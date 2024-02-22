Вкуснятина на завтрак за 15 минут. Просто нарежьте немного хлеба: пиццу-пирог готовлю через день

История пиццы начинается в Италии, где традиционно это блюдо готовят до сих пор. Однако, не итальянцы сделали пиццу настолько популярной, что пиццерии теперь есть буквально везде. Своей славой пицца обязана американцам, которые возвели блюдо в культ.

Если итальянцы готовят самую простую пиццу с томатной пастой, пепперони и сыром, то в США разновидностей пиццы очень много. Начиная от пиццы 4 сыра и заканчивая пиццей с ананасами, мандаринами, фаршем и прочим. Повара из Италии называют такую пиццу недоразумением. Хотя, на нее у людей по всему миру большой спрос.

Расскажем, как приготовить пиццу-пирог на сковороде.

Ингредиенты для пиццы-пирога:

Хлеб пшеничный — 120 г;

Яйца — 4 шт.;

Молоко — 125 мл;

Соль — ½ ч.л.;

Колбаса — 100 г;

Помидор — 1 шт.;

Кетчуп томатный — 100 г;

Сыр — 100 г;

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление пиццы-пирога:

Разбиваем в миску яйца, солим и перчим, взбиваем венчиком. Вливаем к яичной смеси молоко, перемешиваем.

Нарезаем на маленький кубик колбасу и помидор. Натираем на крупной терке сыр, по вкусу шинкуем зеленый лук, базилик и другую зелень.

Нарезаем маленьким кубиком хлеб. Смазываем сковороду растительным маслом, часть хлеба выкладываем на дно. Поливаем хлебный слой ½ частью яичной смеси.

Смазываем хлебный слой кетчупом, выкладываем колбасу и помидор, посыпаем зеленью.

Посыпаем также поверхность пирога сыром.

Выкладываем слой из хлеба, поливаем его остатками яичной смеси.

На медленном огне под крышкой обжариваем пирог 10 минут. Затем при помощи плоской тарелки переворачиваем пирог.

Смазываем сковороду растительным маслом и кладем пирог необжаренной стороной вниз.

Аналогично готовим пирог 10 минут.

Выкладываем пиццу-пирог на плоскую тарелку и даем остыть 5 минут.

Получается отличная замена обычной пицце.