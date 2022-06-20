Бурение скважины на воду. О чем необходимо знать при самостоятельном проведении работ

Для экономии средств, можно использовать стальные б/у трубы, имеющие такие же прочностные свойства, как новые.

На нижнем крае этой массивной стальной трубы имеются зубья для облегчения её продвижения вперёд в процессе бурения. Про бурение скважин от профессионалов вы можете узнать больше в статье https://www.business-gazeta.ru/article/510904.

Наконец, когда скважина наполняется водой, устанавливают плунжер или гравийный насос.

С помощью энергичных движений троса плунжер перемещают вверх и вниз по трубе, регулярно освобождая от захваченного грунта.

Таким образом, обсадная металлическая труба сдвигается всё глубже вниз по скважине под действием собственного веса.

Затем к ней крепят большую скобу с удлинённой рукояткой и, вращая её, осуществляют дальнейшее продвижение трубы вглубь скважины.

Далее навинчивается следующая труба и в скважину опять опускается насос.

Процесс повторяется, пока не будет достигнута желаемая глубина. Так должно происходить бурение скважины, как говорится, в идеале.

Возможные осложнения

Но если всё же большой камень попал в ствол скважины — на помощь придут различные ударные приспособления, которые с большой скоростью опускают вниз на тросе, чтобы при столкновении с камнем или разбить его, или вытолкнуть наружу.

В самом худшем случае камни могут привести к прекращению бурения и началу нового в другом месте.

Пласты глины хотя и не приводят к остановке бурения, но очень сильно его осложняют.

Плунжеру не удаётся справиться уже с небольшими по мощности пластами глины.

В этом случае применяется другой тип бура, достаточно узкий, чтобы поместиться в ствол скважины.

Бурение продолжается с его помощью до тех пор, пока слой глины не будет пройден насквозь. Через такие насыщенные влагой слои глины бурение идёт особенно тяжело, так как они очень сильно сдерживают продвижение обсадной трубы.

Если же на пути попадается угольный пласт, то ощущение такое, что вы уткнулись в резину. Такие, в большинстве случаев толщиной в несколько сантиметров, слои не являются большой проблемой, так как благодаря зубьям первой трубы они легко разрушаются и выбрасываются с помощью плунжера.

Учитывая всё вышесказанное, бывает довольно трудно найти подходящее место для бурения скважины на воду.

Но если вам всё же удалось завершить данный процесс, то после этого следует установить фильтр, который будет связан с поверхностью посредством герметично соединённых полипропиленовых труб.

Наконец, снова засыпьте место вокруг скважины и слейте воду с помощью насоса, тем самым прочищая её.

Впоследствии, с помощью полипропиленовых водопроводных труб и созданного в них вакуума, можно обеспечить возможность извлечения воды прямо из грунта.

Это гарантирует даже при длительном использовании скважины постоянно высокий объём подаваемой воды.