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Вкуснятина на завтрак за 15 минут. Просто нарежьте немного хлеба: пиццу-пирог готовлю через день

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Вкуснятина на завтрак за 15 минут. Просто нарежьте немного хлеба: пиццу-пирог готовлю через день

История пиццы начинается в Италии, где традиционно это блюдо готовят до сих пор. Однако, не итальянцы сделали пиццу настолько популярной, что пиццерии теперь есть буквально везде. Своей славой пицца обязана американцам, которые возвели блюдо в культ.

Если итальянцы готовят самую простую пиццу с томатной пастой, пепперони и сыром, то в США разновидностей пиццы очень много. Начиная от пиццы 4 сыра и заканчивая пиццей с ананасами, мандаринами, фаршем и прочим. Повара из Италии называют такую пиццу недоразумением. Хотя, на нее у людей по всему миру большой спрос.

Расскажем, как приготовить пиццу-пирог на сковороде.

Ингредиенты для пиццы-пирога:

  • Хлеб пшеничный — 120 г;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Молоко — 125 мл;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Колбаса — 100 г;
  • Помидор — 1 шт.;
  • Кетчуп томатный — 100 г;
  • Сыр — 100 г;
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление пиццы-пирога:

Разбиваем в миску яйца, солим и перчим, взбиваем венчиком. Вливаем к яичной смеси молоко, перемешиваем.

Нарезаем на маленький кубик колбасу и помидор. Натираем на крупной терке сыр, по вкусу шинкуем зеленый лук, базилик и другую зелень.

Нарезаем маленьким кубиком хлеб. Смазываем сковороду растительным маслом, часть хлеба выкладываем на дно. Поливаем хлебный слой ½ частью яичной смеси.

Смазываем хлебный слой кетчупом, выкладываем колбасу и помидор, посыпаем зеленью.

Вкуснятина на завтрак за 15 минут. Просто нарежьте немного хлеба: пиццу-пирог готовлю через день

Вкуснятина на завтрак за 15 минут. Просто нарежьте немного хлеба: пиццу-пирог готовлю через день

Посыпаем также поверхность пирога сыром.

Вкуснятина на завтрак за 15 минут. Просто нарежьте немного хлеба: пиццу-пирог готовлю через день

Выкладываем слой из хлеба, поливаем его остатками яичной смеси.

Вкуснятина на завтрак за 15 минут. Просто нарежьте немного хлеба: пиццу-пирог готовлю через день

На медленном огне под крышкой обжариваем пирог 10 минут. Затем при помощи плоской тарелки переворачиваем пирог.

Смазываем сковороду растительным маслом и кладем пирог необжаренной стороной вниз.

Аналогично готовим пирог 10 минут.

Выкладываем пиццу-пирог на плоскую тарелку и даем остыть 5 минут.

Вкуснятина на завтрак за 15 минут. Просто нарежьте немного хлеба: пиццу-пирог готовлю через день

Получается отличная замена обычной пицце.

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