Бокс или чехол для велосипеда

Катание на велосипеде благоприятно сказывается как на здоровье взрослого, так и ребенка. Поэтому сейчас производители создают различные типы моделей для самых маленьких пользователей. Езда на велосипеде укрепляет мышцы, отвечает за развитие координации движений. Кроме того, ваш ребенок будет лучше ориентироваться на местности. К приобретению байка для малыша нужно отнестись со всей серьезностью. Выбранная модель должна соответствовать возрастной категории ребенка, его физическим данным. Также хороший транспорт отличается надежностью и практичностью. Детский велосипед купить не сложно. Гораздо важнее приобрести байк, который идеально подойдет для вашего малыша. Очень важно иметь чехол на велосипед, который не даст ему промокнуть под дождем, не будет пылиться на открытом пространстве. И таким образом лучше сохранит свой первозданный вид.

Существует три вида детских велосипедов. Наиболее востребованными являются трехколесные экземпляры. На современном рынке представлены байки в нескольких вариантах: некоторые снабжены специальной ручкой для управления, другие предназначены для самостоятельного катания. Модели с ручкой следует приобретать детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Это многофункциональный велосипед, который обладает удобной конструкцией, мягким сиденьем, оснащен различными ремнями безопасности и, что очень важно, без труда трансформируется в коляску.

Малыши, возраст которых составляет 2-3 года, могут передвигаться без посторонней помощи. Чтобы сделать катание максимально комфортным и безопасным, байки дополнительно снабжают небольшими колесами, которые делают его более устойчивым.

Еще один востребованный вид велосипедов – беговел. Это двухколесная модель с удобным сиденьем и рулем. Отличительной чертой такого байка является отсутствие педалей. Такая модель помогает ребенку учиться балансировать, что поможет при переходе на взрослый велосипед. Беговел подходит детям в возрасте от 2 до 5 лет.

И последний вид детских байков – четырехколесный велосипед. Он дополнительно снабжен двумя небольшими колесами, которые помогают держать равновесие. Когда ребенок будет чувствовать себя уверенно на таком байке, дополнительные колеса снимаются. Этот транспорт подходит для детей до 7 лет. Снабжена модель комфортным сиденьем и рулем. Конструкция продумана таким образом, чтобы ребенок не уставал при длительном катании.

Если вы не знаете, какой именно байк купить малышу, арендуйте понравившуюся модель. Велопрокат позволяет «одолжить» на время любой тип велосипеда. Тренируйтесь в свое удовольствие, когда ребенок почувствует себя уверенно, можно приобретать собственный байк.