой курицей

Салат с маринованными грибами и копченой курицей – закуска из разряда быстрых. Выглядит отлично. Часто такой салат можно увидеть на праздниках и банкетах. В рецепте указан универсальный список продуктов для салата, но вы всегда можете проявить немного фантазии и дополнить салат своими любимыми овощами, зеленью или специями.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 4 шт.

Картошка – 2 шт.

Укроп – 4 ветки.

Петрушка – 4 ветки.

Опята маринованные – 400 гр.

Майонез – для заправки.

Грудка куриная копченая – 300 гр.

Лук зеленый – 1 пучок.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для салата заранее необходимо сварить картошку и куриные яйца, делайте это в разных кастрюлях. Вареный картофель натрите на крупной терке, выложите его первым слоем на плоское блюдо, посолите, приправьте молотым перцем и смажьте майонезом.

Шаг 2. Небольшой пучок зеленого лука помойте, просушите и нарежьте небольшими отрезками. Положите лук вторым слоем и также добавьте майонез.

Шаг 3. Отделите мясо от костей и кожи. Филе копченой курицы нарежьте мелкими кубиками. Положите его третьим слоем, разровняйте и смажьте майонезом.

Шаг 4. Вареные куриные яйца натрите на крупной терке. Равномерно распределите массу поверх куриного слоя и хорошо промажьте майонезом.

Шаг 5. Петрушку и укроп мелко порубите ножом и посыпьте зеленью салат.

Шаг 6. Маринованные грибы откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Положите их поверх салата. Очень крупные грибочки нарежьте дольками.

Шаг 7. Салат получается не только вкусным, но и очень красивым, к тому же времени уходит на приготовление немного. Приятного аппетита!

Салат с грибами, курицей и ананасами

Салат с грибами, курицей и ананасами сразу же вызывает интерес. Это не опечатка и да, в этом рецепте мясо будет сочетаться со сладким фруктом. Такой необычный список продуктов в результате дает очень сочный, необычный, постепенно раскрывающийся вкус, обязательно попробуйте.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Майонез – 2,5 ст.л.

Ананас консервированный – 150 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Грибы маринованные – 150 гр.

Зелень – для декора.

Для маринада:

Кипяток – 1 ст.

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Уксус столовый – 0,5 ст.л.

Сахар – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе разморозьте. С консервированных ананасов и маринованных грибов слейте жидкость.

Шаг 2. Филе отварите в подсоленной воде в течение получаса с момента закипания. Извлеките мясо из бульона, остудите и затем нарежьте.

Шаг 3. Репчатый лук очистите от шелухи, обмойте. Нарежьте его тонкими полукольцами и выложите в мисочку. Далее обдайте лук кипятком, затем добавьте соль, сахар и столовый уксус, хорошо перемешайте и дайте постоять минут 10.

Шаг 4. Маринованные грибы нарежьте дольками.

Шаг 5. Маринованный лук немного отожмите от маринада и выложите в салатницу. добавьте к нему грибы и куриное филе.

Шаг 6. Если у вас кольца консервированных ананасов, то нарежьте их кубиками. Нарезку выложите в общую миску.

Шаг 7. Салат заправьте майонезом, перемешайте и уберите в холодильник на полчаса. Подавайте салат с грибами, курицей и ананасами в красивой салатнице, украсив веточками свежей зелени. Приятного аппетита!

Салат с жареными грибами и курицей

Салат с жареными грибами и курицей – бесподобная закуска для любого случая. Великолепный вкус салата полностью оправдывает каждую минутку, потраченную на его приготовление. Кстати, блюдо можно также подавать в качестве основы легкого ужина, он отлично насыщает и утоляет голод.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 гр.

Филе куриное – 400 гр.

Фасоль стручковая – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Перец болгарский сладкий – 200 гр.

Салат – 100 гр.

Соус соевый – 4 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец острый молотый – по вкусу.

Кунжут белый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте все необходимые продукты. Куриное филе разморозьте, помойте и просушите бумажными салфетками. Грибы, овощи и зелень помойте. Стручковую фасоль можно использовать свежую или замороженную.

Шаг 2. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и выложите в миску. Влейте соевый соус и оставьте на 20 минут мариноваться.

Шаг 3. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте короткой соломкой. Шампиньоны нарежьте пластинками.

Шаг 4. Нарезку из шампиньонов выложите на разогретую сухую сковороду, жарьте их, пока не испарится вся жидкость. Затем добавьте немного растительного масла и посолите, жарьте до румяного цвета 5-7 минут. Выложите зажарку на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла.

Шаг 5. Затем на той же сковороде отдельно обжарьте куриное филе, маринованное в соевом соусе, до образования румяной корочки. Курицу также переложите на бумажные полотенца.

Шаг 6. По отдельности обжарьте на растительном масле сначала болгарский перец в течение 5-6 минут.

Шаг 7. Затем жарьте стручковую фасоль.

Шаг 8. Листья салата хорошо вымойте и просушите.

Шаг 9. Для подачи салата возьмите широкое плоское блюдо. Разложите на нем листья салата, далее положите обжаренные грибы и курицу, приправьте молотым перцем по желанию.

Шаг 10. Сверху добавьте жареные овощи, их можно немного посолить. Посыпьте салат кунжутом и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Простой салат с маринованными шампиньонами

Простой салат с маринованными шампиньонами – точно понравится любителям грибов. Такой салат дополнит любую семейную трапезу или внесет разнообразие в праздничное застолье. А маринованные шампиньоны придадут закуске особую пикантность. Кстати, грибы можно замариновать самостоятельно.

Время готовки – 180 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 4 шт.

Филе куриное – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Шампиньоны маринованные – 0,4 кг.

Картошка – 0,4 кг.

Укроп – 4 ветки.

Майонез – 300 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные яйца, курицу и картофель в мундире по отдельности нужно отварить.

Шаг 2. Вареное куриное филе можно разобрать руками на волокна или нарезать не очень крупными кубиками.

Шаг 3. Почищенный вареный картофель натрите на крупной терке.

Шаг 4. Вареные яйца очистите от скорлупы и также натрите на крупной терке.

Шаг 5. Головку репчатого лука очистите и нарежьте довольно мелкими кубиками. Затем залейте его кипятком на 10 минут, чтобы избавиться от горечи. Промойте лук холодной водой.

Шаг 6. Укроп помойте и мелко порубите ножом.

Шаг 7. Салат складывается особым образом, для этого вам потребуется глубокая миска, с равными окружностями дна и края бортов. На ее дно выложите маринованные шампиньоны шляпками вниз.

Шаг 8. Грибы щедро посыпьте рубленой зеленью. Далее положите слой из измельченных куриных яиц, смажьте его майонезом.

Шаг 9. Затем равномерным слоем положите куриное мясо, его посолите и приправьте перцем, также смажьте майонезом.

Шаг 10. Далее идет слой репчатого лука, промазанного майонезом.

Шаг 11. Последним положите слой из тертого картофеля, его щедро смажьте майонезом. Миску с салатом уберите в холодильник на 3-4 часа.

Шаг 12. После этого достаньте тарелку, аккуратно переверните ее вверх дном и выложите салат на плоское блюдо. Такой оригинальный салат с маринованными шампиньонами подавайте на стол в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Салат с грибами и фасолью

Салат с грибами и фасолью – очень питательная закуска, которая вполне может заменить вам полноценный прием пищи. В приготовлении можно использовать любой вид фасоли: белую или красную. Также она может быть консервированная или отварная.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Фасоль, консервированная в собственном соку – 1 банка.

Шампиньоны – 400 гр.

Укроп – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Салат – по вкусу.

Сухарики ржаные – по вкусу.

Чеснок – 1 зуб.

Соль поваренная – по вкусу.

Майонез – для заправки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шампиньоны помойте и нарежьте дольками. Затем обжарьте их на растительном масле до готовности, в процессе посолите по вкусу.

Шаг 2. Зелень помойте, просушите и нарежьте ножом в произвольном порядке. Зубчик чеснока очистите от шелухи.

Шаг 3. Консервированную фасоль откиньте на сито и промойте проточной водой.

Шаг 4. Смешайте в салатнице рубленую зелень, консервированную фасоль, жареные шампиньоны. Также пропустите через пресс зубчик чеснока и добавьте майонез, посолите закуску по вкусу. Салат перемешайте и непосредственно перед подачей добавьте ржаные сухарики, чтобы они не размякли раньше времени. Приятного аппетита!

Салат «Грибная поляна» с опятами

Салат «Грибная поляна» с опятами – весьма оригинальная закуска, которая точно привлечет внимание гостей. Именно благодаря своему внешнему виду салат получил такое название. И оформляется он особым образом, мы подробно описали все шаги приготовления в этом рецепте.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Филе куриное – 200 гр.

Сыр твердых сортов – 100 гр.

Опята маринованные – 300 гр.

Майонез – 100 гр.

Петрушка – 0,5 пучка.

Укроп – 0,5 пучка.

Картошка – 3 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить этот замечательный салат, заранее отварите куриное филе в подсоленной воде, а картофель сварите в мундире.

Шаг 2. Для того чтобы сложить салат слоями, вам потребуется пластиковый контейнер в форме ведерка или миска. На дно формы положите маринованные опята шляпками вниз.

Шаг 3. Свежую зелень мелко порубите ножом и выложите поверх грибов. Слой зелени смажьте майонезом.

Шаг 4. Вареное куриное мясо нарежьте мелкими кубиками и положите его третьим слоем, щедро смажьте его майонезом.

Шаг 5. Почищенный вареный картофель натрите на крупной терке. Положите его следующим слоем после курицы и также промажьте майонезом.

Шаг 6. Завершите сборку салата тертым сыром, на последний слой тоже нанесите майонез.

Шаг 7. Салат «Лесная поляна» уберите в морозилку на полчаса. После этого проведите ножом по краями формы и переверните ее на плоскую тарелку. Дополнительно перед подачей можно украсить салат с маринованными опятами свежей зеленью. Приятного аппетита!

Салат с грибами, курицей и черносливом

Салат с грибами, курицей и черносливом – очень вкусная закуска, которую обычно готовят слоями. Салат еще очень часто называют «Праздничным», за его оригинальный состав и неординарные вкусовые сочетания. Кстати, если вы не любите майонезные салаты, то заправку можно заменить натуральным йогуртом.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Чернослив – 200 гр.

Бедра куриные – 2 шт.

Яйца куриные – 5 шт.

Морковка – 2 шт.

Шампиньоны – 400 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый –по вкусу.

Майонез – 200 гр.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. По отдельности сварите морковку и куриные яйца. Оба продукта очистите и натрите на крупной терке.

Шаг 2. Чернослив залейте кипятком на 20 минут, затем промойте, промокните на бумажных полотенцах и нарежьте кубиками.

Шаг 3. Куриные бедрышки сварите в подсоленной воде. Затем остудите, мясо отделите от костей и кожицы, нарежьте его мелкими кусочками.

Шаг 4. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками. Шампиньоны также нарежьте небольшими кусочками. Обе нарезки обжарьте на растительном масле, в процессе посолите и приправьте по вкусу.

Шаг 5. Далее выложите салат слоями в прозрачную миску в таком порядке: куриное мясо, грибы с луком, полбанки консервированной кукурузы, чернослив, морковка, яйца и еще половина кукурузы. Каждый слой промазывайте майонезом. Чтобы салат получился максимально сочным и нежным, подержите его до подачи в холодильнике. Приятного аппетита!

Салат с ветчиной и грибами

Салат с ветчиной и грибами легко сможет приготовить каждый. Но несмотря на его легкость, он часто присутствует в меню праздников и застолий. Салат можно подать слоями или одной массой. Также нередко закуску красиво оформляют в порционные пиалы и подают каждому гостю по отдельности.

Время готовки – 1,5 ч.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Ветчина – 200 гр.

Масло растительное – для жарки.

Шампиньоны – 300 гр.

Майонез – для заправки.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Помидоры – 300 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Лук репчатый – 150 гр.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный репчатый лук нарежьте мелким кубиком.

Шаг 2. Шампиньоны помойте, затем нарежьте их кубиками.

Шаг 3. Ветчину очистите от натуральной оболочки и нарежьте кубиками.

Шаг 4. Помидоры помойте, нарежьте овощи кубиками, а сок, который при этом выделится, слейте в раковину.

Шаг 5. Куриные яйца заранее отварите вкрутую, чтобы к моменту приготовления салата они остыли. Очистите их от скорлупы и натрите на крупной терке.

Шаг 6. На растительном масле в сковороде обжарьте репчатый лук до мягкости.

Шаг 7. Затем добавьте к луку нарезанные шампиньоны, посолите и приправьте продукты. Жарьте, пока не выпарится вся жидкость. Затем зажарку остудите.

Шаг 8. В миске смешайте ветчину, помидоры, яйца и зажарку из грибов и лука. Заправьте салат майонезом, посолите и приправьте его по вкусу.

Шаг 9. Салат подавайте в охлажденном виде, украсив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Салат с грибами и крабовыми палочками

Салат с грибами и крабовыми палочками отлично подходит для повседневного меню. Такие простые салаты пользуются большой популярностью, они «не бьют по кошельку», но зато отлично насыщают. В рецепте есть один маленький секрет, который делает салат безумно нежным.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 200 гр.

Яйцо куриное – 2 шт.

Лук репчатый – ½ шт.

Масло растительное – 40 мл.

Майонез – 2 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый –по вкусу.

Шампиньоны – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте шампиньоны проточной водой, отварите куриные яйца вкрутую, очистите репчатый лук.

Шаг 2. Крабовые палочки извлеките из оболочки и нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 3. Разогрейте на сковородке немного растительного масла, выложите крабовые палочки и немного их обжарьте. Они должны полностью или частично раскрутиться, как на фото. Выложите их на тарелку и дайте полностью остыть.

Шаг 4. Шляпки шампиньонов очистите от шкурки. Отделите ножки, нарежьте их кружочками, а шляпки нарежьте пластинками.

Шаг 5. Половину головки репчатого лука нарежьте полукольцами.

Шаг 6. Обжарьте на растительном масле грибы и лук. Во время жарки немного посолите продукты. Зажарку также выложите на тарелку.

Шаг 7. Очистите от скорлупы яйца, нарежьте их кубиками.

Шаг 8. Смешайте в салатнице крабовые палочки, яйца, зажарку из грибов и лука. Заправьте салат майонезом, приправьте молотым перцем, хорошо перемешайте.

Шаг 9. Салат с крабовыми палочками и грибами можно сразу подавать на стол. Приятного аппетита!