Владение собственным парикмахерским салоном может быть очень прибыльным бизнесом, обеспечивая его владельцу высокий доход. Но для этого стоит сначала проанализировать различные варианты и сценарии. А если вас интересует разработка сайта барбершопа, переходите на сайт https://iteraciya.ru/services/sozdanie-sayta-barbershopa/.

Вы хотите сдать в аренду или нанять парикмахеров?

Первый вопрос, который вы должны задать себе — какую функцию вы будете выполнять в парикмахерской. Вы хотите быть ее менеджером и управлять только своим бизнесом или также хотите работать парикмахером. Поскольку подавляющее большинство салонов принадлежит парикмахерам, последний, безусловно, самый популярный вариант, и именно на нем мы остановимся. Существует несколько бизнес-моделей для работы парикмахерских. В этой статье мы обсудим две наиболее популярные из них.

Аренда парикмахерских

Похоже, это очень удобно. Вы, как парикмахер, занимаете одну позицию, а остальное отдаете в аренду другим парикмахерам. Это оптимальный вариант, если у вас нет большой группы постоянных клиентов, выстраивающихся в очередь. Такая форма работы парикмахерской оптимальна, если вы в состоянии обслуживать клиентов на одной позиции. Остальное Вы сдаете в аренду другим парикмахерам, и это позволит Вам получать предсказуемый, ежемесячный доход.

Однако у этого есть свои недостатки. Гораздо сложнее будет арендовать позиции, чтобы навязать собственные ожидания, например, уровень цен на услуги, предоставляемые другими парикмахерами, или выбор косметики, над которой они будут работать. Возможно, вас это не волнует, но стоит позаботиться о том, чтобы не конкурировать друг с другом по цене услуг. Обычно это приводит к конфликтам внутри команды и становится предлогом для ненужной напряженности.

Наем парикмахера в салоне

Если вы собираетесь управлять таким салоном, то, наверное, прошли долгий путь как парикмахер. Для того чтобы эта модель работала, вы должны чувствовать, что у вас уже есть большой список клиентов, которые хотели бы подписаться на вас, но вы должны предложить им очень длительный срок. Вы не можете установить их заранее, работая только в одной позиции, которая все еще находится в осаде другими.

Затем вы нанимаете парикмахера, который будет в состоянии обслуживать ваших «лишних» клиентов. Не забывайте, однако, что они часто предпочитают приходить только к вам, и они могут чувствовать себя тронутыми тем, что вы кладете их в «чужие» руки. Затем постарайтесь показать им свой интерес и заботу в начале, во время и в конце обслуживания Вашим парикмахером.

Но какие трудности могут возникнуть, когда вы нанимаете парикмахера в вашем салоне? Вы должны знать, что нанимаемый вами парикмахер, который в любом случае будет оказывать услуги от вашего имени, изначально не будет выполнять столько работы, сколько вы ожидаете. Однако это не должно быть причиной для уныния. Будьте терпеливы, будьте ясны в том, чего от него ожидаете, не жалейте времени в своих знаниях и как можно чаще отправляйте его на обучение парикмахерскому делу. Это, безусловно, сработает.

Подумайте о том, кто будет вашим клиентом?

Определение профиля клиента — один из самых сложных этапов подготовки бизнес-плана. Многие из людей, которым мы помогали открывать наши парикмахерские, говорили, что каждый клиент станет для них золотым стандартом. Это, конечно, понятно, но без навязывания определенных рамок будет сложно предложить клиентам тот уровень сервиса, который они ожидают, сохраняя при этом прибыльность бизнеса.

Вы, вероятно, согласитесь, что другой клиент посетит парикмахерскую, расположенную в большом городе на рыночной площади или на главной улице, а другой — в маленьком городке. Таким образом, проанализируйте площадь, в которой расположен Ваш салон, примите во внимание, над какой маркой парикмахерской Вы будете работать и какие конкуренты находятся рядом с Вами. Сопоставьте ваше предложение с вашим окружением.