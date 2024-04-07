Рецепт: Гарнир из корнеплодов — с луком пореем и бататом

Ингредиенты:

лук порей (белая часть) — 1 шт.;

корень сельдерея — 0,5 шт.;

батат — 1 шт.;

соль — 0,5 ч.л.;

чеснок гранулированый — 1 ч.л.;

итальянские травы — 1 ч.л.;

зелень петрушки — по вкусу

Способ приготовления: Казалось бы, нет ничего необычного в луке порее, корне сельдерея и батате, однако, их сочетание, особенно сдобренное пряными специями, может дать очень неожиданный результат в виде немного сладковатого блюдо, которое может быть и горячим, и холодным, и даже гарниром к чему-нибудь.

На сковородке, разогретой с небольшим количеством рафинированного растительного масла, обжариваем нарезанную небольшими кружочками белую часть лука порея.

К немного обжаренному луку порею добавляем нарезанный брусочками батат и очищенную и нарезанную такими же брусочками половину корня сельдерея. Тушим овощи, помешивая, на среднем огне, следя за тем, чтобы они не засушились.

Добавляем к овощам половину чайной ложки соли и по одной чайной ложке гранулированного чеснока и смеси «Итальянские травы», в состав которой входит сушеный молотый базилик, листья сельдерея, петрушки, душицы и другие ароматные травы.

Готовим гарнир из корнеплодов под крышкой, иногда помешивая, до мягкости овощей, а затем подаем к столу, украсив этот гарнир свежей зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.